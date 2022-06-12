В Минэнерго объяснили выбор поселка Улкен для строительства АЭС

АЛМАТЫ. 11 ИЮНЯ - В ходе брифинга в РСК Алматы министр энергетики Болат Акчулаков дал прогноз о ценах на бензин и дизельное топливо после отмены моратория на повышение цен на ГСМ в июле, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Отвечая на вопрос о ценах на ГСМ, глава Минэнерго сообщил, что в стране планируют улучшить систему распределения топлива, а именно - убрать непродуктивных посредников.

Это те, кто не принимает участия ни в переработке нефти, ни в ее транспортировке, не имеет в наличии нефтебаз либо не имеет у себя на балансе АЗС. Это непродуктивные посредники, которые участвуют в цепочке ценообразования, но не участвуют в отрасли… Посредники уходят со своей маржой на литр", - пояснил Акчулаков.

Он напомнил, что на все марки бензина была установлена регулировка цен на 180 дней.

92-й, 93-й бензин - это массовый, который употребляется в стране, и, наверное, какого-то значительного роста тут не будет. То есть мы его будем регулировать. Оставшиеся 189 тенге за литр, пока не вступят в силу поправки в законодательство... До этого момента мы будем держать эти цены", - пообещал спикер.

Относительно марок бензина АИ-95, 96, 98, министр назвал их премиальными и отметил их незначительное употребление.

В основном его потребляют люди, которые готовы платить рыночные цены. Поэтому здесь, наверное, регулирования сильного не будет. Но государство будет регулировать его необоснованное повышение", - уточнил Акчулаков.

Цены на дизельное топливо также останутся регулируемыми на следующие 180 дней, пока идет уборочный период, заверил он.

Кроме того, из-за того что у нас имеется большой диспаритет цен с нашими соседями, с которыми мы граничим, разница в цене доходит аж до 100 тенге за литр… Это дает такую им возможность ввиду отсутствия таможенных границ делать несанкционированный вывоз", - рассказал министр.

Эту проблему планируется решить через усиление мер контроля за несанкционированным вывозом топлива.





Кроме того, министр энергетики сообщил, что продлевается запрет на вывоз нефтепродуктов автотранспортом на 6 месяцев.





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Отвечая на вопросы журналистов, Акчулаков сообщил, что одним из поводов его визита в Алматы стала реализация проектов по переводу Алматинской ТЭЦ-2 на газ, который планируется завершить в 2026 году.





«С одной стороны, мы хотим заменить уголь на газ, чтобы улучшить экологию, с другой стороны, увеличить мощности до 600 МВт», - отметил спикер.





Первый пусковой комплекс (ПГУ-200 МВт) планируется ввести в эксплуатацию к концу 2023 года. Также планируется расширение ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3 со строительством парогазовых установок.