В Жезказгане в текущем году начнут масштабную реконструкцию водопроводных сетей

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В Жезказгане в текущем году начнут масштабную реконструкцию водопроводных сетей06.06.2018
Экономика  17:02

Караганда. 6 июня. Kazakhstan Today - Аким Карагандинской области Ерлан Кошанов в ходе рабочей поездки в Жезказган обсудил проблемы обеспечения населения водой, а также предстоящую реконструкцию водопроводных сетей, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе акима области, в Жезказгане определено 23 контрольных точки отбора проб воды. В текущем году в ходе мониторинга качества питьевой воды городское управление общественного здоровья не выявило несоответствий нормам.

"За пять месяцев текущего года отобрано на санитарно-химические и микробиологические показатели 184 пробы воды. Не соответствующих проб воды по санитарно-химическим и микробиологическим показателям не выявлено", - доложил исполняющий обязанности акима Жезказгана Амангали Мухамбедин.

Вместе с тем в областном акимате отметили, что жители Жезказгана и Сатпаева продолжают жаловаться на качество питьевой воды.

Как сообщается, в Жезказганском регионе своевременно не было завершено строительство Эскулинского водовода. Для решения данного вопроса проект включён в республиканскую Дорожную карту по вводу в эксплуатацию нефункционирующих объектов, реализация которых была начата по программе "Питьевая вода".

Проектная мощность водовода составляет 30 млн кубометров в год, из которых 9 млн будет отведено Жезказгану. Стоит отметить, что водовод протяженностью 71,86 километра проложен полностью. В настоящее время устранены порывы на трассе, отремонтированы затворы, проведены работы по тестовому испытанию и общему хлорированию. Вместе с тем возникли проблемы со строительством насосной станции 3-го подъёма, так как отсутствует окончательный акт приёма-передачи объекта между ТОО Caspian Contractors Trust и РГП "Казводхоз".

По информации пресс-службы, на совещании также обсуждался вопрос строительства водозабора на Кожамсеитовском месторождении подземных вод. Это позволит улучшить водоснабжение Жезказгана, снизив степень зависимости от наполняемости Кенгирского водохранилища.

Кроме того, принимаются меры для решения проблемы изношенных внутригородских водопроводных сетей. Разработана проектно-сметная документация по их реконструкции. Проект стоимостью более 5 млрд разделён на три этапа. В 2018 году планируется реконструировать 29 километров внутригородских водопроводных сетей. На эти цели из республиканского бюджета выделено 610 млн тенге.
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