19.11.2025, 11:56 9286
Дипломы казахстанцев будут признавать в Китае, Японии и Южной Корее
Мажилис ратифицировал Азиатско-Тихоокеанскую региональную конвенцию
Астана. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис ратифицировал Азиатско-Тихоокеанскую региональную конвенцию о признании квалификаций в области высшего образования, принятую под эгидой ЮНЕСКО 26 ноября 2011 года в городе Токио, сообщает пресс-служба нижней палаты.
Документ направлен на упрощение процедуры признания дипломов, степеней, иных квалификаций и обеспечение прозрачности и справедливости при их оценке, а также на расширение академической и профессиональной мобильности между странами региона (...) На сегодня сторонами Токийской конвенции являются 12 государств, включая Афганистан, Армению, Австралию, Китай, Фиджи, Святой Престол, Японию, Монголию, Новую Зеландию, Республику Корею, Россию и Турцию", - говорится в сообщении.
В частности, согласно конвенции, государства-участники обязуются признавать квалификации, выданные другими странами, за исключением случаев существенных различий в образовательных программах.
Кроме того, предусмотрено создание национальных информационных центров в каждом присоединившемся государстве который будет предоставлять информацию о высшем образовании, также будет обеспечиваться обмен достоверными данными о системах образования и аккредитованных вузах. В тоже время при ратификации Казахстан заявил оговорку по ряду статей, касающихся непризнания квалификаций, полученных по нетрадиционным моделям обучения или частичных учебных курсов", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что призеры международных олимпиад смогут обучаться по программе "Болашак".
12.11.2025, 17:02 56311
Стали известны пороговые баллы на ЕНТ для поступления в вузы Казахстана в 2026 году
Фото: instagram/bilim_jane_gylym
Астана. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный центр тестирования назвал пороговые баллы на Едином национальном тестировании для поступления в вузы Казахстана в 2026 году, передает корреспондент агентства.
В частности, по данным центра, в 2026 году абитуриентам необходимо набрать следующие пороговые баллы:
- математическая грамотность - 10 заданий, пороговый балл - 3;
- грамотность чтения - 10 заданий, пороговый балл - 3;
- история Казахстана - 20 заданий, пороговый балл - 5;
- 1 профильный предмет - 40 заданий, 50 баллов, пороговый балл - 5;
- 2 профильный предмет - 40 заданий, 50 баллов, пороговый балл - 5.
Отмечается, что ЕНТ включает в себя 5 предметов, из которые 3 обязательных и 2 профильных.
Ранее в Миннауки назвали размер стипендий на 2025 год.
20.10.2025, 13:10 213661
Сроки осенних школьных каникул озвучило Минпросвещения
Фото: Depositphotos
Астана. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Осенние каникулы для казахстанских школьников продлятся 7 календарных дней.
В казахстанских школах завершается первая четверть. Осенние каникулы продлятся с 27 октября по 2 ноября включительно", - сообщили в Министерстве просвещения РК.
Там рассказали, что на каникулах министерство разработало план мероприятий для активного досуга.
В их числе:
- мероприятие "Читаем книги на каникулах", которое пройдет в рамках реализации проекта "Детская библиотека";
- уроки безопасности "Буллингтен қорған";
- организация работы школьного театра.
Самым важным остается обеспечение безопасности детей. С этой целью предлагается обратить особое внимание на проведение мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма вместе с родителями, соблюдению правил внутреннего распорядка школ, мерам безопасности детей на улице, пожарной безопасности дома, кибербезопасности", - уточнили в министерстве.
18.09.2025, 12:57 452781
В Казахстане впервые утвердили стандарты внедрения ИИ в систему образования
Фото: Depositphotos
Астана. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр просвещения Гани Бейсембаев и министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев совместным приказом утвердили концептуальные основы внедрения искусственного интеллекта в систему среднего, технического и профессионального, послесреднего образования на 2025-2029 годы.
