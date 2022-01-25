Заемщикам программ "7-20-25" и "Баспана хит" предоставят отсрочку

НУР-СУЛТАН. 25 ЯНВАРЯ - Заместитель председателя Национального банка Республики Казахстан Акылжан Баймагамбетов рассказал об инфляции, ее основных составляющих и причинах повышения базовой ставки, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Безусловно, повышение базовой ставки направлено на дальнейшее снижение инфляции, что является одной из основ общей антиинфляционной политики. При принятии решения в декабре 2021 года мы отмечали, что будем наблюдать за стабилизацией устойчивых факторов инфляции и инфляционных ожиданий, а также в зависимости от развития эпидемиологической ситуации будем принимать решение о дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики", - рассказал Баймагамбетов в интервью "Казинформ".

Он напомнил, что целевой ориентир по инфляции на 2022 год - 4-6%. С 2023 года он снизится до 4-5%. В среднесрочной перспективе президент поручил снизить инфляцию до 3-4% в 2025 году. Эта траектория плавного снижения целевого ориентира также заложена в стратегии денежно-кредитной политики до 2030 года.

Учитывая, что трансмиссионный механизм монетарной политики действует на инфляцию с лагом, мы должны уже сейчас закладывать необходимые денежно-кредитные условия с учетом всех рисков, чтобы добиться необходимых результатов. В связи с этим Национальный банк будет продолжать проводить дезинфляционную денежно-кредитную политику для снижения инфляции и заякорения инфляционных ожиданий", - пояснил эксперт.

Он также подтвердил, что основной вклад в инфляцию по-прежнему вносит рост цен на продовольственные товары. При этом, как подчеркнул зампред, темпы роста продовольственной инфляции в декабре прошлого года снизились, составив по итогам 2021 года 9,9%.

Следует отметить, что основные усилия правительства и акиматов были направлены на сдерживание цен на социальные значимые продовольственные товары, СЗПТ и расшивку "узких мест" в цепочках их поставок в крупные города. Это позволило стабилизировать продовольственную инфляцию. По сравнению с 2020 годом в прошлом году замедлились темпы роста цен на многие продукты питания. Снизился вклад в инфляцию таких товаров, как овощи и фрукты (годовой темп роста - 10,6% против 14,1%), масло (17,6% против 21,6% в 2020 году), сахар (15,1% против 32,8%). Вместе с тем на отдельные группы сохраняется умеренный рост цен вследствие влияния неблагоприятных результатов урожая зерновых в 2021 году", - проинформировал Баймагамбетов.

Тем временем, отметил он, постепенное восстановление потребительского спроса по мере адаптации населения к ограничительным мерам, а также повышение издержек производителей отразились на ускорении инфляции непродовольственных товаров и услуг в 2021 году. Продолжающееся по всему миру нарушение цепочек поставок, рост инфляции в странах - торговых партнерах также сказались на ускорении роста цен.

Наибольший вклад в непродовольственную инфляцию, которая по итогам прошлого года сложилась на уровне 8,5%, внесло удорожание энергоресурсов (бензин, дизельное топливо, сжиженный газ) - примерно 38% от всей непродовольственной инфляции. Помимо прямого эффекта удорожание данных товаров оказывает дополнительное косвенное проинфляционное давление через удорожание товаров и услуг, в производстве и логистике которых используются ГСМ", - разъяснил специалист.

В то же время эффект от сдерживания роста цен и тарифов в начале пандемии постепенно исчерпался. В 2021 году рост цен был зафиксирован на отдельные коммунальные услуги: электроснабжение - на 9,3%, газоснабжение - на 5,5%. Восстановление спроса и удорожание ГСМ способствовали росту цен на услуги транспорта. Возврат к традиционному офлайн-формату обучения обусловил удорожание услуг аренды жилья (19,8%) и услуг образования (7,9%). Кроме того, отмечалось удорожание стройматериалов и ремонтных работ на фоне удорожания импорта и снятия пенсионных накоплений.

Траектория базовой инфляции указывает на неустойчивость замедления инфляционных процессов в прошлом году и их формирование выше целевого коридора. Здесь важно, что различные ее оценки после замедления в августе-ноябре 2021 года вновь продемонстрировали ускорение в декабре. Это связано с высоким ростом цен на нерегулируемые товары и услуги", - объяснил представитель Нацбанка.

По его мнению, полный эффект от комплекса мер пока не проявился по ряду причин.

Комплекс мер до конца февраля текущего года будет актуализирован и дополнен новыми мерами, которые позволят обеспечить стабильность инфляции в среднесрочном периоде и будут способствовать ее замедлению до 3-4% в 2025 году.

Как пример, в прошлом году действия правительства были нацелены на сдерживание цен на СЗПТ. Это дало эффект на стабилизацию и снижение продовольственной инфляции. Однако в состав СЗПТ входят 19 позиций из 160 продовольственных товаров, или 11% веса потребительской корзины, учитываемой в расчете инфляции. Учитывая, что продовольственная составляющая в инфляции имеет наибольший вклад, внимание следует уделить и другим продуктам питания, не вошедшим в СЗПТ", - пояснил Баймагамбетов.

Он отметил, что антиинфляционные меры должны быть основаны на рыночных принципах и включать в себя структурные изменения, связанные с повышением конкурентоспособности казахстанской экономики, сокращением избыточного посредничества и вмешательства государства в рыночные процессы. Эти меры повысят эффективность как всей макроэкономической политики, так и денежно-кредитной политики Нацбанка, позволив снизить инфляцию и ожидания в среднесрочном целевом коридоре 3-4% с 2025 года.

Баймагамбетов также рассказал, что Нацбанк ожидает замедления инфляции на фоне высокой базы прошлого года. В 2022 году основными драйверами замедления будут обновленные меры антиинфляционного реагирования, государственное ценовое регулирование социально значимых продовольственных товаров, а также введение моратория на рост стоимости регулируемых коммунальных услуг и ГСМ в первой половине текущего года.

Кроме того, замедлению инфляции будет способствовать статистический эффект высокой базы предыдущего года, когда наблюдался рост цен на многие продукты питания, ГСМ и отдельные услуги.

Согласно обновленным в январе текущего года оценкам НБ, которые учитывают влияние совместных с правительством мер, высокую базу 2021 года, ожидается дальнейшее замедление инфляционных процессов. По итогам 2022 года инфляция замедлится до 6-6,5%.

Конечно, нашим основным устремлением является вхождение инфляции в целевой коридор, в данном случае - достижение инфляции ближе к верхней границе коридора 4-6% в текущем году. Собственно поэтому и принято решение о повышении базовой ставки", - разъяснил зампред НБ.

Баймагамбетов рассказал, что Национальный банк продолжит следовать принципам инфляционного таргетирования и проводить дезинфляционную политику.

При принятии решения мы смотрим на баланс рисков. Неустойчивость замедления инфляции в конце прошлого года и ускорение непродовольственной инфляции вкупе с сохраняющимися высокими инфляционными ожиданиями обусловили текущее решение Национального Банка о повышении ставки. Ожидаем, что разрабатываемый сейчас правительством комплекс мер по контролю инфляции будет действенен", - пояснил он.

Дальнейшие решения будут приниматься с учетом реализации рисков внешнего сектора, развития эпидемиологической ситуации и формирования устойчивого тренда на снижение инфляции. Важным фактором анализа при принятии решений будут результаты мер антиинфляционной политики правительства.

Успешная реализация скоординированных мер правительства и Национального банка позволит снизить и стабилизировать инфляцию в коридоре 3-4% в 2025 году для достижения цели, поставленной главой государства", - заключил Баймагамбетов.