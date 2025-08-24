Миннауки опубликовало список обладателей грантов в магистратуру

Рассказать друзьям

Астана. 23 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство науки и высшего образования опубликовало список обладателей образовательных грантов в магистратуру на 2025-2026 учебный год.





В конкурсе на присуждение образовательных грантов в магистратуру приняли участие претенденты, набравшие более 75 баллов для поступления на научно-педагогическое направление, более 30 баллов - на профильное направление. Всего в конкурсе приняли участие более 20 тысяч человек.





Зачисление в ОВПО будущих магистрантов будет проводиться до 28 августа 2025 года.





Список обладателей государственных образовательных грантов можно узнать по ссылке



