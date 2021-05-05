ВБ: госпрограммы кредитования в РК способствуют бесконечному выживанию "зомби-предприятий"

АЛМАТЫ. 4 МАЯ - При анализе роста производительности труда в Казахстане за последнее десятилетие картина представляется довольно неутешительной. Об этом заявляется в докладе Всемирного банка (ВБ) "Производительность труда в Казахстане: в поисках путей для раскрытия потенциала динамично развивающихся предприятий", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как отмечают аналитики ВБ, финансовый рынок является ключевым звеном в производительности предприятий. При этом затраты на финансовые операции, такие как комиссии за оплату услуг, проценты по кредитному финансированию производственных ресурсов или страховые взносы для защиты производственных мощностей в совокупности влияют на процессы ведения бизнеса, которые в свою очередь определяют производительность предприятия.

К сожалению, зачастую банкам в Казахстане не удается способствовать повышению производительности труда в стране, так как они не кредитуют предприятия, способные трансформировать кредит в свой экономический рост. Предприятия в Казахстане испытывают острый недостаток финансирования. Существующий небольшой объем кредитования в увеличивающейся степени направляется нежизнеспособным предприятиям, снижая тем самым производительность труда", - говорится в докладе.

По мнению аналитиков банка, разработанные с благими намерениями государственные программы кредитования, не стимулируют банки к поиску более продуктивных проектов, а вместо этого способствуют бесконечному выживанию неэффективных "зомби-предприятий". К концу 2018 года каждый восьмой корпоративный заем был предоставлен в рамках государственной программы, а каждый пятый корпоративный заемщик получил субсидию.

Отмечается, что пандемия COVID-19 нанесла серьезный удар по жизнеспособности предприятий. Однако комплексные государственные программы финансовой поддержки нужно ориентировать на жизнеспособные, более цифровые, экологичные и устойчивые предприятия, способные преуспевать в условиях новой экономики в период восстановления после пандемии.

Всемирный банк рекомендует для повышения производительности труда в РК провести реформы по ряду направлений и устранить искажения в деловой среде, такие как непрозрачные подзаконные акты в отношении инвестиций, недостаточная защита инвесторов и обременительные правила соблюдения налогового законодательства.

Для укрепления экономического потенциала предприятий меры нефинансовой поддержки государства должны включать в себя консультационные услуги по вопросам управления, программы развития поставщиков и облегчение доступа, например, к базовым услугам поддержки. Это связано с острой нехваткой подобных навыков, что препятствует развитию бизнеса, особенно малых и средних предприятий. Параллельные программы финансовой поддержки должны сфокусироваться на применении косвенных подходов, поддерживающих принятие рисков, связанных с деятельностью с высокой добавленной стоимостью.

В то же время банки должны подвергаться конкурентному давлению посредством регулирования и реализации других государственных программ для стимулирования поддержки наиболее жизнеспособных проектов, вместо стремления к комфортному крупному залоговому обеспечению", - говорится в сообщении.

Разработка надежных систем мониторинга и оценки будет с течением времени способствовать корректировке программ поддержки на основе фактов, свидетельствующих о реальном воздействии, а не потраченных ресурсах, считают аналитики ВБ.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства