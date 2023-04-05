В Казахстане стартовала акция "Нерест": за рыболовство в период запрета грозит штраф и до трех лет лишения свободыВ Казахстане стартовала акция "Нерест": за рыболовство в период запрета грозит штраф и до трех лет лишения свободы
04.04.2023, 11:53 31816
Сокращение добычи нефти на 1,66 миллиона баррелей в сутки подтвердили в ОПЕК+
Несколько стран, в том числе Казахстан, решили дополнительно сократить добычу
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Астана. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) заявил о приверженности нынешним условиям сделки и подтвердил, что дополнительное добровольное сокращение добычи, о котором объявили несколько стран, составит 1,66 миллиона баррелей в сутки.
Члены JMMC подтвердили свою приверженность декларации о кооперации, которая действует до конца 2023 года, в том виде, как было решено на 33-м заседании министров ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК (ONOMM) 5 октября 2022 года", - говорится в коммюнике по итогам заседания комитета.
При этом, информирует РИА Новости, комитет принял к сведению, что несколько стран решили дополнительно сократить добычу. Это Россия (500 тысяч баррелей в сутки), Саудовская Аравия (500 тысяч), Ирак (211 тысяч), ОАЭ (144 тысяч), Кувейт (128 тысяч), Казахстан (78 тысяч), Алжир (48 тысяч), Оман (40 тысяч) и Габон (8 тысяч).
Соответственно, общая дополнительная добровольная корректировка добычи вышеупомянутыми странами составит 1,66 миллиона баррелей в сутки", - заключил JMMC.
Данное решение должно стать превентивной мерой для поддержания стабильности рынка и будет действовать до конца года вдобавок к установленным ранее ограничениям.
В мае 2020 года ОПЕК+ сократил добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть на фоне пандемии коронавируса, а затем не раз корректировал эти квоты. В августе 2022 года их практически полностью отменили, но с ноября альянс вновь сократил добычу на два миллиона баррелей.
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05.04.2023, 17:10 2016
В Казахстане временно приостановлен прием документов по легализации иностранных авто в спецЦОНах
Фото: Depositphotos
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Астана. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане временно приостановлен прием документов по легализации иностранных авто в специализированных центрах обслуживания населения, сообщает НАО "Государственная корпорация" "Правительство для граждан".
В связи с некорректной работоспособностью информационной системы по регистрации транспортных средств МВД РК по Казахстану временно приостановлен прием документов по легализации иностранных авто в спецЦОНах", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что ответственные службы работают над восстановлением работоспособности системы.
О возобновлении приема в спецЦОНах будет сообщено дополнительно. Приносим свои извинения за доставленные неудобства", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в Казахстане с 23 января 2023 года проводится легализация иностранных автомобилей. Процесс продлится до 1 июля 2023 года.
05.04.2023, 16:33 2631
В южных регионах Казахстана засеяли свыше 300 тысяч гектаров
В целом по всей стране планируется засеять 23,4 млн гектаров земли.
Фото: Depositphotos
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Астана. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - С начала весенне-полевых работ в южных регионах Казахстана аграрии засеяли 311,4 тысяч гектаров, по большей части это зерновые и кормовые культуры, информирует пресс-служба Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.
В целом по всей стране планируется засеять 23,4 млн гектаров земли. В этом году увеличатся посевные площади зерновых, кормовых, овощных и бахчевых культур", - сообщили в ведомстве.
В сельхозформированиях имеются в наличии 160 тысяч тракторов, более 5 тысяч единиц высокопроизводительных посевных комплексов, 78 тысяч сеялок и 226 тысяч почвообрабатывающих орудий.
Отмечается, что практически вся техника полностью готова к началу массового сева.
По данным министерства, на проведение весенне-полевой кампании регионам выделено 413 тысяч тонн льготного дизтоплива, это на 13 тысяч тонн больше уровня прошлого года. Цена на горючее зафиксирована с февраля по апрель включительно.
С учетом расходов операторов, по республике средняя стоимость солярки для сельхозтоваропроизводителей составляет 204 тенге/литр, что на 15-20% дешевле рыночных цен. На сегодняшний день регионам отгружено порядка 163 тысяч тонн топлива или 44% от плана", - сообщили в ведомстве.
