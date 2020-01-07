Завершение сделки по приобретению СК "Amanat" Инвестиционным домом "Fincraft" планируется в течение двух недель

"В этом году традиционного для января и февраля повышения тарифов ЖКХ уже, видимо, не избежать, что вкупе с низкой базой прошлого года способно прибавить к общей инфляции дополнительные 0,4-0,8 процентных пунктов. В итоге вполне вероятно, что по итогам первого квартала 2020 года инфляция в Казахстане может подняться выше 6%".