Обучающимся в вузах России казахстанцам предоставят возможность защитить дипломные работы дистанционно

Нур-Султан. 29 декабря. Kazakhstan Today - Состоялись переговоры дипломатов посольства РК в РФ с руководством Министерства науки и высшего образования России, Министерства просвещения России, ведущих вузов России, передает Kazakhstan Today.

Российская сторона заверила, что казахстанские студенты, в настоящее время не имеющие возможность прибыть в Россию из-за эпидемической ситуации, могут обучаться дистанционно. В частности, Министерство науки и высшего образования призвало российские вузы разработать индивидуальные учебные планы или предоставить академический отпуск. Также было подчеркнуто, что отчисления в связи с переходом на удаленный формат производиться не будут. Для тех выпускников, кто к моменту окончания учебы не сумеет попасть в страну, предусмотрена защита дипломных работ в дистанционном режиме", - сообщили в посольстве.

С российской стороной достигнута договоренность об организации ПЦР-тестирования на коронавирус возвращающихся казахстанских студентов и обеспечении мест в общежитиях для прохождения 14-дневного карантина.

Посольство держит на контроле ситуацию с казахстанскими студентами, работа продолжается. В случае возникновения вопросов, связанных с отчислением казахстанцев, они будут рассматриваться в индивидуальном порядке", - отметили в посольстве.

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