Также с текущего года для исключения нецелевого использования дизтоплива выделяемого на посевную, отгрузка операторам с НПЗ осуществляется при условии создания отдельного виртуального склада в информационной системе электронных счет фактур, а также добавления специальных красителей.
Кроме того, на объем дизтоплива отгружаемого на сельхозработы, НПЗ будет присваиваться отдельный ПИН-код.
На этот год запланировано внесение более 700 тысяч тонн удобрений, из которых 63% приходится на отечественные аммиачную селитру и аммофос. На сегодняшний день для проведения весенне-полевых работ аграриям отгружено 177,3 тысяч тонн. На программу субсидирования покупки удобрений в местных бюджетах предусмотрено 31,3 млрд тенге", - сообщили в МСХ.
На финансирование весенней кампании по программе "Кен-дала" предусмотрено 140 млрд тенге, которыми планируется охватить более 3200 фермеров, обеспечить посев и сбор урожая на площади порядка 2 млн гектаров. Не дожидаясь выделения указанных средств, Аграрная кредитная корпорация за счет имеющихся ресурсов начала финансирование с декабря прошлого года. На данный момент поступили 4133 заявки на 149,7 млрд тенге.
Также будет продолжена программа форвардного закупа на общую сумму порядка 20 млрд тенге. Кроме того, Продкорпорация предоставит товарные кредиты в объеме 300 тыс. тонн зерна преимущественно крупным сельхозтоваропроизводителям для реализации и последующего финансирования посевной на сумму около 35 млрд тенге.
Ранее сообщалось, что аграриям выделят 413 тысяч тонн дизтоплива на весенние полевые работы.
05.04.2023, 10:15 7611
Ограничение на продажу дизтоплива ввели в Алматы
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Алматы. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - По информации городского акимата, в последнее время в Алматы наблюдается ажиотажный спрос на дизельное топливо со стороны жителей Алматинской области, а также владельцев транзитного транспорта. Потребление одномоментно выросло на 30-35%. Это привело к перебоям с поставками на отдельные АЗС.
Стабилизация ситуации ожидается после возобновления производства на Шымкентском НПЗ. По предварительной информации министерства энергетики РК, ремонтные работы на ПКОП будут завершены в первой декаде апреля текущего года.
В целях обеспечения жителей города, автобусных парков и коммунальных служб на отдельных АЗС введен лимитированный отпуск дизельного топлива. В настоящее время акиматом города Алматы совместно с КТЖ и сетями АЗС на постоянной основе ведется мониторинг дизельного топлива в пути, оперативно прорабатываются вопросы, связанные с простаиванием вагонов в других регионах", - сказано в сообщении ведомства.
В пресс-службе уточнили, что в Алматы функционируют 213 действующих автозаправочных станций, из них крупным 6 сетям принадлежат 176 АЗС, или 82%.
Поставки ГСМ в Алматы осуществляются от трех нефтеперерабатывающих заводов: ГНПЗ "Петро Казахстан Ойл продактс" (доля ПКОП - 40%), Павлодарского нефтехимического завода (доля ПНХЗ - 35%), Атырауского нефтеперерабатывающего завода (доля АНПЗ - 25%). С 15 марта года Шымкентский нефтеперерабатывающий завод закрыт на капитальный ремонт, в связи с чем поставки дизельного топлива в Алматы были прекращены. За этот период поставки дизтоплива от ПНХЗ и АНПЗ составили около 12 тыс. тонн", - проинформировали в акимате.
По информации ведомства, на сегодня в наличии крупных сетевых АЗС и в нефтебазах города имеется порядка 8,8 тыс. тонн дизельного топлива, в течение 4-5 дней ожидается поставка порядка 4,7 тыс. тонн.
Напомним, в Казахстане намерены повысить предельные цены на дизель и бензин. Премьер-министр пояснил, что данная мера вводится для предотвращения дефицита топлива в стране.
04.04.2023, 12:28 30336
В Алматы и четырех областях Казахстана намерены повысить цену на автогаз
Фото: Depositphotos
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Алматы. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы и Алматинской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областях планируют повысить предельную цену на сжиженный нефтяной газ. Об этом сообщается в проекте приказа председателя Агентства по защите и развитию конкуренции, опубликованном на портале Открытые НПА для публичного обсуждения до 17 апреля.
Как отмечается в пояснительной записке к документу, с января 2022 года введено временное государственное ценовое регулирование на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа с автогазозаправочных станций с установлением предельных цен от 50 до 70 тенге за литр в зависимости от региона. 5 июля 2022 года данные предельные цены продлены до 30 июня 2023 года.