Единые национальные стандарты по применению искусственного интеллекта в образовании утверждены впервые и касаются этики, правового регулирования, защиты персональных данных и академической честности.
Концепция охватывает школы и организации технического и профессионального образования. Она предусматривает интеграцию ИИ-тем, создание цифровых учебников, формирование у обучающихся ИИ-грамотности, развитие проектной деятельности, повышение квалификации педагогов по трехуровневой модели Acquire → Deepen → Create. Особый акцент сделан на защите прав ребенка и профессиональном авторитете педагога. В школах и колледжах вводятся единые правила академической честности и этики применения ИИ", - подчеркивается в информации.
По словам министра просвещения Гани Бейсембаева, подписание совместного приказа открывает новую страницу в развитии отечественного образования.
Концепция не только определяет стратегические приоритеты, но и закрепляет четкий механизм внедрения, систему мониторинга и дорожную карту, что обеспечит системное, ответственное и безопасное использование AI в школах и колледжах Казахстана. При этом важно понимать, что искусственный интеллект не заменяет учителя, а усиливает его роль. Все значимые решения в образовательном процессе остаются за человеком", - заявил министр.
Казахстан вошел в число первых стран, утвердивших собственный национальный подход в этой сфере, опираясь на рекомендации ЮНЕСКО, ОЭСР и ЕС.
Внедрение искусственного интеллекта в образование это часть широкой стратегии цифровой трансформации Казахстана. Мы создаем условия, чтобы школьники и студенты не просто пользовались цифровыми инструментами, а становились их создателями. Концепция позволит вырастить поколение специалистов, которые уверенно работают с технологиями будущего, сохраняя при этом национальные ценности и академическую честность", - отметил глава МЦРИАП Жаслан Мадиев.
Напомним, с 2025-2026 учебного года в предметы "Цифровая грамотность" и "Информатика" внедрены элементы искусственного интеллекта. Для школьников разработаны онлайн-курсы Day of AI, а для педагогов - специальные курсы повышения квалификации.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием народу страны, поручил создать Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития на базе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.
05.09.2025, 20:18 553206
В Казахстане обновили правила приема в школы
Приказ вводится в действие с 15 сентября 2025 года
Астана. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр просвещения приказом от 29 августа 2025 года внес изменения в типовые правила приема в школы.
Зачисление производится на основании приказа руководителя организации образования. Не допускается комплектование классов по уровню подготовки и степени развития обучающихся.
При приеме обучающихся в организации образования руководители организаций образования заключают с родителями или иными законными представителями детей или обучающихся договор на оказание образовательных услуг", - говорится в тексте приказа.
Школы обеспечивают прием в первый класс детей шести лет и детей, которым в текущем календарном году исполняется шесть лет, с обеспечением доступа всех детей, проживающих на территории обслуживания организации образования, независимо от уровня подготовки.
Прием документов от заявителей, поступающих в первый класс организаций образования, реализующих общеобразовательные учебные программы начального образования, осуществляется с 1 апреля по 31 августа текущего календарного года.
Организации образования издают приказы о зачислении или отчислении обучающегося, а также проводят соответствующую сверку в рамках установленного порядка.
Прием обучающихся во вторые, третьи, четвертые, пятые, шестые, седьмые, восьмые, девятые классы организаций образования, реализующих общеобразовательные учебные программы начального и основного среднего образования, осуществляется с учетом условий отсутствия переполненности класс-комплектов.
Прием обучающихся в десятые, одиннадцатые (двенадцатые) классы организаций образования, реализующих общеобразовательные учебные программы общего среднего образования, осуществляется на основании личного заявления обучающегося, а также при наличии документов и документа государственного образца об основном среднем образовании.
Гимназии и лицеи формируют общеобразовательные классы для обеспечения получения обязательного объема знаний, определенных государственными общеобязательными стандартами образования РК.
