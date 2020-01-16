В Минэнерго опровергли существование контракта по строительству газоперерабатывающего завода на Кашагане

Нур-Султан. 15 января. Kazakhstan Today - В Министерстве энергетики прокомментировали распространяемую в СМИ информацию о том, что китайская компания заключила договор с частной казахстанской компанией по проекту строительства газоперерабатывающего завода на Кашаганском месторождении , передает Kazakhstan Today.

Эта информация не соответствует действительности. В настоящее время все вопросы по данному проекту находятся лишь в стадии рассмотрения и никаких договоренностей, тем более контрактов не заключалось", - подчеркнули в пресс-службе министерства.

При этом отмечается, что при координации Министерства национальной экономики РК (Рабочая группа по вопросу строительства Кашаганского ГПЗ создана при МНЭ РК) и Министерства энергетики РК полным ходом идет подготовка к строительству Кашаганского газоперерабатывающего завода.

Этот знаковый проект позволит перерабатывать 1 млрд кубометров сырого газа с месторождения Кашаган. В результате страна получит не только дополнительный объем ценного экспортного ресурса - товарного газа, но и снимет ограничения на добычу нефти на стратегическом месторождении Кашаган", - подчеркнули в пресс-службе.

Проект строительства Кашаганского ГПЗ реализуется в рамках Национальной программы переработки сырого газа вместо сжигания и обратной закачки.

Для реализации проекта строительства газоперерабатывающего завода на месторождении Кашаган на сегодняшний день разрабатывается проектная документация. Ввиду технологической сложности проекта потребуется оборудование от разных производителей. После прохождения проекта государственной экспертизы и согласования всех условий, предстоит реализация проекта, включающая строительство, выбор поставщика оборудования, выбор материалов и так далее", - говорится в сообщении.

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