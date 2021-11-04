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В Алматы до конца года откроют 3 новые школы на 5100 мест

03.11.2021, 15:26 20656
В Алматы до конца года откроют 3 новые школы на 5100 мест
Фото: primeminister.kz
АЛМАТЫ. 3 НОЯБРЯ - Премьер-министр РК Ералы Тугжанов прибыл с рабочей поездкой в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе визита вице-премьер ознакомился с ходом работ по сокращению дефицита ученических мест в алматинских школах, сообщает пресс-служба главы правительства. 
 

По прибытии Тугжанов вместе с заместителем акима Алматы Ержаном Бабакумаровым посетили новую строящуюся школу в Алатауском районе. Следует отметить, что это первая школа на 1800 мест (ранее максимальная мощность объектов не превышала 1200 ученических мест). Строительство ведется в микрорайоне Саялы, где с учетом внутренней миграции и возведения ряда жилых комплексов, увеличивается нагрузка на имеющиеся школы. На сегодня строительные работы ведутся в плановом режиме, сдача объекта в эксплуатацию запланирована до конца текущего года. Для организации эффективного образовательного процесса предусмотрены комфортабельные кабинетный фонд, спортивные помещения, актовый зал и т.д. Все учебные аудитории будут оснащены современным оборудованием". 

 
Всего в Алматы ведется строительство 8 школ на 12 600 мест, 3 из которых - в микрорайонах Саялы, Томирис и Калкаман-2 - будут сданы в декабре текущего года. Остальные 5 школ планируется завершить в 2022 году. Кроме того, завершается строительство 17 дополнительных корпусов к имеющимся учреждениям среднего образования и 13 частных школ. Таким образом, всего до конца текущего года в мегаполисе будет введено 16 тыс. ученических мест, что сократит имеющийся дефицит на 47%. 
 
Тугжанов поручил продолжить практику строительства масштабных школ на 1800 и более мест в случае высоких показателей прироста населения. В ходе рабочей поездки вице-премьера также запланированы ряд рабочих совещаний по санитарно-эпидемиологической ситуации, развитию креативных индустрий и проекту "Улттык рухани жангыру".
 
Напомним, в начале учебного года президент Касым-Жомарт Токаев заявлял, что острой проблемой системы среднего образования остается нехватка мест в школах. 
 

Дефицит составляет 225 тысяч. Если не принять срочных мер, то к 2025 году он может достичь одного миллиона мест", - заявил глава государства. 

 

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Стартовал прием документов для поступления в докторантуру

01.11.2021, 09:54 168292
Стартовал прием документов для поступления в докторантуру
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 1 НОЯБРЯ - 1 ноября стартует прием документов на второй вступительный экзамен для поступления в докторантуру. Он продлится до 15 ноября 2021 года, сообщила пресс-служба Министерства образования и науки РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Напомним, ранее министр образования и науки Асхат Аймагамбетов сообщил о решении, принятом в пользу казахстанцев, желающих повторно попытать свои силы для поступления в магистратуру и докторантуру.
 
Теперь прием документов будет проводиться два раза в год. В конкурсе смогут принять участие как претенденты, которые не смогли поступить на грант летом, так и те, кто ранее не сдавал вступительный экзамен.
 
Напоминаем, что в этом году правила поступления в докторантуру изменены. Теперь прием в докторантуру осуществляется по результатам вступительного экзамена, который проходит в электронном формате в региональных центрах тестирования по принципу "1 поступающий -1 компьютер -1 камера". Эта мера направлена на обеспечение прозрачности процедуры сдачи экзамена. 
 
Вступительный экзамен включает написание эссе, тест на готовность к обучению в докторантуре и экзаменацию по профилю группы образовательной программы.
 
Регистрация на участие во втором вступительном экзамене будет проходить на сайте Национального центра тестирования МОН РК app.testcenter.kz (http://app.testcenter.kz/). 
 
Вступительный экзамен пройдет с 18 ноября по 11 декабря 2021 года. 
 
Отметим, что проходной балл для поступления по государственному образовательному заказу и на платной основе составляет 75 баллов. Зачисление в докторантуру пройдет в период с 26 декабря по 10 января 2021 года.
 
