Вопросы евразийской экономической интеграции обсудят на XV Ежегодной международной конференции

Нур-Султан. 4 декабря. Kazakhstan Today - В Москве 4 декабря проходит Первый Евразийский конгресс, организованный Евразийским банком развития (ЕАБР) - XV Ежегодная международная конференция "Евразийская экономическая интеграция". Участники мероприятия обсуждают трансграничную инфраструктуру, создание сквозных цепочек добавленной стоимости, цифровизацию евразийского пространства и общий финансовый рынок, передает Kazakhstan Today.

Председатель правления Евразийского банка развития Николай Подгузов подчеркнул, что центральным событием первого Евразийского конгресса станет пленарная сессия министров стран ЕАЭС, на которой будут рассмотрены вопросы евразийской экономической интеграции.

Актуальность этой темы обусловлена тем, что экономическая интеграция успешна только тогда, когда ее положительный эффект чувствуют все участники процесса, выигрывает бизнес, повышается благосостояние граждан", - отметил глава ЕАБР.

Подгузов отдельно поблагодарил глав правительств стран ЕАЭС за то, что они откликнулись на предложение не отказываться от важнейшего ежегодного мероприятия, несмотря на эпидемиологическую обстановку.

Все сессии конгресса и панельные дискуссии проводятся в режиме онлайн.

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