Завершение сделки по приобретению СК "Amanat" Инвестиционным домом "Fincraft" планируется в течение двух недель

Алматы. 6 января. Kazakhstan Today - АО "Инвестиционный дом "Fincraft" приобретает АО "Страховая компания "Amanat" в качестве дочерней организации. Процесс продажи находится на стадии завершения, сообщила пресс-служба компании Amanat, передает Kazakhstan Today.
Председателем cовета директоров АО "Страховая компания "Amanat" избран Амиров Рашид Утебаевич, также возглавляющий cовет директоров АО "Инвестиционный дом "Fincraft".
По словам Амирова, "завершение сделки планируется осуществить в течение двух недель".
Участие нового акционера улучшит позиции Amanat. Уверен, что в результате сделки с Инвестиционным домом "Fincraft" мы сможем и далее совершенствовать и развивать качественный сервис, который стал основой нашей деятельности, и с радостью продолжим предлагать рынку продукты и услуги высокого уровня. Клиенты как главная ценность компании от этого только выиграют", - сообщил председатель правления АО "Страховая компания "Amanat" Ергали Бегимбетов.
Согласно сообщению, основным владельцем Инвестиционного дома "Fincraft" является бизнесмен Кенес Ракишев. Компания предоставляет услуги по брокерскому обслуживанию, финансовому консалтингу и доверительному управлению активов.
Ранее, 23 декабря 2019 года, Инвестиционный дом "Fincraft" получил от Национального банка Республики Казахстан разрешение на приобретение страховой компании "Amanat" в качестве дочерней организации и согласие на приобретение статуса страхового холдинга акционерного общества "Страховая компания "Amanat".
Также отмечается, что ранее единственным владельцем страховой компании "Amanat" являлся бизнесмен Динмухамет Идрисов.
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