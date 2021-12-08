В Казахстане утверждены правила контроля за госзакупками

НУР-СУЛТАН. 7 ДЕКАБРЯ - В Казахстане приказом министра финансов РК Жамаубаева Ерулана от 30 ноября 2021 года утверждены правила проведения контроля, осуществляемого централизованной службой по контролю за закупками, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно утвержденным правилам, контроль проводится централизованной службой по контролю за закупками без посещения объекта контроля. Правила определяют порядок проведения контроля, осуществляемого централизованной службой по контролю за закупками, за исключением централизованной службы по контролю за закупками Фонда национального благосостояния.

Как отмечается в правилах, объектами контроля являются:





- заказчик, организатор закупок, тендерная комиссия (аукционная комиссия), экспертная комиссия по закупкам, эксперт по закупкам;

- потенциальный поставщик, поставщик, а также лица, привлекаемые ими в качестве субподрядчиков по выполнению работ либо соисполнителей по оказанию услуг, в пределах предмета проводимых закупок;

- оператор информационной системы электронных закупок.

Целью контроля закупок является своевременное пресечение и недопущение нарушений, предоставление объекту контроля права самостоятельного устранения нарушений, выявленных по результатам контроля закупок и снижение административной нагрузки на объекты контроля.

Контроль закупок способом тендера (аукциона), согласно правилам, проводится по следующим направлениям:

1) первое направление - со дня объявления тендера (аукциона) до окончания срока приема замечаний в период предварительного обсуждения проекта тендерной документации (аукционной документации) или в течение 10 рабочих дней со дня получения жалобы; в течение десяти календарных дней со дня размещения текста объявления об осуществлении закупок способом тендера, в случае если предварительное обсуждение проекта тендерной документации не осуществляется или в течение 10 рабочих дней со дня получения жалобы;

2) второе направление - в течение десяти календарных дней со дня размещения на веб-портале протокола предварительного обсуждения проекта тендерной документации или в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения жалобы;

3) третье направление - в течение 7 рабочих дней со дня размещения на веб-портале протокола предварительного допуска;

4) четвертое направление - в течение 5 рабочих дней со дня размещения протокола итогов до заключения договора о закупках или в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения жалобы.