МОН утвердило типовые учебные планы со снижением нагрузки для школьников

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Астана. 14 марта. Kazakhstan Today - Министерство образования и науки Казахстана разработало и утвердило типовые учебные планы (ТУП) со снижением нагрузки для школьников. Об этом в ведомстве сообщили в ответ на запрос агентства.

Как отметили в МОН, первым шагом на пути снижения нагрузки школьников стала разработка Методических рекомендаций по организации и выполнению домашнего задания в организациях среднего образования Республики Казахстан, которые были утверждены 24 апреля 2017 года. В соответствии с ними объем домашнего задания и время, отводимое на его выполнение, сократились вдвое.

Кроме того, в 2017-2018 учебном году начался переход на пятидневную учебную неделю, связи с тем что продолжительность урока составляет 40 минут, на пятидневную учебную неделю было рекомендовано перейти всем классам: с 1 по 11. Санитарно-эпидемиологическими требованиями к объектам образования утверждена максимальная недельная нагрузка. При этом еженедельную нагрузку, то есть сколько уроков в день, определяет школа с учетом имеющихся условий и мнений родительского комитета.

Также приказом МОН от 8 августа 2018 года разработаны и утверждены типовые учебные планы со снижением нагрузки во всех классах.

Проекты ТУПов рассмотрены на 9 республиканских совещаниях с участием руководителей управлений образования, руководителей методических центров/ кабинетов, директоров школ, заместителей директоров, учителей-практиков. Проекты ТУПов обсуждены во всех регионах республики с выездом сотрудников Министерства образования и науки, Национальной академии образования им. И. Алтынсарина, ГУ "Дошкольное детство". В работе семинаров-совещаний с выездом в регионы приняло участие более 7000 педагогов. В целом, проекты ТУПов с уменьшением нагрузки были поддержаны педагогической общественностью", - отметили в ведомстве.

Как уточнили в МОН, снижение нагрузки составило: в 1, 2 классах - по 2 часа в неделю, в 3, 4 классах - по 3 часа, в 5-7 классах - по 3 часа, в 8-11 классах - по 4 часа. При этом для 5-9 классов составлены 9 вариантов ТУПов, в которых представлены комбинации предметов из инвариантного компонента. Компоновка вариантов ориентирована на выбор предметов в рамках ЕНТ, для выбора будущей профессии.

Переход на новые ТУПы будет осуществлен по выбору школ, с учетом желаний учащихся и родителей", - уточнили в образовательном ведомстве.

Также в МОН прокомментировали предложение по установлению индивидуальных шкафчиков в школах.

Установление индивидуальных шкафчиков в школах для детей... планируется закупить за счет средств местного бюджета. При этом необходимо отметить, что во многих школах параметры помещений не позволяют установить шкафчики, которые сужают коридоры либо кабинеты, классы. В этой связи возникают некоторые проблемы, которые будут устранены в ближайшем будущем", - проинформировали в ведомстве.

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