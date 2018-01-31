Вопрос поставки угля прокомментировали в акимате Алматинской области

Талдыкорган. 31 января. Kazakhstan Today - В акимате Алматинской области прокомментировали вопрос поставки угля, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил заместитель акима Алматинской области Айдарбек Байжанов, на сегодняшний день населением региона приобретено более 1308,0 тыс тонн или 93% от всей потребности области.

"Всего по Алматинской области имеется 92 тупика и угольный разрез "Ойкарагай", в наличии имеется 29 640 тонн угля, средняя цена за тонну 15,5 тыс. тенге. Но в последнее время в ряде СМИ прозвучала информация о нехватке угля в Алматинской области. Хочу пояснить ситуацию. В связи с резким понижением температуры наружного воздуха, с 20 по 24 января на угольных разрезах наблюдалось снижение объема добычи угля, что привело к несоблюдению графика поставки твердого топлива в Алматинскую область. На угольных разрезах работа была приведена в соответствие с графиком с 25 января текущего года. На данный момент ситуация с поставкой угля стабилизировалась", - отметил Байжанов.

Замакима заверил, что за последние 3 дня в Алматинский и Талдыкорганский регионы направлено 246 вагонов, или 16 000 тонн угля с разрезов "Каражыра" и "Шубаркуль", из них в Алматинский регион - 154 вагона, в Талдыкорганский регион - 92 вагона.

Айдарбек Байжанов подчеркнул, что данный вопрос находится на особом контроле областного акимата. Для этого в акимате области создан штаб по контролю и мониторингу поставки угля для населения. Ежедневно, совместно с АО "НК "КТЖ" ведется работа по отслеживанию маршрута следования каждого вагона.

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