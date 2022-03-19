Внедрение нового механизма субсидирования АПК перенесут на следующий год

НУР-СУЛТАН. 18 МАРТА - В текущем году государственная поддержка АПК будет осуществляться по действующим правилам субсидирования. Об этом на заседании правительства сообщил министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В соответствии с поручением главы государства проводится работа по совершенствованию механизма субсидирования АПК, подготовлено несколько вариантов реформирования существующей системы субсидирования, которые неоднократно были обсуждены на заседаниях рабочей группы. Однако в связи с последними событиями, связанными с волатильностью на мировых продовольственных рынках и в целях сохранения стабильности внутреннего рынка, принято решение о переносе срока внедрения нового механизма субсидирования на 1 января 2023 года, рассказал Карашукеев.

Более того, как отметил министр, по поручению главы государства с учетом необходимости сохранения устойчивости отечественного агропромышленного комплекса в настоящее время прорабатывается вопрос о выделении дополнительных средств на субсидирование АПК при уточнении республиканского бюджета, которые будут направлены на погашение образовавшейся задолженности прошлого года, а также нивелируют последствия повышения цен на товарно-материальные ресурсы, используемые при производстве сельхозпродукции.

В свою очередь, местным исполнительным органам необходимо активизировать работу по утверждению нормативов субсидирования и обеспечить полное освоение выделяемых средств на субсидирование.

По поручению главы государства для предотвращения дефицита и бесконтрольного подорожания продовольствия начата проработка вопроса закупа регионами сельхозпродукции в государственные стабилизационные фонды по форвардным ценам, проинформировали в пресс-службе правительства.

Здесь планируется перенаправить часть средств, выделенных на формирование стабилизационных фондов, с осеннего закупа на весеннее авансирование форвардных контрактов. С этой целью акиматам областей поручено активизировать работу по заключению форвардных контрактов с отечественными товаропроизводителями и перерабатывающими предприятиями. Параллельно нами ведется работа по оперативному внесению необходимых изменений и дополнений в действующие правила формирования стабилизационных фондов", - заключил Карашукеев.



