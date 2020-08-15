Заплатят ли 42 500 тенге работникам объектов, деятельность которых остается под запретом

Нур-Султан. 14 августа. Kazakhstan Today - Первый заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей Атамекен Жумагазиев на брифинге в СЦК прокомментировал ситуацию, с которой столкнулись предприниматели, не получившие право на возобновление деятельности своих объектов, несмотря на ослабление карантинных мер, передает Kazakhstan Today.

Жумагазиев отметил, что вопрос возможной выплаты 42 500 тенге работникам объектов, все еще остающихся под запретом, обсуждается.

Мы обсуждали этот вопрос, так как остаются виды деятельности, по которым еще существует запрет. Как поступать? Мы сейчас свой пакет предложений по этому поводу готовим. Мы объезжали объекты недавно, большое количество бизнеса жалуется на то, что объект, например, "Сапаржай", у него 74 человека сейчас в вынужденных отпусках сидят. Как быть? Доходов нет. Очень большой вопрос, но это вопрос больше к возможностям бюджета. В любом случае мы инициировали в начале пандемии, чтобы компенсация выплачивалась. Она выплачивалась, потом еще продлили. Сейчас остается за бортом еще несколько направлений бизнеса и по ним мы сегодня-завтра будем отрабатывать с Министерством национальной экономики, свое предложение по этому поводу внесем. Но я бы хотел внести ясность: по сравнению с той категорией, которая была под запретом до 17 августа, сейчас это количество бизнеса в разы уменьшилось. А это совместный труд, мы отрабатывали эти вопросы больше трех недель. Но тем не менее существует очень большой риск по торговым центрам и рынкам. Каким образом это будет соблюдаться. Поэтому у нас есть большие опасения именно по рынкам, чтобы усиленные меры осторожности соблюдались, до 30% чтобы было посещение, но как это регулировать - тоже вопрос. В этом отношении вопросов много. Мы поддерживаем, что если бизнес стоит, то им определенная компенсация чтобы выплачивалась. Кроме того, прорабатываются вопрос по отсрочке налогов, отсрочке кредитов и вопросы по аренде", - сказал Эльдар Жумагазиев.

По его словам, карантин серьёзно сказался на деятельности более 830 тысяч предпринимателей из сферы услуг и торговли, в которых работает 1,3 млн человек. Опрос 40 тысяч предпринимателей, проведённый оперативным штабом, показал, что 35% опрошенных сократили или отправили в отпуск без содержания своих сотрудников. Наиболее пострадавшими отраслями являются общественное питание, транспорт, бытовые и прочие услуги, розничная торговля.

Жумагазиев отметил, что Палата предпринимателей запустила электронную платформу InfoKazakhstan, которая поможет поэтапно вывести бизнес из режима карантина с соблюдением всех санитарных норм.

Для удобства предпринимателей и прозрачности процесса выхода бизнеса из локдауна, для предотвращения человеческого фактора мы запустили электронную платформу InfoKazakhstan, через которую каждый предприниматель сможет подать заявку на возобновление деятельности. Интерфейс InfoKazakhstan простой и понятный, особое внимание уделяется разъяснительной работе. Подготовлены обучающие видеоролики, памятки и развернута служба технической поддержки на базе контакт-центра НПП "Атамекен" и региональных палат", - сказал Жумагазиев.

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