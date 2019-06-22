Токаев дал поручения по обеспечению безопасности во время ЕНТ

Нур-Султан. 20 июня. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручения по проведению Единого национального тестирования, передает Kazakhstan Today.

Сегодня в Казахстане стартовало Единое национальное тестирование. Поручил ответственным госорганам провести его в соответствии с законодательством, принять меры по обеспечению безопасности участников ЕНТ. Желаю успехов всем выпускникам!" - написал глава государства в Twitter.

Напомним, сегодня, 20 июня, в 169 пунктах по Казахстану стартовало Единое национальное тестирование . Заявления для участия в ЕНТ принимались с 1 апреля по 10 мая текущего года. Общее количество желающих участвовать в ЕНТ - 117 242, из них выпускники школ текущего года - 96 380 (выпускники школ прошлых лет - 20 862).

Минобразования и науки сегодня обратилось к выпускникам и родителям с призывом сообщать о нарушениях во время экзамена , будь то предложения купить так называемые "коды правильных ответов", списывание на тестировании, нахождение посторонних лиц при тестировании и другие. Сообщить об этом можно по телефону: +7 (7172) 69-50-87 или отправить сообщение на Telegram-бот - @EDU.GOV.KZ bot. Со своей стороны МОН гарантирует конфиденциальность.

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