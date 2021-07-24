В Казахстане отменили запрет на импорт цемента

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НУР-СУЛТАН. 23 ИЮЛЯ - В Казахстане снят запрет на ввоз цемента из третьих стран, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Клинкеры цементные, портландцемент, цемент глиноземистый, цементы гидравлические возможны к импорту из третьих стран. Снятие запрета насытит рынок в западных регионах и позволит снизить цены", - сообщает Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК.

Приказ о запрете импорта цемента ввели 30 апреля 2021 года, чтобы поддержать отечественных производителей. В результате цены на цемент выросли, а на внутреннем рынке возник дефицит.

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