С полным текстом приказа можно ознакомиться по ссылке. Приказ вводится в действие с 15 сентября 2025 года.
01.09.2025, 08:43 608436
В Казахстане отмечают День знаний
Астана. 1 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в Казахстане отмечается День знаний. За парты 8 тыс. школ в Казахстане сядут 4 млн учеников, передает корреспондент агентства.
По данным Минпросвещения, в 2025-2026 учебном году в Казахстане в школу пойдут более 4 млн школьников, из них более 360 тыс. первоклассников.
Согласно приказу министра просвещения, учебный год для школьников начнется 1 сентября 2025 года и завершится 25 мая 2026 года.
Учеба в казахстанских школах начнется со 2 сентября в связи с переносом выходного дня с субботы на понедельник по случаю празднования Дня Конституции.
Продолжительность учебных четвертей и каникул:
1-я четверть
- 8 учебных недель;
- осенние каникулы- 7 календарных дней (с 27 октября по 2 ноября 2025 года включительно);
2-я четверть
- 8 учебных недель;
- зимние каникулы - 10 календарных дней (с 29 декабря 2025 года по 7 января 2026 года включительно);
3-я четверть
- 10 учебных недель;
- весенние каникулы - 11 календарных дней (с 19 по 29 марта 2026 года включительно);
- для учащихся 1-х классов предусмотрены дополнительные каникулы - 7 календарных дней (с 9 по 15 февраля 2026 года включительно);
4-я четверть - 8 учебных недель.
28.08.2025, 16:34 648251
В Миннауки назвали размер стипендий на 2025 год
Астана. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-министр науки и высшего образования Казахстана Гулзат Кобенова на пресс-конференции в СЦК сообщила, что размер стипендий студентам с 2020 года вырос в два раза.
С 1 сентября стипендия студентов бакалавриата составит 52 372 тенге, педагогических специальностей - 84 000 тенге, магистрантов - 117 098 тенге, докторантов - 262 500 тенге", - сообщила вице-министр.
Прием во все вузы уже завершен. В этом году в ЕНТ приняли участие более 210 тыс. абитуриентов. Из них 160,5 тыс. человек, или 76,35% смогли набрать пороговый балл для поступления в вузы. На конкурс государственных образовательных грантов 2025 года подано около 113 тыс. заявок, что на 9 тыс. больше, чем годом ранее.
Всего в этом году выделено 93 232 гранта на подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием, из них свыше 77 тыс. - на получение высшего образования. Гранты освоены в объеме 99%.
28.08.2025, 09:07 653536
В Казахстане педагогов обучают работать с искусственным интеллектом
Фото: Depositphotos
Астана. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане началось масштабное обучение, направленное на развитие цифровых навыков педагогов. В преддверии нового учебного года национальный центр повышения квалификации "Өрлеу" при Министерстве просвещения РК совместно с ЮНЕСКО представил новую образовательную программу. Она подготовлена с учетом международного опыта и адаптирована для казахстанских учителей, сообщили в министерстве.
В рамках обучения педагоги смогут освоить:
- практическое и этичное применение инструментов искусственного интеллекта;
- методы составления промптов;
- основы планирования уроков;
- разработку тестов и учебных материалов;
- создание иллюстраций;
- подходы к обновлению содержания обучения и повышению интереса учащихся.
Главная идея программы - искусственный интеллект не заменяет учителя, а становится надежным помощником в его работе. Благодаря этому педагоги получают больше возможностей для творчества", - отметили в министерстве.
Отмечается, что обучение доступно бесплатно на платформе LMS после регистрации на сайте https://reg.orleu.edu.kz. За первую неделю участие приняли около 100 тысяч человек, почти половина из них уже получили сертификаты.
Ранее сообщалось, что в казахстанских школах поэтапно внедряют элементы ИИ.
27.08.2025, 14:03 656776
Сделать ПДД обязательным уроком в школах предлагает МВД
Астана. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство внутренних дел Казахстана предлагает сделать изучение правил дорожного движения обязательным предметом в школах. Об этом заявил на брифинге в СЦК председатель Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев.
