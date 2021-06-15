В Казахстане в два раза увеличили выплаты сборщикам вторсырья

НУР-СУЛТАН. 14 ИЮНЯ - С 14 июня Оператор РОП в два раза увеличивает денежные выплаты сборщикам вторичного сырья, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Вопрос повышения тарифов в проекте EcoQolday был согласован с Министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК с целью расширения географии сбора перерабатываемых отходов и создания привлекательных условий для отраслевого бизнеса, сообщили в пресс-службе компании.

Размер субсидий теперь составит за тонну стекла - 44 688 тенге вместо прежних 22 344 тенге, 52 797 тенге заплатят за сбор тонны пластиковых отходов, ранее размер субсидий составлял 26 398 за тонну и 33 953 тенге за тонну макулатуру, прежний размер 16 976 тенге. Тарифы привязаны к месячному расчетному показателю.

Помимо субсидирования этого направления, Оператор РОП частично компенсирует транспортные расходы и посредством платформы EcoQolday предоставляет возможность прямого доступа продажи сырья заводам -утилизаторам. В среднем за одну поездку сборщик может получить от Оператора РОП 600 тысяч тенге плюс транспортировка 8 тенге за километр в зависимости от региона", - объяснили в пресс-службе.

Цифровая модель поддержки отрасли EcoQolday была запущена с 27 января 2021 года и сегодня в системе EcoQolday работают 343 участника. Всего за указанный период отработано 2148 заявок и утилизировано 33 255 тонн вторичного сырья. В настоящее время в рамках механизма EcoQolday сумма подтвержденных выплат сборщикам, транспортировщикам и утилизаторам составила 480 млн тенге.

Наиболее активный сбор вторсырья осуществляется в Алматы, Шымкенте и Алматинской области - общий объем сбора составил 17 тыс. тонн. Отстают по сбору вторсырья Кызылординская и Павлодарская области.

Эффективность данной модели подтверждают сравнительные показатели. В 2020 году по линии "Оператор РОП" было собрано 33 800 тысяч тонн вторсырья, за 4 месяца 2021 по системе EcoQolday направлено на утилизацию 25 966 тонн макулатуры, 1788 тонн полимерной упаковки и 5501 тонна стекла. Оператор РОП планирует по новой тарифной политике собрать в 2021 году порядка 100 тысяч тонн макулатуры, стекла и отходов из пластика, общий размер компенсационных выплат на 2021 год может составить 10 млрд тенге. Участвовать в проекте EcoQolday могут как действующие, так и начинающие предприниматели, осуществляющие сбор перерабатываемых отходов. Подробная информация размещена на сайте recycle.kz ", - напомнили в компании.

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