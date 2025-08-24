23.08.2025, 12:05 15891
Миннауки опубликовало список обладателей грантов в магистратуру
Астана. 23 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство науки и высшего образования опубликовало список обладателей образовательных грантов в магистратуру на 2025-2026 учебный год.
В конкурсе на присуждение образовательных грантов в магистратуру приняли участие претенденты, набравшие более 75 баллов для поступления на научно-педагогическое направление, более 30 баллов - на профильное направление. Всего в конкурсе приняли участие более 20 тысяч человек.
Зачисление в ОВПО будущих магистрантов будет проводиться до 28 августа 2025 года.
Список обладателей государственных образовательных грантов можно узнать по ссылке.
Республиканская комиссия по присуждению государственных образовательных грантов на учебу в магистратуре на 2025-2026 учебный год завершила свою работу 21 августа.
23.08.2025, 15:44 11556
В Казахстане продлили сроки приема документов в колледжи
Астана. 23 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с высокой нагрузкой на портал Egov.kz и Национальную образовательную базу данных при подаче заявок на поступление в колледжи у абитуриентов наблюдались временные затруднения.
На сегодняшний день все технические неполадки устранены. Для обеспечения равных условий для всех поступающих продлены сроки приема документов и проведения конкурсного отбора", - сообщили в Минпросвещения.
Актуальные сроки завершения конкурса:
- по специальностям, требующим творческой подготовки - до 24 августа;
- по педагогическим и медицинским специальностям - до 25 августа;
- по специальностям подготовки специалистов среднего звена - до 27 августа.
Ранее Министерство науки и высшего образования опубликовало список обладателей образовательных грантов в магистратуру на 2025-2026 учебный год.
21.08.2025, 20:45 29526
В Казахстане распределили гранты в магистратуру
Фото: Deposltphotos
Астана. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Республиканская комиссия по присуждению государственных образовательных грантов на учебу в магистратуре на 2025-2026 учебный год завершила свою работу, сообщает пресс-служба МНВО.
В 2025 году на участие в конкурсе поступило более 20 тысяч заявлений, что больше на 5 тысяч по сравнению с 2024 годом. Наибольшим спросом среди будущих магистрантов пользуются такие направления, как "Педагогические науки", "Информационно-коммуникационные технологии", а также "Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли".
Результаты конкурса на назначение грантов будут опубликованы 23 августа на официальных страницах в социальных сетях министра науки и высшего образования РК, Министерства науки и высшего образования РК и Национального центра тестирования.
Ранее сообщалось, что международная стипендия "Болашак" присуждена 217 гражданам Казахстана. Такое решение принято в ходе заседания республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом под председательством государственного советника Ерлана Карина.
18.08.2025, 08:34 61611
Родители могут перевести ребенка в другую школу через портал eGov.kz
Астана. 18 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Перевод ребенка из школы в школу доступен на портале eGov.kz, сообщили в Министерстве просвещения РК.
Родители и законные представители могут перевести ребенка из одной школы в другую, не выходя из дома, через портал eGov.kz. Сервис позволяет выбрать любую организацию образования - по месту проживания или за его пределами. Процесс не требует открепительных и прикрепительных талонов, а также передачи личного дела. При выборе школы сразу отображается язык обучения. При необходимости заявитель может отозвать поданную заявку", - проинформировали в ведомстве.
Чтобы воспользоваться услугой:
- авторизуйтесь на портале eGov.kz и откройте раздел "Образование";
- в подразделе "Среднее образование" выберите услугу "Прием документов для перевода детей из школы в школу", заполните поля и подпишите заявление с помощью ЭЦП;
- результат услуги можно посмотреть в личном кабинете.
15.08.2025, 11:35 87266
Президент предложил внести поправки в закон о статусе педагога
Фото: Акорда
Астана. 15 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев на республиканской августовской конференции учителей предложил внести поправки в закон о статусе педагога, сообщает пресс-служба главы государства.
