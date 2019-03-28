В Казахстане создан независимый онлайн-рейтинг вузов и колледжей

Нур-Султан. 27 марта. Kazakhstan Today - В Казахстане запущен онлайн сервис для просмотра независимого рейтинга вузов и колледжей страны по шести различным критериям, передает Kazakhstan Today.

Старшеклассники, родители и студенты могут бесплатно получить доступ к информации об успешности учебных заведений с точки зрения востребованности их выпускников на рынке труда, уровня трудоустройства и заработной платы.

На сайте Электронной биржи труда каждый пользователь имеет возможность выбрать самый эффективный вуз или колледж в разрезе всего Казахстана, определенного региона, отдельной специальности или конкретного направления. Рейтинг был составлен специалистами АО "Центр развития трудовых ресурсов" в декабре 2018 года по заказу Министерства труда и социальной защиты населения. Выбор лучших и худших учебных заведений был сделан не на основе опросов, а по конкретным результатам трудоустройства выпускников, уровню их зарплаты, стабильности работы. Это делает рейтинг объективным и независимым. В сравнении были использованные данные почти 200 тысяч выпускников 101 ВУЗа и более 300 тысяч выпускников 766 колледжей страны, окончивших обучение в 2015-2017 годах", - сообщили в пресс-службе министерства.

Специальный сервис для выбора лучшего учебного заведения, размещенный на сайте https://www.enbek.kz/ru/ratings/2018 , представляет собой набор фильтров. Воспользоваться им просто, достаточно сделать пару кликов. Результаты представляются в форме таблицы с возможностью бесплатного скачивания.

"Это на самом деле не один рейтинг, а четырнадцать. Любой человек может посмотреть, какие специальности наиболее востребованы работодателями, вузы каких регионов лучше или хуже. Архитектура сайта позволяет делать различного рода сравнения. Например, абитуриент хочет получить высшее образование по специальности "Информационные системы". С помощью рейтинга он может посмотреть, в каком именно вузе Казахстана самый высокий процент трудоустройства выпускников именно по этому направлению, в каком регионе такие специалисты получают самую высокую зарплату", - комментирует вице-президент АО "ЦРТР" Тахир Аслялиев.

Рейтинг будет полезен как для абитуриентов, так и для студентов, которые хотели бы перевестись в другой вуз, получить более востребованную специальность. Также он полезен работодателям для приема на работу подходящих выпускников и аналитикам для исследований в области образования и рынка труда.

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