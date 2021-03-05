В РК локализуют производство 30 иностранных фармпроизводителей

Нур-Султан. 4 марта. Kazakhstan Today - На заседании Совета по улучшению инвестиционного климата (СУИК) под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрены вопросы обеспечения фармацевтической безопасности Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба главы правительства, иностранные представители дали высокую оценку предпринимаемым Казахстаном мерам по борьбе с пандемией и обеспечению фармацевтической безопасности, а также высказали ряд рекомендаций по дальнейшему совершенствованию системы здравоохранения и цепочки поставок лекарственных препаратов и медицинского оборудования в РК.

В целях дальнейшего наращивания потенциала страны в борьбе с текущей пандемией и будущими эпидемиологическими угрозами принят Комплексный план по развитию фармацевтической и медицинской промышленности на 2020-2025 годы", - сказал Аскар Мамин.

Документ предусматривает увеличение к 2025 году отечественного производства фармацевтических препаратов в 2,5 раза с 92 до 230 миллиардов тенге. Доля отечественной фармацевтической продукции на внутреннем рынке повысится до 50% в натуральном выражении.

В рамках реализации плана будут приняты такие меры, как возмещение затрат бизнеса на проведение клинических и доклинических испытаний, определение ключевых товарных позиций, потенциальных ниш, а также инвестиционных предложений для иностранных инвесторов. Планируется поэтапное внедрение обязательной маркировки и прослеживаемости лекарственных средств и медицинских изделий на всех этапах логистики лекарственных средств до конкретного пациента.

Привлечение инвестиций является ключевым инструментом достижения поставленных целей по развитию фармацевтической промышленности РК. Ведется работа по привлечению 30 иностранных компаний с обеспечением локализации производства их фармацевтической продукции на территории Казахстана", - сказал Мамин.

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