Вместе с тем, с учетом обращений Казахстанской топливной ассоциации и субъектов рынка о необходимости повышения предельных цен при реализации СНГ в ряде областей (в пределах от 5 до 10 тенге) в связи с возросшими расходами на транспортные услуги (транспортно-экспедиторские услуги, услуги по подаче и уборке вагонов), увеличением тарифов на расходы по содержанию и обслуживанию автомобильных газозаправочных станций и газонакопительных пунктов, фонда заработной платы, услуг сторонних организаций, тарифов на перевозку грузов по магистральным железным дорогам "КТЖ-Грузовые перевозки" при сохранении установленных цен на СНГ на прежнем уровне, возникают риски ограничения реализации СНГ и его дефицита. В этой связи, предлагается изменить цены на розничную реализацию СНГ в Восточно-Казахстанской области, области Абай, Алматинской области, Северо-Казахстанской области и городе Алматы", - говорится в документе.
При этом, в остальных регионах Казахстана изменение предельных цен на розничную реализацию СНГ не планируется.
Предельную цену за литр топлива планируют повысить:
в Алматы - с 65 до 75 тенге;
в Алматинской области - с 70 до 75 тенге;
в Абайской области - с 60 до 65 тенге;
в ВКО - с 60 до 70 тенге;
в СКО - с 70 до 75 тенге.
Ранее сообщалось, что в Казахстане установят предельные оптовые цены на нефтепродукты для стационарных АЗС.
04.04.2023, 11:02 33546
Смаилов назвал вынужденной меру по повышению цен на ГСМ
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Астана. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов в кулуарах правительства рассказал, почему власти страны приняли решение поднять цены на топливо.
Повышение цен на топливо, по словам главы кабмина, - вынужденая мера.
Если сейчас этого не сделать, то уже в ближайшее время мы столкнемся с дефицитом топлива", - сказал он.
Смаилов обратил внимание на то, что в Казахстане самый высокий уровень потребления ГСМ. Так потребление дизтоплива на душу населения составляет 370 литров в год. В соседней России, например, этот показатель составляет 225 литров, Кыргызстане - 98 литров, Узбекистане - 44 литра.
При этом показатель уровня потребления топлива в Казахстане продолжает расти.
Это связано с ростом вывоза ГСМ в соседние страны транзитным транспортом и "серым" экспортом, притом что реальное потребление у нас не изменилось", - пояснил премьер.
Вместе с тем он акцентировал, что сельхозтоваропроизводители полностью обеспечены удешевленным дизтопливом по цене 204 тенге за литр, для них цена не изменится.
При этом Смаилов подчеркнул, что государство принимает все меры чтобы увеличить производство ГСМ. Так, по его словам, за последние 5 лет производство бензина выросло на 70%, дизтоплива - на 33%.
Так же глава кабмина подчеркнул, что рост цен на ГСМ будет иметь влияние на инфляционные процессы.
Если рассмотреть на прямое его влияние, то учитывая долю ДТ в потребительской корзине в размере 0,4% и бензина АИ - 92 порядка 2% - это в среднем на душу населения, то прямое влияние на общий уровень инфляции составит 0,35%. Это прямое влияние. Будет еще и опосредованное влияние. Учитывая, что дизтопливо и бензин входят в структуру затрат наших производителей, будет определенный мульплитикативный эффект", - разъяснил премьер.
При этом президент поставил задачу по снижению уровня инфляции в дав раза в текущем году.
Принимаются системные и оперативные меры по сдерживанию инфляционных процессов. По итогам марта мы видим, что происходит заметное замедление темпов инфляции. Если в феврале годовая инфляция составляла 21,3%, то в марте видим уже 18,1%. Эта тенденция будет дальше продолжаться", - добавил Алихан Смаилов, заверив, что правительство дальше будет реализовывать меры по сдерживанию инфляции.
Дополнено 04.04.2023, 12.50
Отвечая на вопросы журналистов после заседания правительства, премьер-министр РК Алихан Смаилов рассказал о причинах необходимости повышения цен на дизельное топливо и бензин, а также о планах по ужесточению ответственности за незаконный вывоз ГСМ за границу, сообщает пресс-служба правительства.
Премьер-министр отметил, что нелегальному вывозу казахстанского топлива в соседние страны способствует конъюнктура мирового рынка.
В соседних странах цены на дизельное топливо и бензин заметно выше. Когда экономика открытая, происходят перетоки товаров в ту страну, где товары дороже. Конечно, мы можем закрыть границу. В принципе, у нас действует запрет на вывоз ГСМ железнодорожным и автомобильным транспортом. Это также оказывает серьезное сдерживающее влияние. Если бы такого запрета не было, то отток горюче-смазочных материалов был бы на порядок больше, чем сегодня. Но хочу сказать, что любые запретительные меры могут дать лишь временный эффект, в долгосрочном плане они не эффективны", - сказал Алихан Смаилов.
При этом он добавил, что в настоящее время на границе регулярно пресекаются попытки нелегального вывоза топлива.
Доходит до того, что на машины устанавливают дополнительные топливные баки, частники вывозят топливо даже в канистрах. Конечно, можно всех штрафовать, привлекать к ответственности. И мы это будем делать, вносить изменения в законодательство, направленные на ужесточение ответственности. Вместе с тем нам нужно снижать экономические стимулы для незаконной деятельности, то есть сокращать диспаритет цен. Другого пути нет", - подчеркнул премьер-министр.
Напомним, Минэнерго Казахстана планирует повысить предельные цены на бензин и дизтопливо.
По словам и.о. министра энергетики Болата Акчулакова планируется повысить предельные розничные цены:
• на бензин марки АИ-92 и АИ-93 со 182-187 (в зависимости от региона) до 205 тг за литр (рост 11%);
• цена на дизель составит 295 тенге за литр.
04.04.2023, 10:29 34286
Микрокредиты под 2,5% годовых будут доступны аграриям Казахстана
Максимальная сумма микрокредита составляет 8,6 млн тенге, при этом для сельхозкооперативов - 27,6 млн тенге
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Астана. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Республики Казахстан Ербол Карашукеев на заседании правительства рассказал о ходе реализация проекта по повышению доходов сельского населения "Ауыл аманаты", передает корреспондент агентства.
Как рассказал глава МСХ, в рамках проекта микрокредиты будут выдаваться через поверенного (агента) сроком до 5 лет, в сфере животноводства до 7 лет, под 2,5% годовых. При этом он уточнил, что максимальная сумма микрокредита составляет 8,6 млн тенге, при этом для сельхозкооперативов - 27,6 млн тенге.
По его словам на реализацию проекта в текущем году предусмотрено 100 млрд тенге с планом выдачи 17 тыс. микрокредитов, что позволит создать более 18 тыс. новых рабочих мест.
Также Карашукеев сообщил, что в целях обеспечения семейных хозяйств кормами для сельхозживотных планируется создавать сервисные сельскохозяйственные кооперативы, которые будут предоставлять услуги своим членам по себестоимости и реализовывать им корма по ценам ниже рыночных. В целом за 7 лет на проект планируется направить до 1 трлн. тенге с охватом более 1 миллиона сельчан и вовлечением их в кооперативное предпринимательство с созданием порядка 350 тысяч рабочих мест.
Напомним, о запуске проекта "Ауыл аманаты" ранее рассказал президент Касым-Жомарт Токаев на первой сессии парламента Казахстана VIII созыва.
04.04.2023, 09:52 35526
В Казахстане установят предельные оптовые цены на нефтепродукты для стационарных АЗС
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Астана. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство энергетики Республики Казахстан подготовило проект поправок в приказ "Об утверждении правил определения предельной цены на розничную реализацию нефтепродуктов, на которые установлено государственное регулирование цен", передает корреспондент агентства.
Согласно изменениям, приказ МЭ будет иметь следующее название "Об утверждении Правил определения предельной цены на розничную реализацию нефтепродуктов через стационарные автозаправочные станции, на которые установлено государственное регулирование цен, а также на оптовую реализацию для стационарных автозаправочных станций нефтепродуктов, на которые установлено государственное регулирование цен"
Как говорится в пояснении, при возникновении дефицита нефтепродуктов некоторые оптовые поставщики устанавливают оптовые цены вплотную к розничным ценам.
Например, на сегодняшний день наблюдается дефицит дизельного топлива и повышение оптовой цены на него. В связи с чем, некоторые ресурсодержатели ограничили отпуск до минимума, а некоторые оптовые поставщики - посредники начали предлагать дизельное топливо по завышенным оптовым ценам 400-450 тенге за литр на заводе без учета транспортных расходов, расходов нефтебазы и операционных расходов АЗС", - сказано в сравнительной таблице.
Проект разработан в целях обеспечения закупа нефтепродуктов у ресурсодержателей на АЗС по выгодным ценам, а также для стабилизации цен на рынке ГСМ и недопущению дефицита нефтепродуктов в стране.
С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.
Также Минэнерго планирует установить предельные цены на оптовую реализацию нефтепродуктов для стационарных автозаправочных станций, на которое установлено государственное регулирование цен. Соответствующий проект приказа опубликован на сайте "Открытые НПА".
Согласно документу планируется установить следующие предельные цены:
1) бензин марки Аи-80 - 93 161 тенге за тонну;
2) бензин марки Аи-92 и Аи-93 -214 584 тенге за тонну;
3) дизельное топливо (летнее, межсезонное) - 284 350 тенге за тонну.
04.04.2023, 09:27 35556
В Казахстане планируют ввести дифференцированные тарифы на газ
Фото: Depositphotos
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Астана. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане планируют ввести дифференцированные тарифы на газ. Об этом сообщил и.о. министра энергетики Болат Акчулаков в ходе заседания правительства.
Цены на газ для населения необходимо сдерживать с учетом социально-экономического положения таких потребителей. Однако, низкими ценами на газ продолжают пользоваться также потребители с высокими доходами. К примеру, при разнице в температуре практически в 2 раза, потребление Мангистауской и Костанайской областей остается в среднем одинаковым 600 кубометров газа в месяц. Таким образом сохранение низких цен на газ приводит к его нерациональному использованию", - сказал Акчулаков.
В этой связи, по его словам, до конца 1-го полугодия текущего года:
- совместно с министерствами индустрии и инфраструктурного развития, и экономики будет разработан план энергоэффективности и рационального потребления товарного газа;
- также совместно с министерством экономики будет подготовлен механизм дифференцированных тарифов на газ, стимулирующий его бережное потребление для бытовых потребителей за исключением населения, получающих адресную социальную помощь.
Он отметил, что с учетом роста экономики существенно выросло внутреннее потребление природного газа, а именно более чем на 2 млрд кубометров по сравнению с 2020 годом.
В целях обеспечения экономики страны газом Министерством совместно с "КазахГаз" и "КазМунайГаз" принимаются ряд мер. Первое, приняты законодательные изменения по стимулированию добычи газа. Второе, ведется работа по реализации новых заводов по переработке газа в т.ч. на месторождениях Кашаган, Карачаганак. В результате начиная с текущего года ожидается прирост производства товарного газа с существенным увеличением в 2025 году", - сказал и.о. министра.
Также, по его словам, достигнуты договоренности с Газпром по импорту газа в рамках подписанной Дорожной карты.
Кроме того, глава Минэнерго подчеркнул, что в сфере углеводородов стоит задача по развитию нефтегазохимической отрасли с выпуском продукции высокой добавленной стоимостью.
Как вы знаете, в конце прошлого года запущен один из крупнейших по мировым масштабам нефтехимический завод по производству полипропилена мощностью 500 тысяч тонн в год. Кроме того, в отрасли на сегодня реализуется 2 крупных проекта по производству полиэтилена мощностью 1,2 млн тонн и бутадиена мощностью 319 тысяч тонн на общую сумму инвестиций 8,6 млрд долл. США.
Он отметил, что в международной практике возле нефтехимических производств на основе использования базовой нефтехимической продукции активно развиваются предприятия малого и среднего бизнеса по выпуску товаров широкого спроса.
С каждым последующим переделом нефтегазохимия дает больше мультипликативного эффекта. После четвертого передела стоимость конечной продукции возрастает примерно до 10 раз.
Однако, одним из условий инвесторов по реализации крупных проектов бутадиена и полиэтилена является обеспечение готовой инфраструктурой.
В этой связи Алихан Асханович, прошу поручить Министерствам национальной экономики и финансов предусмотреть финансирование на строительство необходимой инфраструктуры СЭЗ "НИНТ", расположенного в Атырауской области, а также рассмотреть возможность финансирования газосепарационной установки с учетом возможностей бюджета", - сказал Акчулаков.
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