В РК богатые едят почти в четыре раза больше мясных продуктов, чем бедные

НУР-СУЛТАН. 24 ДЕКАБРЯ - Богатые казахстанцы едят почти в четыре раза больше мясных продуктов, чем бедные. Такие данные приводят аналитики, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Инфляция в Казахстане в этом году побила рекорды. В итоге из 19 социально значимых продуктов подорожали 16. Больше всего поднялась в цене говядина, сообщает телеканал " Астана ".

Мясо и птица в Казахстане за год стали дороже на 11%, баранина и вовсе взлетела на 16% - самый высокий показатель годового роста в текущем году, отмечают эксперты. Это уже повлияло на меню казахстанцев.

Портал LS приводит результаты исследований: обеспеченные граждане едят почти в четыре раза больше мяса, чем бедные.

По словам оптовых закупщиков, сейчас закупочная мяса составляет 1800-1900 тенге. Дороже, чем осенью, говорят они, и это еще не предел.

Да, чуть-чуть завышенную цену держат оптовики, которые привозят. Они говорят, что выросли цены на корма, рабочей силы не хватает, сейчас еще и дорога плохая, бензин подорожал", - поясняет продавец Зибагуль Аипбергенова.

Эту проблему в правительстве разбирали еще в конце лета. А 1 сентября Касым-Жомарт Токаев в своем Послании поручил в течение месяца навести порядок в системе ценообразования на рынке продовольствия по цепочке "от производителя до потребителя". Отвечать за это должно было Министерство торговли и интеграции. В ведомстве сообщили: меры принимаются, но спрогнозировать рост цен на социально значимые товары сейчас невозможно.

За последние два-три года в мире наблюдается стремительный рост цен на продукты питания. Весь мир по-прежнему остается под влиянием негативных тенденций, вызванных климатическими причинами. На рост влияют и множество других факторов, таких как изменение цен на топливо, повышение тарифов, удорожание кормов, ослабление курса национальной валюты, введение строгих ограничительных мер, сокращение посевных площадей и другое", - сообщили в Министерстве торговли и интеграции.

Экономисты же считают, что ситуацию спасет конкурентная среда и адекватная поддержка производителей.

Многие оптовые точки - участки цепочек поставок - монополизированы. Имеет место сговор, недостаточно много игроков и так далее. Нужно смотреть на то, как на самом деле происходит перераспределение товарных потоков, снимать барьеры. Возможно, надо вводить как можно больше новых игроков в этой отрасли и стимулировать тех, кто уже есть", - сказал экономический аналитик Сергей Домнин.

В Минторге напомнили, что для регулирования роста цен на продовольствие в 2021-2024 годах действует Комплексный план антиинфляционного реагирования. Он предусматривает создание национальной товаропроводящей системы из сети оптово-распределительных центров. Но до тех пор, считают экономисты, для людей с низким уровнем доходов ситуация меняться не будет.



