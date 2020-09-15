В январе - августе промпроизводство в Казахстане увеличилось на 0,4%

Нур-Султан. 14 сентября. Kazakhstan Today - В январе - августе 2020 года по сравнению с январем - августом 2019 года промпроизводство в Казахстане увеличилось на 0,4%, передает Kazakhstan Today.

В январе - августе 2020 года по сравнению с январем - августом 2019 года увеличилась добыча металлических руд. Возросли объемы производства продуктов питания, табачных изделий, фармацевтических продуктов и машиностроения", - сообщает Комитет по статистике МНЭ РК.

При этом снизилось производство продуктов нефтепереработки.

Увеличение объемов производства промышленной продукции наблюдалось в 12 регионах республики.

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