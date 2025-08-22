21.08.2025, 20:45 7841
В Казахстане распределили гранты в магистратуру
Фото: Deposltphotos
Астана. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Республиканская комиссия по присуждению государственных образовательных грантов на учебу в магистратуре на 2025-2026 учебный год завершила свою работу, сообщает пресс-служба МНВО.
В 2025 году на участие в конкурсе поступило более 20 тысяч заявлений, что больше на 5 тысяч по сравнению с 2024 годом. Наибольшим спросом среди будущих магистрантов пользуются такие направления, как "Педагогические науки", "Информационно-коммуникационные технологии", а также "Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли".
Результаты конкурса на назначение грантов будут опубликованы 23 августа на официальных страницах в социальных сетях министра науки и высшего образования РК, Министерства науки и высшего образования РК и Национального центра тестирования.
Ранее сообщалось, что международная стипендия "Болашак" присуждена 217 гражданам Казахстана. Такое решение принято в ходе заседания республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом под председательством государственного советника Ерлана Карина.
18.08.2025, 08:34 39926
Родители могут перевести ребенка в другую школу через портал eGov.kz
Астана. 18 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Перевод ребенка из школы в школу доступен на портале eGov.kz, сообщили в Министерстве просвещения РК.
Родители и законные представители могут перевести ребенка из одной школы в другую, не выходя из дома, через портал eGov.kz. Сервис позволяет выбрать любую организацию образования - по месту проживания или за его пределами. Процесс не требует открепительных и прикрепительных талонов, а также передачи личного дела. При выборе школы сразу отображается язык обучения. При необходимости заявитель может отозвать поданную заявку", - проинформировали в ведомстве.
Чтобы воспользоваться услугой:
- авторизуйтесь на портале eGov.kz и откройте раздел "Образование";
- в подразделе "Среднее образование" выберите услугу "Прием документов для перевода детей из школы в школу", заполните поля и подпишите заявление с помощью ЭЦП;
- результат услуги можно посмотреть в личном кабинете.
15.08.2025, 11:35 65581
Президент предложил внести поправки в закон о статусе педагога
Фото: Акорда
Астана. 15 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев на республиканской августовской конференции учителей предложил внести поправки в закон о статусе педагога, сообщает пресс-служба главы государства.
Вопрос защиты прав педагогов всегда должен быть в зоне особого внимания. В своем выступлении я уже говорил о том, что педагоги должны быть освобождены от занятий, не относящихся к их основной деятельности. Однако зачастую на местах власти грубо нарушают требования закона. Прокуратура должна пресекать подобные нарушения. Также считаю, что нецелесообразно за любой несчастный случай с участием детей сразу же наказывать учителей. Если подобный инцидент произошел вне школы или из-за безответственности родителей, то педагог не должен нести ответственности за него", - заявил глава государства.
В частности, по его словам, директор и учителя были привлечены к ответственности и уволены из-за трагического происшествия с участием выпускников в Алматинской области.
Считаю правильным, что министерство заступилось за руководство и педагогов школы. Нельзя допустить, чтобы подобные случаи повторялись", - отметил президент.
Он напомнил, что в Мангистауской области были отмечены случаи отравления детей некачественными продуктами питания.
После этого вопиющего происшествия Министерство здравоохранения взяло на контроль качество школьного питания. Это очень правильное решение. В целом сфера образования является стратегически важной для государства. Поэтому компетентные государственные органы должны быть активно вовлечены в ее развитие. В конце концов, благополучие детей, их здоровье и качественные знания напрямую предопределяют будущее Казахстана", - добавил Касым-Жомарт Токаев.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев на республиканской августовской конференции учителей высказался о качестве образования.
14.08.2025, 12:53 75941
Министерство просвещения определило сроки учебного года и итоговой аттестации на 2025-2026 годы
Астана. 14 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство просвещения определило сроки начала и завершения 2025-2026 учебного года, а также даты проведения итоговой аттестации для учащихся организаций среднего образования, передает корреспондент агентства.
Согласно приказу министра просвещения, учебный год для школьников начнется 1 сентября 2025 года и завершится 25 мая 2026 года.
Также документом утверждена продолжительность учебных четвертей и каникул:
- 1-я четверть - 8 учебных недель;
осенние каникулы - 7 календарных дней (с 27 октября по 2 ноября 2025 года включительно);
- 2-я четверть - 8 учебных недель;
зимние каникулы - 10 календарных дней (с 29 декабря 2025 года по 7 января 2026 года включительно);
- 3-я четверть - 10 учебных недель;
весенние каникулы - 11 календарных дней (с 19 по 29 марта 2026 года включительно);
для учащихся 1-х классов предусмотрены дополнительные каникулы - 7 календарных дней (с 9 по 15 февраля 2026 года включительно);
- 4-я четверть - 8 учебных недель.