По его словам, в начале года рост числа ДТП по стране достигал 75%, однако на сегодняшний день темпы снизились до 51%. Аналогичная ситуация наблюдается и по числу пострадавших: рост в начале года составлял 91%, однако в настоящее время этот показатель снизился до 63%.
Несмотря на ежегодно проводимую разъяснительную работу с населением, мы продолжаем сталкиваться со старыми проблемами, угрожающими безопасности детей. И это дорожно-транспортные происшествия. К сожалению, за 7 месяцев в ДТП мы уже потеряли 176 детей. Это недопустимые потери. Мы обязаны сделать все, чтобы сохранить самое ценное - жизни наших детей. При этом более половины пострадавших детей являлись пассажирами. Остальные - пешеходами, в том числе велосипедистами, самокатчиками или водителями мопедов. В большинстве случаев пострадавшие дети перевозятся взрослыми в автомобилях с нарушением правил перевозки - без детских удерживающих устройств либо не пристегнутыми", - заявил спикер.
В ДТП по вине несовершеннолетних погибли 17 детей, более 200 травмированы.
Основными причинами ДТП c участием детей-пешеходов являются: переход проезжей части в неустановленном месте, переход на запрещающий сигнал светофора, переход перед близко идущим транспортом", - рассказал Султанбаев.
Эксперты сравнили казахстанский опыт преподавания дисциплин по формированию у детей навыков безопасного поведения на дорогах с опытом других стран и пришли к выводу, что в казахстанских школах изучению ПДД уделяется недостаточно внимания.
В связи с этим министерство предлагает ввести в школьную программу уроки по правилам дорожного движения как отдельный обязательный предмет.
Такие занятия будут способствовать формированию законопослушного поведения на дорогах, что в дальнейшем положительно скажется на безопасности, когда дети вырастут и сами станут водителями. Одним из самых эффективных инструментов профилактики детского дорожно-транспортного травматизма является организация работы отрядов юных инспекторов движения. Во многих странах мира идея привлечения школьников к вопросам безопасности дорожного движения уже давно является частью системы образования и общественной культуры. Международный опыт показывает, что подобные инициативы снижают риск травматизма на дорогах и формируют чувство гражданской ответственности у подрастающего поколения", - отметил глава комитета.
Он добавил, что Казахстан постепенно выстраивает собственную модель через движение юных инспекторов. В начале месяца в Усть-Каменогорске состоялся XX республиканский и межгосударственный слет имени Г.Байтасова, в котором приняли участие более 200 школьников изо всех регионов страны и Кыргызстана. Однако за этими цифрами стоят гораздо более масштабные показатели: с учетом всех этапов отбора к этому движению по всей стране привлечено свыше 70 тысяч детей. Учитывая, что в Казахстане обучается около 3,5 млн школьников, необходимость расширения этой работы очевидна.
Такие проекты оказывают прямое влияние на безопасность. Движение юных инспекторов в Казахстане - это не просто школьный кружок. Это форма вовлечения подростков в социально значимую деятельность, где каждый ребенок в интерактивной и игровой форме осваивает правила дорожного движения, развивает чувство ответственности и становится лидером культуры безопасного поведения среди сверстников. Чем больше детей будет вовлечено в эту работу, тем выше шансы приблизиться к целям глобальной концепции Vision Zero, которая предполагает к 2050 году свести к нулю детскую смертность в результате дорожно-транспортных происшествий", - считает спикер.
В МВД призвали родителей и учителей совместно с полицейскими отработать для детей наиболее безопасный маршрут от дома до школы и обратно.
Спикер также не исключил, что в Казахстане снизят скорость движения авто на дорогах. Сейчас ведомство рассматривает этот вопрос в рабочем порядке, а затем, после выхода депутатов с каникул, его обсудят в парламенте.
