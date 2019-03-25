В Казахстане в текущем году в рамках реализации пяти инициатив президента дополнительно выделено 20 тыс. грантов на обучение

Астана. 30 октября. Kazakhstan Today - В Казахстане в текущем году в рамках реализации третьей инициативы "Повышение доступности и качества высшего образования и улучшение условий проживания студенческой молодежи" "Пяти инициатив президента" дополнительно выделено 20 тыс. грантов, передает корреспондент Kazakhstan Today.





"В рамках пяти инициатив в текущем году увеличен госзаказ на 20 тыс. мест. Общее количество грантов за два года увеличилось с 39 до 69 тыс. Из них более 51 тыс. студентов, которые обучаются по программам бакалавриата, 13 тыс. - по магистратуре, более 2 тыс. - по PhD", - сообщили в Министерстве образования и науки Республики Казахстан.





Кроме того, в рамках реализации третьей инициативы, с сентября началась работа по обеспечению студентов местами в общежитиях. Приняты все необходимые нормативные акты и решены вопросы финансирования. Планируется до 2022 года подготовить 75 тыс. мест в общежитиях. В целом на строительство предусмотрено 166 земельных участков.





Как сообщили в Министерстве образования и науки, 15 октября 2018 года в рамках реализации Третьей социальной инициативы главы государства в Министерстве образования и науки были заключены первые договора государственного заказа по обеспечению студентов местами в общежитиях с рядом высших учебных заведений. Сторонами договоров выступили Министерство образования и науки РК, Оператор программы - Финансовый центр и ряд высших учебных заведений страны: Евразийский Национальный университет имени Л.Н. Гумилева, Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова, Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева, Казахстанский инженерно-технологический университет, Казахстанский инновационный университет, университет КАЗГЮУ, Евразийская юридическая академия имени Кунаева.





В результате будет введено более 4 000 новых койко-мест в общежитиях для студентов городов Астаны, Алматы и Семей путем строительства и реконструкции объектов, из них введется в эксплуатацию 2810 новых койко-мест в следующем году.





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