Что касается сроков итоговой аттестации, выпускные экзамены для учащихся 9-х классов пройдут с 29 мая по 11 июня 2026 года, а для 11-х классов - с 2 по 15 июня 2026 года.
12.08.2025, 11:43 96001
Единую систему безопасности внедряют в школах Казахстана
Фото: Depositphotos
Астана. 12 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе заседания правительства премьер-министр РК Олжас Бектенов дал ряд поручений по проверке объектов образования на соблюдение требований, передает корреспондент агентства.
Как отметил премьер-министр, внедрение единой системы безопасности должно быть исполнено качественно и в установленные сроки. Образовательные учреждения обязаны иметь лицензированную охрану, турникеты, камеры, подключенные к центрам оперативного управления.
Эти меры гарантируют безопасность жизни и здоровья наших детей в учебных заведениях. Министерству внутренних дел необходимо продолжить работу по проверке объектов образования на предмет соблюдения требований по антитеррористической защите. Обращаю внимание, что на сегодня в регионах еще порядка 30% частных организаций образования не оснащены необходимым оборудованием", - сказал Олжас Бектенов.
Также премьер поручил активизировать работы по улучшению дорожной инфраструктуры вблизи объектов образования, особенно возле вновь вводимых школ.
По словам главы правительства, в стране затягивается ремонт 34 школ. Бектенов поручил до 1 сентября завершить капитальный и текущий ремонты в школах страны. Низкие темпы работ отмечаются в Алматы, области Абай и Улытау, Западно-Казахстанской, Алматинской, Кызылординской, Атырауской, Актюбинской и Восточно-Казахстанской областях.
Акимам данных регионов - взять на личный контроль соблюдение сроков и качества ремонтных работ. Кроме того, стоит вопрос своевременного приобретения специализированных кабинетов физики, химии, биологии, робототехники. До сентября следует оснастить не менее 200 предметных кабинетов", - подчеркнул Олжас Бектенов.
Напомним, с начала года в Казахстане выявлен 171 случай нарушения прав детей.
12.08.2025, 10:51 96966
В казахстанских школах поэтапно внедряют элементы ИИ
Фото: Пресс-служба премьер-министра РК
Астана. 12 августа. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании правительства министр просвещения РК Гани Бейсембаев доложил о поэтапном внедрении элементов искусственного интеллекта в образовательный процесс с нового учебного года, передает корреспондент агентства.
В частности, в 2025-2026 учебном году интеграцию AI начнут с предметов "Цифровая грамотность" и "Информатика". В этом направлении уже утверждены этические стандарты применения искусственного интеллекта в системе среднего образования. Для школьников подготовлены онлайн-курсы Day of AI, а для педагогов - трехуровневые курсы повышения квалификации", - сообщил министр.
По его словам, с этого года также вводится новый формат управления школами "Келешек мектептері".
Разработан новый стандарт управления, свыше 3 тысяч педагогов комфортных школ прошли трехуровневое обучение. Указанная модель начнет свою работу уже с сентября этого года", - дополнил Гани Бейсембаев.
Вместе с тем с сентября в организациях образования заработают антибуллинговые программы Kiva и "ДосболLIKE". По данным министерства, в прошлом году программы успешно прошли пилотирование и показали результат.
Как отметил глава ведомства, сейчас совместно с профильными ведомствами готовится проект единой программы "Дети Казахстана", которая охватывает семь ключевых направлений. Она станет базовым документом по комплексной защите прав ребенка.
Гани Бейсембаев подчеркнул, что все организации образования с численностью более 100 человек должны быть полностью оснащены системами безопасности. Министр призвал акиматы ускорить установку оборудования и обеспечить его бесперебойную работу.
С учетом новых требований сегодня в 98% организациях образования установлены турникеты, в 97% заключены договоры с лицензированной охраной, 96% оснащены тревожными кнопками, а 81% подключены к оперативным центрам управления полиции", - проинформировал глава Минпросвещения.
В Казахстане 1 сентября за школьные парты сядут 4,1 миллиона учеников, включая 341 тысячу первоклассников и 232 тысячи выпускников 11-х классов.
10.08.2025, 16:17 113916
Августовское ЕНТ стартовало в Казахстане
Астана. 10 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане началось августовское Единое национальное тестирование, которое продлится до 14 августа, сообщили в пресс-службе Министерства науки и высшего образования РК.