Вопрос защиты прав педагогов всегда должен быть в зоне особого внимания. В своем выступлении я уже говорил о том, что педагоги должны быть освобождены от занятий, не относящихся к их основной деятельности. Однако зачастую на местах власти грубо нарушают требования закона. Прокуратура должна пресекать подобные нарушения. Также считаю, что нецелесообразно за любой несчастный случай с участием детей сразу же наказывать учителей. Если подобный инцидент произошел вне школы или из-за безответственности родителей, то педагог не должен нести ответственности за него", - заявил глава государства.
В частности, по его словам, директор и учителя были привлечены к ответственности и уволены из-за трагического происшествия с участием выпускников в Алматинской области.
Считаю правильным, что министерство заступилось за руководство и педагогов школы. Нельзя допустить, чтобы подобные случаи повторялись", - отметил президент.
Он напомнил, что в Мангистауской области были отмечены случаи отравления детей некачественными продуктами питания.
После этого вопиющего происшествия Министерство здравоохранения взяло на контроль качество школьного питания. Это очень правильное решение. В целом сфера образования является стратегически важной для государства. Поэтому компетентные государственные органы должны быть активно вовлечены в ее развитие. В конце концов, благополучие детей, их здоровье и качественные знания напрямую предопределяют будущее Казахстана", - добавил Касым-Жомарт Токаев.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев на республиканской августовской конференции учителей высказался о качестве образования.
14.08.2025, 12:53 97626
Министерство просвещения определило сроки учебного года и итоговой аттестации на 2025-2026 годы
Астана. 14 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство просвещения определило сроки начала и завершения 2025-2026 учебного года, а также даты проведения итоговой аттестации для учащихся организаций среднего образования, передает корреспондент агентства.
Согласно приказу министра просвещения, учебный год для школьников начнется 1 сентября 2025 года и завершится 25 мая 2026 года.
Также документом утверждена продолжительность учебных четвертей и каникул:
- 1-я четверть - 8 учебных недель;
осенние каникулы - 7 календарных дней (с 27 октября по 2 ноября 2025 года включительно);
- 2-я четверть - 8 учебных недель;
зимние каникулы - 10 календарных дней (с 29 декабря 2025 года по 7 января 2026 года включительно);
- 3-я четверть - 10 учебных недель;
весенние каникулы - 11 календарных дней (с 19 по 29 марта 2026 года включительно);
для учащихся 1-х классов предусмотрены дополнительные каникулы - 7 календарных дней (с 9 по 15 февраля 2026 года включительно);
- 4-я четверть - 8 учебных недель.
Что касается сроков итоговой аттестации, выпускные экзамены для учащихся 9-х классов пройдут с 29 мая по 11 июня 2026 года, а для 11-х классов - с 2 по 15 июня 2026 года.
12.08.2025, 11:43 117686
Единую систему безопасности внедряют в школах Казахстана
Фото: Depositphotos
Астана. 12 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе заседания правительства премьер-министр РК Олжас Бектенов дал ряд поручений по проверке объектов образования на соблюдение требований, передает корреспондент агентства.
Как отметил премьер-министр, внедрение единой системы безопасности должно быть исполнено качественно и в установленные сроки. Образовательные учреждения обязаны иметь лицензированную охрану, турникеты, камеры, подключенные к центрам оперативного управления.
Эти меры гарантируют безопасность жизни и здоровья наших детей в учебных заведениях. Министерству внутренних дел необходимо продолжить работу по проверке объектов образования на предмет соблюдения требований по антитеррористической защите. Обращаю внимание, что на сегодня в регионах еще порядка 30% частных организаций образования не оснащены необходимым оборудованием", - сказал Олжас Бектенов.
Также премьер поручил активизировать работы по улучшению дорожной инфраструктуры вблизи объектов образования, особенно возле вновь вводимых школ.
