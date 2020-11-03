Жители Шахана рассказали акиму Карагандинской области о проблемах посёлка

Караганда. 2 ноября. Kazakhstan Today - Аким Карагандинской области Женис Касымбек с рабочей поездкой побывал в Шахане. Он осмотрел ход строительства котельной и встретился с населением, передает Kazakhstan Today.

Строительство котельной в Шахане завершат в 2021 году. Сейчас на объекте трудится бригада из 50 человек. Работы идут круглосуточно. Они начались в июле этого года по программе "Развитие регионов".

Тепло в дома шаханцев, как планируется, будет поступать от центральной котельной со следующего отопительного периода. Её строят по новой энергоэффективной технологии. Это позволит использовать любой сорт угля. Мощность котельной заложена с запасом. По словам специалистов, 35 гигакалорий хватит на весь посёлок, и в случае расширения она сможет отапливать и новые дома.

В котельной три котла. Технология - низкотемпературный кипящий слой. На текущий момент заканчиваем закрывать здание. Оборудование уже на объекте. В ближайшие недели будем его монтировать. На следующий год останется протянуть теплотрассу и завершить благоустройство объекта", - сказал гендиректор строительной компании Амир Давлеталиев.

В самом посёлке уже прокладывают внутриквартальные сети. Женису Касымбеку доложили, что работы идут по плану.

Кроме этого, аким области побывал и на других объектах в посёлке. В частности, он осмотрел пустующее двухэтажное здание, которое сегодня можно использовать, например, как образовательный объект.

В течение двух недель предоставьте конкретный план, что хотите здесь сделать. Неплохое здание. Поэтому надо подумать, под что его приспособить, с учётом потребностей местного населения", - сказал Женис Касымбек.

Далее глава региона встретился с жителями, которые подняли самые наболевшие вопросы посёлка. Рассказали, что дом престарелых нуждается в ремонте. Есть пустующие здания, из которых можно было бы сделать детские сады или образовательные центры. Нет спортивных объектов, где можно было бы заниматься в зимнее время. Также недостаточно тренеров. Нет начальника поселкового отдела полиции. В частном секторе слабый Интернет. Требует замены и система канализации.

Сегодня с вами встретились специально, чтобы выслушать вас. Вы мне писали в Фейсбуке, приглашали приехать. Поэтому хотим с учётом вашего мнения расставить приоритеты развития посёлка. По всем поднятым вопросам найдём решения. Спасибо за активность, неравнодушие и желание помочь", - сказал аким области.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства