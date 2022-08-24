В Казахстане заготовлено 21 млн тонн сена

НУР-СУЛТАН. 23 АВГУСТА - В Казахстане на сегодняшней день заготовлено 21 млн тонн сена, работы по заготовке кормов продолжаются, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По оперативным данным местных исполнительных органов, на сегодняшний день заготовлено порядка 21 млн тонн сена, что составляет 87,3% от плана в 24,1 млн тонн. В целом во всех регионах наблюдается положительная динамика хода выполнения кормоуборочных работ. По состоянию на 22 августа заготовка сенажа составляет 1,2 млн тонн, или 90,6% от плана, соломы - 1 млн тонн, или 27,4%, концкорма - 918 тысяч тонн, или 17,6%, и силоса - 192 тонны, или 11% от плана. Здесь следует отметить, что основная заготовка данных видов кормов приходится на сентябрь и октябрь", - сообщил сегодня на заседании правительства министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев.
Он отметил, что в текущем году посевные площади кормовых культур увеличены с 3,2 млн га до 3,7 млн га. В большинстве регионов наблюдаются положительные погодные условия, способствующие проведению успешной кормозаготовительной кампании.
Также глава Минсельхоза напомнил, что с прошлого года функционирует Республиканский оперативный штаб по координации решения вопросов кормообеспеченности и оперативного реагирования. Для решения вопросов кормообеспечения принят ряд мер. В частности, для частичного возмещения затрат по содержанию маточного поголовья сельскохозяйственных животных 31 января 2022 года из резерва правительства выделено 663,9 млн тенге для Мангистауской области. Кроме того, на 2022 год акиматы областей выделили 11,5 млрд тенге на субсидирование удешевления стоимости приобретения кормов.
Также в апреле 2022 года на заседании Республиканской бюджетной комиссии одобрено выделение 20 млрд тенге на увеличение уставного капитала Продкорпорации для закупа фуражного зерна в объеме 200 тысяч тонн.
По состоянию на 22 августа, Продкорпорацией реализовано 130,5 тысячи тонн фуражного зерна животноводческим и птицеводческим хозяйствам по удешевленной цене, на 30% ниже рыночной", - уточнил Карашукеев.
Он отметил, что Минсельхозом проводится еженедельный мониторинг хода заготовки кормов.
Также Карашукеев сообщил, что В Казахстане планируют собрать 18,3 млн тонн зерновых.