В Казахстане распределили гранты в магистратуру

На участие в конкурсе поступило более 20 тысяч заявлений

Астана. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Республиканская комиссия по присуждению государственных образовательных грантов на учебу в магистратуре на 2025-2026 учебный год завершила свою работу, сообщает пресс-служба МНВО





В 2025 году на участие в конкурсе поступило более 20 тысяч заявлений, что больше на 5 тысяч по сравнению с 2024 годом. Наибольшим спросом среди будущих магистрантов пользуются такие направления, как "Педагогические науки", "Информационно-коммуникационные технологии", а также "Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли".





Результаты конкурса на назначение грантов будут опубликованы 23 августа на официальных страницах в социальных сетях министра науки и высшего образования РК, Министерства науки и высшего образования РК и Национального центра тестирования.



