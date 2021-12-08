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В Казахстане утверждены правила контроля за госзакупками

07.12.2021, 17:51 74683
НУР-СУЛТАН. 7 ДЕКАБРЯ - В Казахстане приказом министра финансов РК Жамаубаева Ерулана от 30 ноября 2021 года утверждены правила проведения контроля, осуществляемого централизованной службой по контролю за закупками, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно утвержденным правилам, контроль проводится централизованной службой по контролю за закупками без посещения объекта контроля. Правила определяют порядок проведения контроля, осуществляемого централизованной службой по контролю за закупками, за исключением централизованной службы по контролю за закупками Фонда национального благосостояния.
 
Как отмечается в правилах, объектами контроля являются: 

 - заказчик, организатор закупок, тендерная комиссия (аукционная комиссия), экспертная комиссия по закупкам, эксперт по закупкам;
 
 - потенциальный поставщик, поставщик, а также лица, привлекаемые ими в качестве субподрядчиков по выполнению работ либо соисполнителей по оказанию услуг, в пределах предмета проводимых закупок;
 
 - оператор информационной системы электронных закупок.
 
Целью контроля закупок является своевременное пресечение и недопущение нарушений, предоставление объекту контроля права самостоятельного устранения нарушений, выявленных по результатам контроля закупок и снижение административной нагрузки на объекты контроля.
 
Контроль закупок способом тендера (аукциона), согласно правилам, проводится по следующим направлениям:
 
1) первое направление - со дня объявления тендера (аукциона) до окончания срока приема замечаний в период предварительного обсуждения проекта тендерной документации (аукционной документации) или в течение 10 рабочих дней со дня получения жалобы; в течение десяти календарных дней со дня размещения текста объявления об осуществлении закупок способом тендера, в случае если предварительное обсуждение проекта тендерной документации не осуществляется или в течение 10 рабочих дней со дня получения жалобы;
 
2) второе направление - в течение десяти календарных дней со дня размещения на веб-портале протокола предварительного обсуждения проекта тендерной документации или в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения жалобы;
 
3) третье направление - в течение 7 рабочих дней со дня размещения на веб-портале протокола предварительного допуска;
 
4) четвертое направление - в течение 5 рабочих дней со дня размещения протокола итогов до заключения договора о закупках или в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения жалобы.
 
Полный текст приказа размещен в информационно-правовой системе нормативных правовых актов "Адилет".
 

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Тенге укрепляется по отношению к доллару

07.12.2021, 16:19 86131
Тенге укрепляется по отношению к доллару
НУР-СУЛТАН. 7 ДЕКАБРЯ - Курс тенге относительно доллара второй день подряд укрепляется, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На утренней сессии на Казахстанской фондовой бирже (KASE) средневзвешенный курс доллара составил 434,4 тенге. Нацвалюта усилилась на 1,33 пункта, сообщает orda.kz.
 

На 11:00 по времени Нур-Султана цена февральского фьючерса нефти марки Brent составила 73,6 доллара за баррель (+0,79%), а январского фьючерса марки WTI - 70,2 доллара (+1,02%)", - пишет издание.

 
Ранее сообщалось, что на прошлой неделе для стабилизации курса тенге Нацбанк потратил 64 млн долларов за один день. По мнению зампреда Нацбанка Алии Молдабековой, курс тенге ослаб из-за обвала цен на нефть и дефицита иностранной валюты, который появился после праздника. Зампредседателя Нацбанка Алия Молдабекова указала, что объём торгов 2 декабря парой тенге/доллар на бирже достиг 292 млн долларов. Это рекордный уровень с апреля 2020 года.
 

С начала года Национальный банк обменял свыше двух тыс. поврежденных банкнот

07.12.2021, 15:31 95095
С начала года Национальный банк обменял свыше двух тыс. поврежденных банкнот
Фото: kaznet.me
НУР-СУЛТАН. 7 ДЕКАБРЯ - С начала года Национальный банк обменял 2542 поврежденные банкноты. Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В филиалы Национального банка Казахстана на экспертизу поступают поврежденные банкноты: отсыревшие, обгоревшие и порванные. Все эти банкноты собираются по фрагментам и восстанавливаются. С начала года НБК обменял 2542 банкноты из принятых 3079 сомнительных купюр и монет", - сообщил начальник управления экспертизы банкнот и монет Национального банка Казахстана Аскат Мукамадиев.

