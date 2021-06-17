В Казахстане сократят основания осуществления госзакупок из одного источника

НУР-СУЛТАН. 16 ИЮНЯ - В ходе пленарного заседания мажилиса депутаты одобрили во втором чтении законодательные поправки по вопросам государственных закупок, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Поправки предусматривают заключение долгосрочных гарантированных договоров о государственных закупках в виде "оффтейк-контрактов".

Сокращены основания осуществления государственных закупок способом из одного источника. Наряду с этим прописывается осуществление государственных закупок способом из одного источника путём прямого заключения договора о государственных закупках в исключительных случаях, когда невозможно приобрести такие товары, работы, услуги иными способами. При этом закрепляется обязательное размещение на веб-портале государственных закупок отчёта о государственных закупках из одного источника с указанием сведений о должностном лице, принявшем решение о закупках из одного источника, а также обоснований причин невозможности закупок конкурентными способами. Персональную ответственность несёт лицо, принявшее решение об осуществлении государственных закупок способом из одного источника путём прямого заключения договора о государственных закупках", - рассказали в пресс-службе мажилиса.

Кроме того, уточнено понятие "электронный магазин", который позволит существенно упростить и ускорить процесс выбора поставщика, а также повысит экономию бюджетных средств за счёт создания прозрачного конкурентного рынка. Предусматривается, что "электронный кошелёк" будет позволять потенциальным поставщикам вносить деньги на лицевой счёт не только для обеспечения заявки на участие в конкурсе, но и для обеспечения исполнения договора о государственных закупках.

Также вводится новое понятие "электронный каталог товаров", предназначенный для формирования унифицированного описания товаров с целью автоматизированной идентификации закупаемых товаров.





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