В Минфине рассказали о мерах по возврату незаконно вывезенного капитала

НУР-СУЛТАН. 15 ФЕВРАЛЯ - По поручению главы государства МСХ подготовило предложения по корректировке системы субсидирования АПК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщил сегодня на заседании правительства министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, изменения направлены на упрощение механизмов и оптимизацию направлений субсидирования. При этом система будет в равной степени доступна для всех субъектов, вне зависимости от размеров и форм хозяйствования. Также вводится норма, согласно которой получатели субсидий в обязательном порядке примут встречные обязательства по достижению конкретных индикативных показателей, информирует primeminister.kz.

Предложения в настоящее время рассматриваются созданной рабочей группой по повышению эффективности государственной поддержки АПК, куда вошли представители отраслевых ассоциаций и союзов, агробизнеса, науки, заинтересованных государственных и местных исполнительных органов, а также депутаты сената и мажилиса парламента РК. В настоящее время состоялось четыре заседания рабочей группы", - сказал Карашукеев.

Отмечается, что по итогам рабочих групп поступило большое количество предложений и замечаний к новой системе субсидирования, которые систематизируются и при их обоснованности будут учтены.

Как отметил министр, по итогам проведения рабочих групп в марте 2022 года окончательный пакет изменений планируется внести на рассмотрение в правительство. В настоящее время завершается разработка единой государственной информационной системы субсидирования. Ее основным функционалом будет формирование в автоматическом режиме реестра получателей субсидий, проверка их соответствия к категории сельхозтоваропроизводителей по ОКЭД, регистрация встречных обязательств получателей субсидий, и оценка степени их выполнения, очередности получения субсидий и листа ожидания неудовлетворенных заявок.

В отличие от системы "Колдау" новая система будет бесплатной для фермеров и интегрирована со всеми основными государственными базами данных. Все действия системы будут автоматизированы, что позволит до минимума свести коррупционных риски при распределении и выдаче субсидий. В настоящее время мы запускаем ее тестирование в пилотном режиме в Акмолинской области", - проинформировал министр.

Также Карашукеев рассказал о подготовке к посевным работам. При МСХ создан оперативный штаб по координации работы по проведению весеннего сева в регионах. На льготное кредитование сельхозтоваропроизводителей через программу "Кен дала" выделено 70 млрд тенге, а через программу форвардного закупа Продкорпорации направляется 80 млрд тенге, что в 2 раза превышает уровень прошлого года. По этим программам прием заявок уже начался.

Прошлогодняя засуха, а также резкий рост цен на запасные части, ГСМ, минеральные удобрения и пестициды создают серьезные сложности для своевременной подготовки и качественного проведения предстоящего весеннего сева. В этой связи, в целях поддержки фермеров просим рассмотреть возможность увеличения бюджетного кредита на весенне-полевые работы дополнительно на 70 млрд тенге при уточнении республиканского бюджета", - проинформировал министр.

Кроме того, на проведение весенне-полевых работ выделено 400 тыс. тонн ГСМ по цене, на 15% ниже рыночной. Достигнута договоренность с отечественными производителями минеральных удобрений о полном обеспечении потребностей аграриев.

На субсидирование приобретения семян, удобрений и пестицидов в 2022 году предусмотрено 70 млрд тенге. В целом, по данным областей в 2022 году сельхозкультуры планируется разместить на площади 22,9 млн гектар, что на 13,5 тыс. гектар больше уровня 2021 года. Подготовка к весенне-полевым работам идет в плановом режиме", - заявил министр сельского хозяйства.

Карашукеев также доложил о реализации поручения об определении предельных размеров земельных участков сельскохозяйственного назначения. Для этого на уровне правительства РК создается специальная рабочая группа с участием государственных органов, экспертов и научных институтов.

Максимальные размеры сельхозземель в разрезе районов, областей предлагается утвердить после разработки планов земельно-хозяйственного устройства административно-территориальных единиц на сельхозземли и земли других категорий с учетом зонирования земель и принятия совместных решений представительных и исполнительных органов. В целом, предельные (максимальные) размеры земельных участков сельскохозяйственного назначения будут утверждены до 1 мая 2022 года.