 
По его словам, если банкнота сохранила более 50% от своей величины, то ее можно сдать в филиалы НБК на экспертизу для установления ее подлинности и платежности. 
 

Для этого вам необходимо аккуратно собрать все оставшиеся фрагменты поврежденной купюры. Ни в коем случае не доставайте их из конверта, кошелька или другой упаковки, в которой они хранились. Иначе банкноты могут пострадать еще больше и установить их подлинность и номинал будет сложнее. Испорченные деньги нужно обернуть чем-то мягким и положить в коробку для максимального сохранения площади пострадавших банкнот. После этого их необходимо отнести в территориальный филиал Национального Банка для проведения экспертизы. Подлинные купюры, сохранившие необходимую для обмена площадь, обменяют на новые. Проверка будет бесплатной, но может занять существенное время. Если банкнота сохранила не менее 70% от своей величины и знаки (письменные или цифровые), обозначающие их номинал и имеющие незначительные повреждения (если они не препятствуют определению подлинности банкнот), то она подлежит безусловному обмену на годную к обращению купюру. Эти банкноты можно обменять во всех банках второго уровня, филиалах НБК и в АО "Казпочта", - сообщил Мукамадиев.

 
Также в Нацбанке отметили, что БВУ вправе устанавливать комиссию за оказание данной услуги согласно внутренним нормативным документам.
 
 

Нацбанк: Основной вклад в инфляцию продолжает вносить повышение цен на продукты питания

07.12.2021, 15:01 44065
Нацбанк: Основной вклад в инфляцию продолжает вносить повышение цен на продукты питания
НУР-СУЛТАН. 7 ДЕКАБРЯ - Основной вклад в инфляцию продолжает вносить повышение цен на продукты питания. Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам заместителя председателя Национального банка страны Акылжан Баймагамбетов, основной вклад в инфляцию внутри страны продолжает вносить повышение цен на продукты питания. Также Баймагамбетов отметил, что важно понимать, что нельзя рассматривать Казахстан в отрыве от всего остального мира, равно как и любую другую страну. 
 

Параллельно продолжается восстановление экономической активности и потребительского спроса. По информации Бюро национальной статистики, наблюдается повышение реальных денежных доходов населения. Вдобавок к этому мы видим рост потребительского кредитования. Это положительно влияет на динамику розничного товарооборота", - заявил он.

 
По словам Баймагамбетова, инфляционные ожидания в этих условиях сохраняются на повышенном уровне. Также он отметил, что это ведет к дополнительному проинфляционному давлению, а затем и к увеличению потребления.
 

По некоторым товарам, производство которых внутри страны удовлетворяет внутренний спрос, существует разница с внешними ценами, что создает инфляционное давление. В основном к ним относятся цены на хлебобулочные изделия, крупы, муку и молочные продукты. Ситуация на внутреннем рынке усугубляется снижением урожая зерновых и кормовых культур. По данным Минсельхоза, за 11 месяцев намолочено 16,4 млн тонн зерна. Это на 21,3% меньше, чем в прошлом году. Плюс к этому наблюдается рост издержек производителей продуктов питания из-за повышения цен на ГСМ и электричество. Все это может привести к росту на основные продукты питания такие, как хлеб, мясо, яйца…" - заявил Баймагамбетов.

 
Он отметил, что "ускорение инфляционных процессов среди непродовольственных товаров будет связано с дальнейшим повышением покупательской активности населения и ожиданиями роста импортных цен в условиях нарушения цепочек поставок".
 

Дополнительное влияние на ценообразование товаров и услуг потребительской корзины будут оказывать восстановление потребительской активности, высокие инфляционные ожидания, а также влияние косвенного эффекта от роста цен на ГСМ через рост себестоимости товаров и услуг. В итоге, по нашим оценкам, в 2022 году годовая инфляция будет постепенно замедляться и сложится в пределах 6-6,5%. Замедление инфляции в следующем году может происходить и более динамично в случае эффективной реализации Комплекса мер антиинфляционного реагирования со стороны правительства", - сообщил заместитель председателя Национального банка.

 
 

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