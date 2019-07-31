Валютные операции ЕНПФ имеют минимальное влияние на курс национальной валюты - Нацбанк РК

Алматы. 30 июля. Kazakhstan Today - В период с 9 по 16 июля состоялся очередной визит Миссии МВФ в Казахстан с целью обсуждения прогнозов по экономическому росту и инфляции, денежно-кредитной политики, финансового сектора, основ налогово-бюджетной политики и структурных реформ в рамках Статьи IV Соглашения МВФ, передает Kazakhstan Today со ссылкой на Национальный банк РК.

В Заключительном заявлении Миссии МВФ, представленном по итогам июльского визита, обозначено, что стабильность цен должна оставаться главной задачей денежно-кредитной политики, особенно в условиях роста инфляционного давления со стороны спроса. Миссия отметила необходимость продолжения работы по повышению эффективности трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики, в том числе через постепенное свертывание государственных программ финансирования и субсидирования.

Кроме того, в Заключении отражено, что курс тенге в целом устойчив и обусловлен благоприятными внешними условиями, несмотря на периодически возникавшее краткосрочное давление на рынке. По мнению МВФ, важнейшее значение имеет сохранение приверженности режиму инфляционного таргетирования и поддержанию гибкого обменного курса.

При этом сотрудниками МВФ было предложено Национальному банку подтвердить приверженность политике гибкого обменного курса и четко разграничить интервенции на валютном рынке в рамках реализации мер политики и операции, проводимые от имени Национального фонда (НФРК) или пенсионного фонда (ЕНПФ).

Рекомендовано проводить операции в соответствии с прозрачными правилами в целях снижения риска возможного их восприятия в качестве способа управления обменным курсом.

Также международная финансовая организация приветствует планируемое в Казахстане проведение внешней оценки качества активов средних и крупных банков в соответствии с лучшей международной практикой. Миссия отметила, что потребуется четкое информационное освещение этой работы, наряду с комплексными мерами по обеспечению устойчивости балансов банков, а также рентабельности и стабильности их операций.

Со своей стороны, Национальный банк подтверждает свою приверженность политике инфляционного таргетирования и гибкого обменного курса и не рассматривает в перспективе смену режима денежно-кредитной политики. Обменный курс будет определяться на основе совокупности факторов со стороны спроса и предложения.

Учитывая высокую чувствительность экономики к шокам, Национальный банк сохранит за собой право осуществлять интервенции с целью сглаживания дестабилизирующих колебаний.

Национальный банк продолжит осуществлять валютные операции в рамках управления активами Национального фонда и ЕНПФ. Операции по реконвертации активов Национального фонда будут осуществляться в зависимости от заявок Министерства финансов на выделение трансфертов и поступлений на тенговый счет Национального фонда. Валютные операции ЕНПФ распределены в течение года и имеют минимальное влияние на курс национальной валюты", - сообщил Нацбанк.

При этом финрегулятор отметил, что операции и действия Национального банка на валютном рынке прозрачны.

Осуществляется публикация объемов нетто-интервенций на ежемесячной основе, регулярный выпуск информационных сообщений о ситуации на валютном рынке.

Для восстановления доверия к банковскому сектору и оживления кредитной активности продолжится внедрение риск-ориентированного надзора, и будут приниматься меры по повышению устойчивости банковского фондирования. Независимая оценка качества активов банков начнется в августе 2019 года и будет завершена до конца года. По итогам проведения независимой оценки будут разработаны и утверждены индивидуальные планы корректирующих действий по каждому банку, включенному в проверку", - говорится в сообщении.

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