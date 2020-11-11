В руководящем составе Казатомпрома произошли изменения

Нур-Султан. 10 ноября. Kazakhstan Today - Казатомпром объявил об изменениях в руководящем составе, передает Kazakhstan Today.

Национальная атомная компания "Казатомпром" сообщила о планируемых изменениях в составе руководства компании после проведения соответствующих внутренних корпоративных процедур и одобрения советом директоров.

Меиржан Юсупов освобожден от должности главного директора по экономике и финансам и члена правления в связи с его назначением вице-министром национальной экономики Республики Казахстан, сообщили в пресс-службе компании.

По ее информации, на должности главного директора по экономике и финансам Юсупова сменит управляющий директор по экономике и планированию Камила Сыздыкова.

Также сообщается, что главный директор по ядерному топливному циклу, член правления Бауржан Ибраев достигает 63-летнего пенсионного возраста, в связи с чем будет освобожден от должности с 1 января 2021 года. На этой должности его сменит управляющий директор ЯТЦ Мажит Шарипов.

Кроме того, Риаз Ризви покинет пост главного директора по маркетингу и члена правления в связи с завершением его трудового договора с Казатомпромом в конце 2020 года и дальнейшими собственными планами. Управляющий директор по продажам Аскар Батырбаев сменит Риаза Ризви на должности главного директора по маркетингу.

Главный директор по стратегии и развитию и член правления Биржан Дуйсембеков взял учебный отпуск с целью получения магистерской степени в менеджменте университета Regent's University London. На период его отсутствия исполнять обязанности главного директора по стратегии и развитию компании будет управляющий директор по управлению активами и инвестициям Ерлан Тулеугожин.

Компания также сообщает, что управляющий директор по правовому сопровождению и рискам Марат Елемесов войдет в состав правления Казатомпрома с января 2021 года.

В результате вышеуказанных изменений по состоянию на 1 января 2021 года руководство Казатомпрома составят: Галымжан Пирматов - председатель правления; Камила Сыздыкова - главный директор по экономике и финансам; Даурен Кунанбаев - главный директор по производству; Бексултан Бекмуратов - главный директор по HR и трансформации; Аскар Батырбаев - главный директор по маркетингу; Мажит Шарипов - главный директор по ЯТЦ; Ерлан Тулеугожин - исполняющий обязанности главного директора по стратегии и развитию; Марат Елемесов - управляющий директор по правовому сопровождению и рискам.

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