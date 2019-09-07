Железнодорожники РК и КНР договорились усилить меры по сокращению времени простоя контейнерных поездов на пограничных станциях

Нур-Султан. 6 сентября. Kazakhstan Today - На станции Алашанькоу состоялась двухдневная рабочая встреча представителей АО "НК "Казакстан темір жолы" и корпорации Китайских железных дорог, по итогам которой достигнут ряд договоренностей, передает Kazakhstan Today.

Казахстанскую делегацию возглавил первый заместитель председателя правления АО "НК "КТЖ" Канат Альмагамбетов, китайскую делегацию - заместитель генерального директора корпорации "Китайские железные дороги" Ли Вэньсин.

По итогам встречи стороны договорились усилить работу по сокращению времени простоя контейнерных поездов на пограничных станциях. Также рассмотрены пути совершенствования механизмов таможенного оформления, направленные на оптимизацию процесса перевозки грузов через границу и совершенствование технологической схемы взаимодействия с таможенными органами. В ходе встречи стороны положительно оценили динамичный рост объемов перевозок грузов и наметили меры по перевыполнению согласованного плана перевозок на один миллион тонн - будет перевезено 16 млн тонн грузов. При этом из Казахстана в Китай - 10 млн тонн и из Китая в Казахстан - 6 млн тонн. Согласованный план перевозок на 2019 год составлял 15 млн тонн", - сообщает пресс-служба КТЖ.

Делегации стран также договорились, что при благоприятных погодных условиях станция Алашанькоу по широкой колее будет принимать не менее 14 поездов, станция Достык по узкой колее - 12 поездов в сутки. В течение 8 месяцев текущего года обмен составлял соответственно 12 и 8 поездов в сутки.

По информации пресс-службы, с начала года транзитом через Казахстан организовано 2013 контейнерных поезда сообщением Китай - Европа - Китай , что на 25 % больше алогичного периода прошлого года. В том числе из Казахстана в Европу - 1147 поездов, что по сравнению с тем же периодом прошлого года больше на 14%. В обратном направлении - 866 поездов, увеличение составило 43%.

Кроме того, за январь - июль текущего года между РК и КНР , а также между КНР и странами Азии транзитом через Казахстан организовано 2200 контейнерных поездов, что на 36% больше, чем в прошлом году.

Данная встреча направлена, в частности, на устранение всех препятствий при пересечении поездами пунктов пропуска, в том числе проходящих транзитом по территории РК из стран Азии в Европу и Центральную Азию", - отметил Канат Альмагамбетов.

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