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В Казахстане отменили запрет на импорт цемента

23.07.2021 7318
В Казахстане отменили запрет на импорт цемента
ФОТО: metallcenter75.ru
НУР-СУЛТАН. 23 ИЮЛЯ - В Казахстане снят запрет на ввоз цемента из третьих стран, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Клинкеры цементные, портландцемент, цемент глиноземистый, цементы гидравлические возможны к импорту из третьих стран. Снятие запрета насытит рынок в западных регионах и позволит снизить цены", - сообщает Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК. 

 
Приказ о запрете импорта цемента ввели 30 апреля 2021 года, чтобы поддержать отечественных производителей. В результате цены на цемент выросли, а на внутреннем рынке возник дефицит. 
 
Ранее аналитики сообщали, что в Казахстане стоимость цемента выросла на 60%, а арматуры - на 142%. По их мнению, удорожание стройматериалов может сорвать сроки строительства и привести к расторжению действующих контрактов. 
 

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