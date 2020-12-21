В КГД разъяснили изменения в части зачета и возврата излишне уплаченной суммы налога

Нур-Султан. 20 декабря. Kazakhstan Today - Комитет государственных доходов Министерства финансов РК разъяснил изменения в части зачета и возврата излишне/ошибочно уплаченной суммы налога, передает Kazakhstan Today.

Напомним, 10 декабря президент подписал закон РК "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и закон РК "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)", согласно которому внесены изменения в части зачета и возврата излишне/ошибочно уплаченной суммы налога.

Уточнение срока исковой давности по проведению зачета и возврата излишне (ошибочно) уплаченной суммы налога и платежа в бюджет, пеней

При подтверждении факта наличия излишне (ошибочно) уплаченной суммы налога, платежа в бюджет и пеней, подлежащих зачету и возврату, исчисление излишне (ошибочно) уплаченной суммы налога, платежа в бюджет и пеней производится в размере сумм, уплаченных в течение текущего года и предыдущих лет в пределах срока исковой давности.

С 1 января 2020 года срок исковой давности составляет три года, за исключением категории налогоплательщиков, подлежащих налоговому мониторингу и осуществляющих деятельность в соответствии с контрактом на недропользование, для которых он составляет пять лет.

Для исчисления излишне (ошибочно) уплаченной суммы применяется календарный год.

Для возврата государственной пошлины срок исковой давности составляет три года со дня её уплаты.

Законом предусмотрено действие данной нормы с 2020 года.

Сокращение срока предоставления органам юстиции сведений об отсутствии (наличии) задолженности

В целях своевременного оказания государственной услуги по ликвидации юридического лица или прекращения деятельности филиала (представительства) иностранного юридического лица предусмотрено предоставление органам юстиции сведений об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которой ведется в органах государственных доходов, в течение трех рабочих дней. Ранее такие сведения предоставлялись в течение пяти рабочих дней.

Данная норма вводится в действие с 1 января 2021 года.

Проведение возврата излишне уплаченных сумм по платежам, администрируемым уполномоченными государственными органами

По платежам в бюджет, по которым лицевые счета в органах государственных доходов не ведутся и администрируемые другими уполномоченными государственными органами, предусматривается возможность возврата без предоставления дополнительных документов, выданных соответствующим уполномоченным органом, подтверждающих несовершение ими действий.

Предусмотрено осуществление возврата на основании данных электронной базы (на базе платежного шлюза "электронного правительства").

Данная норма вводится в действие с 1 января 2021 года.

Проведение зачета излишне уплаченной (взысканной) суммы налога, платежа в бюджет

При отсутствии налоговой задолженности и согласия налогоплательщика, направленного по электронным каналам связи, предусмотрено проведение органами государственных доходов зачета излишне уплаченной (взысканной) суммы налога, платежа в бюджет без заявления налогоплательщика в счет предстоящих платежей по другим налогам и платежам в бюджет. Налогоплательщик может дать такое согласие при пополнении "Налогового кошелька" мобильного приложения "eSalyq" (поставить галочку).

Данная норма вводится в действие с 1 января 2021 года.

Сокращение сроков проведения зачетов и возвратов

В целях оптимизации государственной услуги сокращено проведение зачетов и возвратов излишне уплаченной (взысканной) суммы налога, платежа в бюджет, пени с десяти до пяти рабочих дней.

Данная норма вводится в действие с 1 января 2021 года.

В ведомстве напомнили, что с 2020 года запущено бесплатное мобильное приложение "eSalyq", электронный Налоговый кошелек

Физические лица и ИП имеют возможность альтернативной оплаты налогов путем пополнения Налогового кошелька. Деньги из Налогового кошелька автоматически зачисляются на налоги, по которым возникли налоговые обязательства. При этом реквизиты заполняются автоматически без указания их налогоплательщиком, что обеспечивает их гарантированную доставку.

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