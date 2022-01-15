Валютные интервенции на $240 млн провел Нацбанк

По ее словам, с первых дней стабилизации ситуации в стране Национальный банк предпринял все необходимые меры по восстановлению нормального функционирования финансового рынка, сообщили в пресс-службе Нацбанка РК.
Во-первых, начиная с 7 января были поэтапно восстановлены основные банковские сервисы для населения. Во-вторых, с 10 января возобновились операции на денежном и фондовом рынках. Национальный банк возобновил ежедневные операции с БВУ по предоставлению и изъятию ликвидности. В целях предупреждения рисков ликвидности банковского сектора Национальный банк приступил к предоставлению ликвидности на рынке репо и своп на более длительные сроки: 7, 30 и 90 дней", - уточнила Молдабекова.
Кроме того, как отметила заместитель председателя Нацбанка, по мере стабилизации ситуации проводится работа по бесперебойному подкреплению рынка наличной иностранной и национальной валютой.
В-третьих, с 12 января были запущены торги на валютном рынке. Национальный банк ожидал повышенного спроса на инвалюту и ее ограниченного предложения в первые дни после возобновления торгов. Поэтому еще накануне открытия валютного рынка мы заявили о своей готовности, на фоне произошедших беспрецедентных событий, проводить валютные интервенции с целью недопущения спекулятивного давления на тенге", - также отметила она.
Как пояснила Молдабекова, с учетом почти недельного отсутствия торгов по валютам образовался накопленный спрос на иностранную валюту, как со стороны бизнеса, так и со стороны населения. Ситуация усугублялась тем, что на фоне произошедших событий и неопределенности по дальнейшему движению курса тенге, число продавцов валюты было резко ограничено.
В целях недопущения рисков финансовой стабильности и дестабилизирующих колебаний Национальный банк провел валютные интервенции. Их объем за 12 и 13 января составил 240 млн долларов или около 50% от всего объема торгов. C начала года по 13 января на фоне возросшего спроса на иностранную валюту курс тенге ослаб на 0,5% до 433,67", - сказала она.
На текущий момент функционирование финансового рынка полностью восстановлено, операции проходят в штатном режиме.
Как сообщалось ранее, в связи с нестабильной работой Интернета и продолжающейся контртеррористической операцией в Алматы и других регионах деятельность обменных пунктов временно приостанавливалась. Нацбанк сообщал, что восстановление работы банковской системы будет осуществлено поэтапно, исходя из приоритетности и социальной значимости банковских сервисов для населения и бизнеса.