Перечень документов для поступления в докторантуру:
 
1) документ об образовании (подлинник, представляется при подаче документов в приемную комиссию);
 
3) документ, удостоверяющий личность (требуется для идентификации личности);
 
4) сертификат, подтверждающий владение иностранным языком:
 
английский язык: IELTS Academic (International English Language Testing System Academic), пороговый балл - не менее 5,5;
 
TOEFL IBT (Test of English as a Foreign Language Internet-based test), пороговый балл - не менее 46;
 
TOEFL PBT (Test of English as a Foreign Language Paper-based test), пороговый балл - не менее 453;
 
немецкий язык: Deutsche Sprachpruеfung fuеr den Hochschulzugang (DSH, NiveauВ2/уровень В2), TestDaF-Prufung (Niveau В2/уровень В2);
 
французский язык: TFI (Test de Franзais International™?) - не ниже уровня В2 по секциям чтения и аудирования), DELF (Diplome d'Etudes en Langue franзaise) - уровень B2, DALF (Diplome Approfondi de Langue franзaise) - уровень В2, TCF (Test de connaissance du franзais) - не менее 50 баллов;
 
5) медицинская справка по форме 075/у;
 
6) шесть фотографий размером 3x4 сантиметра;
 
7) личный листок по учету кадров или иной документ, подтверждающий трудовую деятельность, заверенный кадровой службой по месту работы;
 
8) список научных и научно-методических работ (научные публикации, план проведения исследования, эссе и другие документы) за последние три календарных года.

 

В начале ноября в Казахстане планируется пилотный запуск портала Российского детского университета

30.10.2021, 16:13 330319
МОСКВА. 30 ОКТЯБРЯ - Россотрудничество приступило к созданию Российского детского университета в странах СНГ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Это первый российский системный образовательный проект, ориентированный на детей и подростков ближнего зарубежья и рассчитанный на два года, сообщает пресс-служба Юго-Западного государственного университета, который и выступил разработчиком проекта.
 

Детский университет не претендует на то, чтобы заменить детям школу; его задача - убедить детей в том, что наука - это очень интересно и увлекательно. Специализация университета - естественнонаучные и технические дисциплины", - отметили разработчики проекта.

 
Онлайн-формат позволит привлечь к обучению три возрастные группы юных студентов: 7-9 лет, 9-11 лет и 12-14 лет. Как и в зарубежных детских университетах, основу преподавательского корпуса составят университетские профессора, способные доступно и интересно рассказывать детям о сложных научных и технических проблемах.
 
На первом этапе, как информирует разработчик, необходимо создать основной инструмент Российского детского университета - портал в сети Интернет, не только содержащий российские базы знаний, справочные материалы к занятиям, ответы на наиболее интересные вопросы детей-студентов, но и обеспечивающий оперативную связь преподавателей со студентами. Пилотный запуск портала в опытную эксплуатацию планируется 5-7 ноября текущего года в Казахстане и Кыргызстане.
 
Как сообщает пресс-служба разработчика, главной целью проекта является продвижение российского образования за рубежом, создание условий для ранней целевой подготовки иностранных абитуриентов отечественных технических университетов. Рабочим языком университета станет русский язык.
 
 

Вторая четверть в школах начнется в традиционном формате - МОН РК

29.10.2021, 16:58 375490
Вторая четверть в школах начнется в традиционном формате - МОН РК
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 29 ОКТЯБРЯ - Первая четверть завершилась в казахстанских школах. Осенние каникулы продлятся семь дней - с 1 по 7 ноября 2021 года, сообщили в Министерстве образования и науки РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Вторая четверть начнется 8 ноября в традиционном формате", - сообщили в МОН РК. 

 
Напомним, что обучение в первой четверти также проходило в офлайн-режиме.
 

В первой четверти была проведена работа по диагностике знаний школьников и восполнению потерь в знаниях из-за пандемии и онлайн-обучения в прошлом году. По всем основным предметам выявлялись сложные темы, на закрепление которых было отведено отдельное время. По желанию детей и их родителей были организованы занятия по отдельным учебным предметам более чем для 62 тыс. школьников", - сообщила председатель Комитета дошкольного и среднего образования МОН РК Гульмира Каримова.

 
Отметим, что в первой четверти учащиеся Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Туркестанской, Кызылординской и Северо-Казахстанской областей почти стопроцентно обучались в традиционном формате.
 
На конец первой четверти зарегистрировано 0,04% школьников от их общего числа, заболевших коронавирусом. В течение первой четверти на карантин были отправлены 6% от общего количества классов.
 
В новом учебном году в более чем 7 тыс. школ обучаются 3,6 млн детей. В первый класс в этом году пришли 394 тыс. детей, что на 19 тыс. больше в сравнении с прошлым годом.

 

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