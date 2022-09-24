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В Казахстане с 1 октября меняются нормы беспошлинного ввоза товаров при пересечении границы

23.09.2022, 10:04 13306
АЛМАТЫ. 23 СЕНТЯБРЯ - С 1 октября 2022 года снижаются нормы беспошлинного ввоза товаров, предназначенных для личного пользования физических лиц, поскольку временное решение об увеличении нормы, действовавшее с 28 апреля 2022 года, завершает свое действие, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Это означает, что с 1 октября граждане, пересекающие наземную границу, смогут беспошлинно ввозить товаров на сумму не более 500 евро (в данный момент - 1000) и весом не более 25 кг (в данный момент - 31 кг). При превышении указанного лимита нужно заплатить пошлину в размере 30% от стоимости, но не менее 4 евро за 1 килограмм превышения", - сообщили в департаменте государственных доходов по Мангистауской области.

 
Отмечается, что в отношении товаров для личного пользования, доставляемых перевозчиком или пересылаемых в международных почтовых отправлениях на таможенную территорию Евразийского экономического союза, с 1 октября 2022 года стоимостные критерии товаров снижаются с 1000 до 200 евро. При этом весовой порог остается в существующих пределах - до 31 кг.
 
Что касается провоза сигарет, то лимит остается неизменным - 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 г табака, или указанные изделия в ассортименте общим весом не более 250 г в расчете на одно физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста.
 
Норма беспошлинного ввоза алкоголя также останется неизменной - 3 литра в расчете на одно физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста.
 

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Цена на нефть марки Brent упала ниже 87 долларов

23.09.2022, 20:52 3661
МОСКВА. 23 СЕНТЯБРЯ - Мировые цены на нефть ускорили падение до 4-5%, Brent опустился ниже 87 долларов за баррель впервые с 25 января, WTI дешевле 80 долларов впервые с 11 января, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По состоянию на 19.40 по времени Алматы цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 4,55%, до 86,34 доллара за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 5,23%, до 79,12 доллара, сообщает РИА Новости.
 
По словам сырьевого аналитика UBS Group AG Джованни Стауново, снижение нефтяных котировок связано с укреплением доллара - его индекс (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) сейчас торгуется на максимальных за 20 лет значениях.
 
Стауново также считает, что давление на стоимость нефти оказывает и агрессивное ужесточение монетарной политики центробанков. Так, в Федрезерв США повысил свою базовую ставку на 75 базисных пунктов - до 3-3,25%. Кроме того, председатель регулятора Джером Пауэлл заявил, что Федрезерв может пойти на дальнейшее ее повышение на 125 базисных пунктов до конца 2022 года.
 
Неделю цены на нефть также могут завершить в минусе - с понедельника Brent подешевел на 5,3%, WTI - на 6,7%.
 

Россия входит в первую пятерку стран по объему инвестиций в экономику Казахстана

23.09.2022, 20:23 4421
АСТАНА. 23 СЕНТЯБРЯ - По итогам 2021 года Россия входит в первую пятерку стран по объему инвестиций в экономику Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Доля РФ в товарообороте РК в 2021 году составила 23,9% ($24,2 млрд), а за 7 месяцев текущего года - 27,9% ($20,7 млрд), сообщает АО "Институт экономических исследований" (ERI).
 
Положительное влияние оказывают налаженные торговые пути поставок. Исходя из структуры импорта российских товаров можно говорить о тесных взаимосвязях торговых отношений двух стран. Весомую долю в импорте РК из РФ занимают обработанные и готовые товары, которые предназначены как для предпринимателей, так и населения.
 
Кроме того, по итогам 2021 года Россия входит в первую пятерку стран по объему инвестиций в экономику Казахстана наряду с Нидерландами, США, Швейцарией и КНР. Объем прямых иностранных инвестиций из России в Казахстан за пять лет вырос на 58,3% - с $1,2 до $1,9 млрд.
 
Эксперты отмечают, что любые ограничительные меры в двусторонних отношениях негативно отразятся на бизнес-среде Казахстана в части реализации действующих контрактов.
 

В Алматы построят мультибрендовый завод полного цикла по производству автомобилей

23.09.2022, 16:41 7371
В Алматы построят мультибрендовый завод полного цикла по производству автомобилей
АЛМАТЫ. 23 СЕНТЯБРЯ - В индустриальной зоне Алматы планируется строительство мультибрендового завода полного цикла по производству автомобилей Chery, Changan, Haval, сообщили в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Предприятие будет производить весь объем автомобилей исключительно мелкоузловым методом со сваркой и окраской кузова. На сегодняшний день подписано три меморандума между "Астана Моторс" и китайскими компаниями, сообщил заместитель председателя Комитета индустриального развития МИИР РК Олжас Сапарбеков в рамках Форума машиностроителей Казахстана. 
 
Выступая на секционном заседании, посвященном вопросам развития автомобилестроения, Олжас Сапарбеков рассказал о ходе реализации новых проектов. На стадии проработки совместный проект с корейской компанией Yongsan по производству автомобильных сидений для моделей Hyundai Accent и Hyundai Tucson. 
 