На участие в тестировании было принято около 28 тысячи заявлений. Около 65% сдающих ЕНТ изъявили желание пройти тестирование на казахском языке, 35% - на русском, 89 человек - на английском языке", - проинформировали в ведомстве.
Как сообщили в министерстве, в первый день проведения ЕНТ сдают 2,2 тысячи человек. В августовском ЕНТ принимают участие выпускники школ и колледжей этого года и прошлых лет, кандасы (лица казахской национальности, не являющиеся гражданами РК), выпускники организаций среднего образования, обучавшиеся за рубежом, студенты, желающие перевестись с творческих специальностей на другие, студенты, желающие перевестись с других специальностей на педагогические направления, а также условно зачисленные в вузы студенты.
Выпускники колледжей, которые планируют продолжать обучение в вузе по своей специальности на платной основе, могут поступить на обучение по итогам собеседования. При этом прием осуществляется приемными комиссиями вузов", - отметили в МНВО.
Ранее сообщалось, что в Казахстане изменились правила поступления в вузы.
08.08.2025, 09:32 135276
Стипендия "Болашак" присуждена 217 гражданам Казахстана
Фото: Depositphotos
Астана. 8 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Международная стипендия "Болашак" присуждена 217 гражданам Казахстана. Такое решение принято в ходе заседания республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом под председательством государственного советника Ерлана Карина, сообщили в Акорде.
В текущем потоке отмечается большое количество претендентов на получение международной стипендии "Болашак". Общий конкурс по всем программам и направлениям составил 4 человека на одно место. В этом году это уже второй конкурс на присуждение стипендий "Болашак", проводимый по новым правилам. Претенденты проходили три этапа конкурсного отбора: комплексное тестирование, собеседование, отбор республиканской комиссией участников, набравших наиболее высокие баллы.
На получение стипендии подал заявку 981 претендент. Из них первый тур преодолели 916 человек, второй - 659, третий - 217.
Из них 167 человек пройдут обучение в магистратуре, 13 - в докторантуре, а 37 казахстанцев отправятся на профессиональную стажировку в лучшие университеты и центры мира.
При этом 67,7% стипендиатов будут обучаться по естественно-техническим дисциплинам, а 32,3% - по общественно-гуманитарному профилю.
Также республиканская комиссия рассмотрела итоги конкурсного отбора на прохождение научных стажировок. Всего было подано 165 заявок. По итогам трехуровневого конкурсного отбора 68 казахстанцам присуждена стипендия на прохождение научных стажировок в ведущих мировых научных и исследовательских центрах.
По итогам заседания государственный советник Ерлан Карин дал конкретные поручения по дальнейшей реализации и усовершенствованию международной стипендии "Болашак".
Как сообщалось ранее, список вузов для обучения по стипендии "Болашак" расширили в Казахстане.
08.08.2025, 09:14 131616
С 1 сентября во всех школах и колледжах Казахстана запустят антибуллинговую программу
Фото: Depositphotos
Астана. 8 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Впервые в Казахстане с нового учебного года во всех школах и колледжах страны начнет действовать отечественная программа профилактики буллинга "ДосболLIKE", направленная на снижение случаев травли среди детей и подростков, формирование безопасной, поддерживающей и уважительной среды в организациях образования, сообщили в пресс-службе Министерства просвещения РК.
Программа разработана с учетом международных и отечественных нормативно-правовых актов, включая положения индекса благополучия детей, и опирается на лучшие мировые практики в борьбе с буллингом", - отметили в ведомстве.
В ходе апробации, проведенной в 50 школах девяти регионов, были выстроены системы профилактики буллинга. По итогам апробации лучшие практики отмечены в школах Астаны, Алматы, Абайской и Жамбылской областей.
Здесь успешно применялась модель: жалоба - анализ - план помощи - наблюдение, с участием антибуллинговых команд и пост-наблюдением.
Мы рассматриваем программу "ДосболLIKE" как устойчивый инструмент профилактики буллинга. По итогам апробации видно, что участие всех сторон - педагогов, родителей и самих детей, что способствует снижению конфликтности, формированию культуры доверия и уважения, а также созданию более безопасной и благоприятной школьной среды", - подчеркнула председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова.
Программа предусматривает масштабную подготовку специалистов. Уже обучено около 2,5 тысяч педагогов, психологов и сотрудников системы образования, в течение года планируется охватить более 8 тысяч специалистов по всей стране.
Ранее сообщалось, что в Казахстане подавляющая часть обвиняемых в травле детей отделываются предупреждением.