По словам главы правительства, в стране затягивается ремонт 34 школ. Бектенов поручил до 1 сентября завершить капитальный и текущий ремонты в школах страны. Низкие темпы работ отмечаются в Алматы, области Абай и Улытау, Западно-Казахстанской, Алматинской, Кызылординской, Атырауской, Актюбинской и Восточно-Казахстанской областях.
Акимам данных регионов - взять на личный контроль соблюдение сроков и качества ремонтных работ. Кроме того, стоит вопрос своевременного приобретения специализированных кабинетов физики, химии, биологии, робототехники. До сентября следует оснастить не менее 200 предметных кабинетов", - подчеркнул Олжас Бектенов.
Напомним, с начала года в Казахстане выявлен 171 случай нарушения прав детей.
12.08.2025, 10:51 118651
В казахстанских школах поэтапно внедряют элементы ИИ
Фото: Пресс-служба премьер-министра РК
Астана. 12 августа. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании правительства министр просвещения РК Гани Бейсембаев доложил о поэтапном внедрении элементов искусственного интеллекта в образовательный процесс с нового учебного года, передает корреспондент агентства.
В частности, в 2025-2026 учебном году интеграцию AI начнут с предметов "Цифровая грамотность" и "Информатика". В этом направлении уже утверждены этические стандарты применения искусственного интеллекта в системе среднего образования. Для школьников подготовлены онлайн-курсы Day of AI, а для педагогов - трехуровневые курсы повышения квалификации", - сообщил министр.
По его словам, с этого года также вводится новый формат управления школами "Келешек мектептері".
Разработан новый стандарт управления, свыше 3 тысяч педагогов комфортных школ прошли трехуровневое обучение. Указанная модель начнет свою работу уже с сентября этого года", - дополнил Гани Бейсембаев.
Вместе с тем с сентября в организациях образования заработают антибуллинговые программы Kiva и "ДосболLIKE". По данным министерства, в прошлом году программы успешно прошли пилотирование и показали результат.
Как отметил глава ведомства, сейчас совместно с профильными ведомствами готовится проект единой программы "Дети Казахстана", которая охватывает семь ключевых направлений. Она станет базовым документом по комплексной защите прав ребенка.
Гани Бейсембаев подчеркнул, что все организации образования с численностью более 100 человек должны быть полностью оснащены системами безопасности. Министр призвал акиматы ускорить установку оборудования и обеспечить его бесперебойную работу.
С учетом новых требований сегодня в 98% организациях образования установлены турникеты, в 97% заключены договоры с лицензированной охраной, 96% оснащены тревожными кнопками, а 81% подключены к оперативным центрам управления полиции", - проинформировал глава Минпросвещения.
В Казахстане 1 сентября за школьные парты сядут 4,1 миллиона учеников, включая 341 тысячу первоклассников и 232 тысячи выпускников 11-х классов.
10.08.2025, 16:17 131216
Августовское ЕНТ стартовало в Казахстане
Астана. 10 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане началось августовское Единое национальное тестирование, которое продлится до 14 августа, сообщили в пресс-службе Министерства науки и высшего образования РК.
На участие в тестировании было принято около 28 тысячи заявлений. Около 65% сдающих ЕНТ изъявили желание пройти тестирование на казахском языке, 35% - на русском, 89 человек - на английском языке", - проинформировали в ведомстве.
Как сообщили в министерстве, в первый день проведения ЕНТ сдают 2,2 тысячи человек. В августовском ЕНТ принимают участие выпускники школ и колледжей этого года и прошлых лет, кандасы (лица казахской национальности, не являющиеся гражданами РК), выпускники организаций среднего образования, обучавшиеся за рубежом, студенты, желающие перевестись с творческих специальностей на другие, студенты, желающие перевестись с других специальностей на педагогические направления, а также условно зачисленные в вузы студенты.
Выпускники колледжей, которые планируют продолжать обучение в вузе по своей специальности на платной основе, могут поступить на обучение по итогам собеседования. При этом прием осуществляется приемными комиссиями вузов", - отметили в МНВО.
Ранее сообщалось, что в Казахстане изменились правила поступления в вузы.