А также ведется работа с компанией MOTREX по производству мультимедийных систем для выпускаемых на заводе ТОО "Hyundai Trans Kazakhstan" моделей: Hyundai Accent, Hyundai Tucson, Hyundai Santa Fe, Hyundai Elantra. Данные проекты позволят увеличить долю казахстанского содержания в выпускаемых моделях и количество рабочих мест. 
 
Машиностроение является одной из наиболее сложных с технологической точки зрения отраслей промышленности. Создание одного рабочего места в машиностроении автоматически создает до шести рабочих мест в смежных отраслях. Одним из драйверов отрасли является автомобилестроение. 
 

По итогам 2010 года автомобилестроение составляло всего 5% от всей отрасли машиностроения. Совместными усилиями по итогам 2021 года удалось довести долю автопрома в машиностроении до 32,1%. За первое полугодие текущего года данный показатель составил 37,5%. Как результат, за короткий срок была создана целая отрасль с десятками тысяч рабочих мест с учетом смежных отраслей, регулярно пополняющая бюджет за счет налоговых отчислений. Выросло количество автопроизводителей, начала расти здоровая конкуренция", - сказал Олжас Сапарбеков.

 
В завершение своего выступления он отметил, что деятельность министерства ориентирована на комплексное развитие отраслей обрабатывающей промышленности. В рамках Предпринимательского кодекса предусмотрено введение обновленных соглашений о промышленной сборке транспортных средств, а также соглашений о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам. Введена балльная система оценки локализации, которая позволит достигнуть эффективного использования и распределения предоставляемых преференций.
 
Как сообщалось ранее, в Казахстане разработают комплексный план развития машиностроительной отрасли.
 

В индустриальной зоне Алматы открылись два новых предприятия

23.09.2022, 10:12 12921
Фото: Акимат Алматы
АЛМАТЫ. 23 СЕНТЯБРЯ - В индустриальной зоне Алматы прошло открытие сразу двух предприятий - суперсервиса от мирового лидера в области производства и обслуживания горнодобывающего оборудования Weir Minerals и инвестиционного проекта по производству диагностических тест-систем ТОО "Каз-Диа-Тест", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Суперсервис от Weir Minerals реализуется ТОО "KazStroyTrade" в малом промышленном парке на территории индустриальной зоны Алматы. На площади в 2450 квадратных метров планируется выпуск шламового оборудования для энергетического сектора, горнодобывающей отрасли и промышленности общего назначения: насосы, гидроциклоны, клапаны, оборудование для грохочения, резиновые и износостойкие футеровки. Планируемая производственная мощность - 600 единиц продукции в год. Общие инвестиции в проект составили 1,25 млрд тенге. Предприятие создаст более 60 новых рабочих мест.
 
Реализация проекта позволит удовлетворить спрос крупных компаний, применяющих в своей деятельности горнодобывающее оборудование, сообщает пресс-служба акима Алматы.
 
Завод ТОО "Каз-Диа-Тест" будет выпускать 4 вида тест-систем: экспресс-тесты, ПЦР-тесты, ИФА-тесты, чашки Петри. Мощность завода - 1,83 млн тестов в год. Стоимость проекта - 4,6 млрд тенге, из которых 50% - собственные средства, 50% - заемные. Планируется создание 65 новых рабочих мест. 
 
Аким Алматы Ерболат Досаев поручил управляющей компании ИЗА создать максимально благоприятные условия для работы производственных предприятий.
 

Аграрная кредитная корпорация начала выдачу льготных микрокредитов

23.09.2022, 09:27 13976
АСТАНА. 23 СЕНТЯБРЯ - Аграрная кредитная корпорация начала финансирование сельского предпринимательства по государственной программе повышения доходов населения до 2025 года, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным корпорации, всего на микрокредитование жителей сел и малых городов в этом году будет направлено порядка 40 миллиардов тенге. 
 
Льготные микрокредиты могут получить жители сельских населенных пунктов и малых городов Казахстана. Микрокредиты выдаются путем прямого кредитования, а также путем фондирования кредитных товариществ и микрофинансовых организаций. 
 
По условиям программы, сумма кредита составляет:
 
  • на развитие животноводства - до 5 млн тенге, на развитие якорной кооперации - до 12 млн тенге;
 
  • на другие сельхознаправления - до 6 млн тенге, на развитие якорной кооперации - до 10 млн тенге.
 
Срок микрокредита - до 5 лет, для проектов в сфере животноводства - до 7 лет. Действует льготный период до 1/3 от срока кредитования.
 
Ставка вознаграждения для прямых заемщиков, а также для конечных заемщиков кредитных товариществ и микрофинансовых организаций - не более 6% годовых (годовая эффективная ставка вознаграждения - от 6%).
 

Необходимо напомнить, что сельские предприниматели могут подать онлайн-заявку на микрокредит до 6 млн тенге, не выходя из дома. Для этого нужен лишь доступ в интернет. С помощью ИИН фермер может зайти и зарегистрироваться на платформе www.agronesie.kz, выбрать цель кредита, внести данные залогодателя и направить заявку. Интеграция с государственными и другими базами данных позволяет провести онлайн-оценку залога и направить ответ о предварительном одобрении кредита в течение 10 минут", - отметил заместитель председателя правления АО "Аграрная кредитная корпорация" Руслан Тюлегенов.

