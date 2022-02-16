В Минфине рассказали о мерах по возврату незаконно вывезенного капитала

НУР-СУЛТАН. 15 ФЕВРАЛЯ - В ходе заседания правительства министр финансов Республики Казахстан Ерулан Жамаубаев рассказал о предпринимаемых мерах по возврату незаконно вывезенных за рубеж средств и приобретенных там активов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
На сегодня подготовлена правовая база по международному сотрудничеству в части обмена информацией в целях налогового администрирования. В частности, в рамках Многостороннего соглашения об автоматическом обмене информацией по финансовым счетам налажено получение информации от 62 юрисдикций, охватывающая период, начиная с 2019 года", - проинформировал министр.
Также одобрена ратификация подписанного соглашения с правительством США о совершенствовании международной налоговой дисциплины, благодаря которому будет осуществляться взаимообмен информацией о финансовых счетах резидентов обеих стран.
Кроме того, ратифицирована Многосторонняя конвенция по предотвращению злоупотребления положениями международных договоров в части уклонения от налогообложения и вывода капитала.
С учетом поручений главы государства создана рабочая группа с участием руководителей всех заинтересованных госорганов.
Жамаубаев рассказал, что будут выработаны конкретные предложения в части возврата капитала в страну из-за рубежа и усиления мер, направленных на противодействие оттоку денежных средств из страны, в том числе в офшорные юрисдикции.
Помимо этого разработаны законодательные поправки в части налогообложения дивидендов, ограничения вычета по нематериальным услугам и контролируемых иностранных компаний. Также будет принят закон по вопросам трансфертного ценообразования с учетом лучших практик стран ОЭСР", - добавил министр, отметив, что конкретные предложения по данному направлению в течение двух месяцев будут представлены президенту.
Как сообщалось ранее, отток прямых инвестиций из Казахстана вырос на 35,8%. Среди стран, в которые направляют капитал отечественные инвесторы, популярны офшоры.