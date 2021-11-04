В Алматы до конца года откроют 3 новые школы на 5100 мест

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АЛМАТЫ. 3 НОЯБРЯ - Премьер-министр РК Ералы Тугжанов прибыл с рабочей поездкой в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ходе визита вице-премьер ознакомился с ходом работ по сокращению дефицита ученических мест в алматинских школах, сообщает пресс-служба главы правительства.
По прибытии Тугжанов вместе с заместителем акима Алматы Ержаном Бабакумаровым посетили новую строящуюся школу в Алатауском районе. Следует отметить, что это первая школа на 1800 мест (ранее максимальная мощность объектов не превышала 1200 ученических мест). Строительство ведется в микрорайоне Саялы, где с учетом внутренней миграции и возведения ряда жилых комплексов, увеличивается нагрузка на имеющиеся школы. На сегодня строительные работы ведутся в плановом режиме, сдача объекта в эксплуатацию запланирована до конца текущего года. Для организации эффективного образовательного процесса предусмотрены комфортабельные кабинетный фонд, спортивные помещения, актовый зал и т.д. Все учебные аудитории будут оснащены современным оборудованием".
Всего в Алматы ведется строительство 8 школ на 12 600 мест, 3 из которых - в микрорайонах Саялы, Томирис и Калкаман-2 - будут сданы в декабре текущего года. Остальные 5 школ планируется завершить в 2022 году. Кроме того, завершается строительство 17 дополнительных корпусов к имеющимся учреждениям среднего образования и 13 частных школ. Таким образом, всего до конца текущего года в мегаполисе будет введено 16 тыс. ученических мест, что сократит имеющийся дефицит на 47%.
Тугжанов поручил продолжить практику строительства масштабных школ на 1800 и более мест в случае высоких показателей прироста населения. В ходе рабочей поездки вице-премьера также запланированы ряд рабочих совещаний по санитарно-эпидемиологической ситуации, развитию креативных индустрий и проекту "Улттык рухани жангыру".
Напомним, в начале учебного года президент Касым-Жомарт Токаев заявлял, что острой проблемой системы среднего образования остается нехватка мест в школах.
Дефицит составляет 225 тысяч. Если не принять срочных мер, то к 2025 году он может достичь одного миллиона мест", - заявил глава государства.