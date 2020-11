Нур-Султан. 4 ноября. Kazakhstan Today - Опубликован список обладателей стипендии "Болашак", передает Kazakhstan Today.

В Министерстве образования и науки Казахстана сообщили, что 30 октября прошло очередное заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом. Комиссия рассмотрела два вопроса: присуждение международной стипендии "Болашак" претендентам, прошедшим конкурсный отбор, и лишение международной стипендии "Болашак" отдельных ее обладателей.

По результатам первого и второго туров конкурсного отбора, которые проходили с 26 сентября по 7 октября, на рассмотрение комиссии вынесли материалы 59 претендентов. Из них 50 претендентов приняли участие в конкурсном отборе на получение степени магистра, семь претендентов - на получение степени доктора, два претендента - на прохождение стажировки.

По итогам заседания комиссии принято решение о присуждении международной стипендии "Болашак" 57 претендентам.

Обладатели стипендии самостоятельно поступили в такие вузы, как University College London, New York University, King's College London, ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology, Technical University of Denmark, Московский государственный университет имени Ломоносова.

В этом году впервые конкурсный отбор - комплексное тестирование и собеседование с членами независимой экспертной комиссией - был полностью автоматизирован по примеру отбора в Президентский молодежный кадровый резерв и в условиях продолжающейся пандемии проходит онлайн.

Всего на 2020 год выделено 555 стипендий, из них 395 - на программу магистратуры, 50 - на программу докторантуры и 110 - на прохождение стажировок.

Таким образом, по итогам двух заседаний комиссии присуждено 163 стипендии, из них по программе "магистратура" - 143, "докторантура" - 13, "стажировка" - 7.

Оставшееся количество стипендий составляет:

По программам "магистратура", "резидентура" - 252 стипендии по следующим направлениям: архитектура и строительство - 8, гуманитарные специальности - 19, естественные науки - 18, здравоохранение и социальное обеспечение - 31, инженерно-технические специальности - 80, информационно-коммуникационные технологии - 30, искусство - 3, образование - 37, сельское хозяйство и ветеринария - 25, социальные науки, бизнес и право - 1.

По программе "докторантура" - 37 стипендий по следующим направлениям: архитектура и строительство - 2, гуманитарные специальности - 7, естественные науки - 5, здравоохранение и социальное обеспечение - 5, инженерно-технические специальности - 6, информационно-коммуникационные технологии - 3, искусство - 2, образование - 3, сельское хозяйство и ветеринария - 3, социальные науки, бизнес и право - 1.

По программе "стажировка" - 103 стипендий по следующим направлениям: архитектура и строительство - 5, гуманитарные специальности - 10, естественные науки - 10, здравоохранение и социальное обеспечение - 9, инженерно-технические специальности - 10, информационно-коммуникационные технологии - 10, искусство - 5, образование - 19, сельское хозяйство и ветеринария - 15, социальные науки, бизнес и право - 10.

Количественное распределение направлений в разрезе специальностей предусмотрено Правилами отбора претендентов на присуждение международной стипендии "Болашак", утвержденных постановлением Правительства РК от 6 мая, с целью обеспечения равных возможностей в ходе конкурсного отбора для претендентов по востребованным для Казахстана специальностям.

Кроме того, на заседании комиссии принято решение о лишении 25 стипендиатов стипендии: они не получили степень магистра, не завершили академическое обучение и теперь обязаны возместить расходы в размере более 800 млн тенге.

Полный список обладателей международной стипендии "Болашак" опубликован на официальном сайте Центра международных программ.

Международная стипендия "Болашак" учреждена постановлением президента Республики Казахстан от 5 ноября 1993 года №1394. За 26 лет реализации программы присуждено 13 978 стипендий, из них с 1994 по 2004 годы - 785 стипендий, с 2005 по 2020 год - 13 193 стипендии. Из 13 193 стипендий 3379 присуждены для обучения по программе "бакалавриат", 7231 - "магистратура", 35 - "аспирантура", 87 - "клиническая ординатура", 347 - "докторантура", 2114 - "стажировка".