 
За прошедшие пять лет в рамках второго направления государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства "Енбек" по линии корпорации сельские предприниматели получили 63,5 тысячи займов на общую сумму 267,3 млрд тенге. 
 
Получить полную консультацию по микрокредитованию можно в филиалах Аграрной кредитной корпорации, расположенных в областных центрах и городах республиканского значения. Контактная информация - на сайте www.agrocredit.kz.

Ранее сообщалось о механизме льготного лизинга сельхозтехники. 
 

QazaqGaz подписал меморандум с Honeywell в рамках визита Токаева в Нью-Йорк

22.09.2022, 16:52 21936
QazaqGaz подписал меморандум с Honeywell в рамках визита Токаева в Нью-Йорк
Фото: astana-akshamy.kz
АСТАНА. 22 СЕНТЯБРЯ - Председатель правления QazaqGaz Санжар Жаркешов и глобальный президент Honeywell UOP Брайан Гловер подписали двусторонний меморандум о сотрудничестве в рамках рабочего визита президента Касым-Жомарта Токаева в Нью-Йорк, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Стороны рассматривают возможность совместной работы в проектах по автоматизированной системе управления технологическим процессом, возможной локализации сбора оборудования, очистке, осушке и переработке сернистого газа, извлечения и переработке серы, модернизации газотранспортной инфраструктуры, возможного сотрудничества в области центра компетенций и обучения персонала, автоматизации и цифровизации процессов", - сообщает пресс-служба QazaqGaz. 

 
Для справки: 
 
Honeywell - глобальная технологическая компания, предлагающая отраслевые решения, в том числе продукты и услуги для аэрокосмической промышленности; технологии управления зданиями и производством; высокоэффективные материалы.

Ранее сообщалось, что QazaqGaz подписал меморандум о применении новых технологий с Baker Hughes - технологической компанией, предоставляющей решения в сфере энергетики и промышленности по всему миру. 
 

Проверка на таможне: с экономических операторов взыскано в бюджет 59,5 млрд тенге

22.09.2022, 11:17 27326
Проверка на таможне: с экономических операторов взыскано в бюджет 59,5 млрд тенге
АСТАНА. 22 СЕНТЯБРЯ - На сегодняшний день 59,5 млрд тенге взыскано в бюджет с 10 уполномоченных экономических операторов в результате проведенных проверок в рамках исполнения поручения главы государства по обеспечению порядка на таможенной границе с Китаем, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Органами государственных доходов с февраля по май 2022 года были проведены внеплановые выездные таможенные проверки в отношении 10 уполномоченных экономических операторов.
 

По результатам таможенных проверок было доначислено 107,7 млрд тенге таможенных платежей, налогов и пеней. Уполномоченные экономические операторы путем занижения таможенной стоимости товаров пытались уклониться от уплаты таможенных платежей и налогов", - сообщает пресс-служба Комитета государственных доходов МФ РК.

 
Принятыми совместными мерами органами государственных доходов с органами прокуратуры и антикоррупционной службы взыскана в бюджет государства сумма таможенных платежей и налогов в размере 59,5 млрд тенге. В том числе за счет самостоятельной уплаты взыскано 56,9 млрд тенге, за счет мер принудительного взыскания - 2,5 млрд тенге.
 

В настоящее время органами государственных доходов продолжается работа по принятию мер взыскания задолженности в отношении уполномоченных экономических операторов и таможенных представителей, несущих солидарную обязанность по уплате таможенных платежей и налогов", - добавили в ведомстве.


Напомним, 11 января президент поручил разобраться с "бардаком" на таможенной границе с Китаем.  
 

Сенат одобрил поправки в закон о племенном животноводстве

22.09.2022, 11:13 26661
Сенат одобрил поправки в закон о племенном животноводстве
АСТАНА. 22 СЕНТЯЮРЯ - Депутаты сената парламента Республики Казахстан одобрили во втором чтении законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам племенного животноводства и оборота биотоплива", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Основной целью законопроекта является совершенствование действующего законодательства, создание современной нормативной правовой базы, дерегулирование подходов к ведению селекционной и племенной работы, повышение генетического потенциала и показателей продуктивности сельскохозяйственных животных на новый уровень.
 
Так, законопроектом предусматривается: реализацию программы модернизации и цифровизации в агропромышленном комплексе, повышение эффективности и конкурентоспособности в области племенного животноводства, унификацию терминов по селекционно-племенной работе в рамках Евразийского экономического союза и расширение сферы использования биоэтанола.
 
Были проведены заседания рабочей группы совместно с уполномоченным органом, соответствующими отделами аппарата по поступившим предложениям и замечаниям.
 

Принятие законопроекта положительно скажется на качественно новом уровне в сфере племенного животноводства, укреплении продовольственной безопасности страны", - сказал депутат сената Дуйсенгазы Мусин.

 

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