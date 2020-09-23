В МСХ озвучили закупочные цены на пшеницу

Нур-Султан. 22 сентября. Kazakhstan Today - Министр сельского хозяйства Сапархан Омаров озвучил наиболее интересующую аграриев информацию о ценах на закуп пшеницы, передает Kazakhstan Today.

В текущем году по многочисленным просьбам сельхозпроизводителей Продкорпорацией был осуществлен форвардный закуп сельхозпродукции. С учетом сложившейся ситуации предлагается установить цены на закуп пшеницы в коридоре 83-87 тыс. тенге, в зависимости от качества. Для пшеницы 4 класса - 78 тыс. тенге, для ячменя 2 класса - 50 тыс. тенге. При установлении закупочной цены, помимо поддержки отечественных сельхозпроизводителей, учтен и вопрос обеспечения стабильности на внутреннем рынке", - сообщил министр.

По словам главы МСХ, на текущий момент в Казахстане убрано более 14,8 млн гектаров зерновых и зернобобовых культур, намолочено 18,2 млн тонн зерна. Таким образом собранный на сегодняшний день объем уже почти достиг июньского прогноза, заявленного МСХ РК на уровне 18,5 млн тонн.

Из общего объема сданной на хлебоприемные пункты пшеницы к 1-3 классам отнесено 83,8%, в то время как в 2019 году данный показатель составлял 67,2%. Доля неклассной и пшеницы 4-5 классов в этом году снизилась вдвое, до 16,2%", - сообщает пресс-служба министерства.

По данным, поступающим с хлебоприемных предприятий, наблюдается значительный рост доли пшеницы с высоким содержанием клейковины. В объеме пшеницы 3-го класса доля зерна с клейковиной 25-27% достигла 25,4% против 23,4% в 2019 году, а высококачественной пшеницы HI-Pro с клейковиной 28% и выше, пользующейся повышенным спросом - 59% против 42,8% в прошлом году.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства