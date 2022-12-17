Система Orphus

В Нацбанке РК рассказали о стоимости "серого" импорта авто

16.12.2022, 13:18 5656
В Нацбанке РК рассказали о стоимости "серого" импорта авто
Фото: Depositphotos
Около 1 млн машин застрахованы иностранцами, 558 тысяч - казахстанцами
Астана. 16 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В последние годы казахстанцы все больше стали ездить на машинах с иностранными номерами на территории Казахстана. Импорт осуществлялся как из стран ЕАЭС, так и из третьих стран, сообщает Нацбанк РК.

Кроме того, в последние годы широко распространилась практика приобретения авто по доверенности, при которой право собственности по-прежнему принадлежит иностранному гражданину. Таким образом, несмотря на де-факто проведенную операцию купли-продажи и уплаченные деньги иностранному продавцу, де-юре право собственности не переходит на граждан Казахстана. С позиции учета платежного баланса страны эти операции являются импортом. В свою очередь отсутствие возможности обложить физические лица статистической отчетностью, а также неформальный способ приобретения иностранных авто (т.е. без официального перехода права собственности) приводит к тому, что ввоз авто в Казахстан не отражается в официальной статистике международной торговли. Поэтому такие операции классифицируются как "серый", или теневой, импорт и должны быть досчитаны в статистике платежного баланса.

Согласно данным единой страховой базы данных Казахстана, за период с января 2015 года по июль 2022 года в страховой системе страны было зарегистрировано 1,6 млн легковых автомобилей с номерами стран ближнего зарубежья. Данные показывают, что около 1 млн машин застрахованы иностранцами, 558 тысяч - казахстанцами.

С 2015 года по июль 2022 года стоимость "серого" импорта автомобилей оценена в порядка $4,3 млрд (средняя стоимость автомобилей для оценки используется по объявлениям о продаже ТС на иностранных государственных регистрационных номерных знаках, а также с учетом маржи перепродавца). В случае использования средних цен всех объявлений оценка достигала бы $7,2 млрд", - сообщили в Нацбанке.


Напомним, согласно действующему законодательству авто с иностранными номерами могут ввозиться на территорию Казахстана до одного года и считаться находящимися в международном движении.

Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев объявил о проведении разовой легализации иностранных автомобилей, ввезенных в страну до 1 сентября текущего года. В Министерстве внутренних дел рассказали о данной работе.
 

новости по теме

Казатомпром планирует увеличить транзит урана через территорию Азербайджана

16.12.2022, 20:13 2986
Этот и другие вопросы обсудили участники казахстанской делегации в Азербайджане
Баку. 16 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Вопросы расширения взаимовыгодного сотрудничества и увеличения транзита казахстанской урановой продукции через территорию Азербайджана обсудили участники казахстанской делегации в Азербайджане.

Делегацию возглавил председатель правления АО "НАК "Казатомпром" Ержан Муканов.

В ходе визита делегация встретилась с первым заместителем премьер-министра Азербайджана Ягубом Эюбовым, министром цифрового развития и транспорта Рашадом Набиевым, заместителем председателя ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Игбалом Гусейновым, а также генеральным секретарем МПК "ТРАСЕКА" Асетом Асавбаевым.

Стороны имеют положительный опыт долгосрочного сотрудничества. С 2018 года Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) уже успешно используется Казатомпромом в качестве альтернативного пути поставки готовой продукции своим клиентам. У компании имеется разрешение на транзит груза в объеме до 3500 тонн урана. В настоящее время Казатомпром продолжает работу по увеличению квоты для перевозки груза и планирует полноценно использовать транзитный потенциал ТМТМ", - сообщается в пресс-релизе компании.


По итогам встреч стороны выразили готовность к налаживанию взаимовыгодного сотрудничества между Казахстаном и Азербайджаном и дальнейшему укреплению двусторонних отношений.

Для информации:

Казатомпром является крупнейшим в мире производителем урана. Вместе с дочерними, зависимыми и совместными организациями ведет разработку 26 месторождений, объединенных в 14 уранодобывающих предприятий. Все они расположены на территории Республики Казахстан. Ценные бумаги Казатомпрома размещены на Лондонской фондовой бирже, бирже Astana International Exchange и на Казахстанской фондовой бирже. Основные экспортные рынки для продукции - Китай, Южная и Восточная Азия, Северная Америка и Европа.

Ранее Казатомпром и французская Orano Mining заключили меморандум о взаимопонимании при добыче урановой руды.  
 

В МИД РФ прокомментировали ход переговоров по газовому союзу с Узбекистаном и Казахстаном

16.12.2022, 12:18 6326
В МИД РФ прокомментировали ход переговоров по газовому союзу с Узбекистаном и Казахстаном
Фото: Depositphotos
Сейчас идет процесс изучения этого предложения
Москва. 16 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Переговоры по газовому союзу России с Узбекистаном и Казахстаном продолжаются, интерпретациям СМИ о ходе дискуссий доверять не стоит.

В Москве обратили внимание на то, как в "медийном пространстве появляются цитаты наших партнеров по переговорам, вырванные из контекста", сообщает РИА Новости.

…Узбекистана особенно, на этом акцент делается. И на этом основании делается вывод, что наши коллеги из Узбекистана как-то не принимают это дело. И это при том понимании, что сейчас как раз идут переговоры, они не завершены. Могут быть какие-то суждения, реплика, брошенная "на ногах". На этом основании (СМИ. - Прим. ред.) такого рода выводы делают, что страны не принимают (проект. - Прим. ред.). Как минимум сейчас идет процесс изучения этого предложения, этого подхода", - сказал посол по особым поручениям МИД РФ Юрий Сентюрин.


Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече в Кремле в конце ноября обсуждали создание "тройственного газового союза" с участием Узбекистана для координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана.

Идея "тройственного союза" на первом этапе предусматривает возможность создания координационного механизма, возможно, с неким юридическим лицом, но такие вопросы еще необходимо обсуждать, пояснял журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. У России, Казахстана и Узбекистана большой потенциал сотрудничества в газовой сфере, в том числе по поставкам газа и его переработке, отмечал вице-премьер РФ Александр Новак.

Министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов ранее в декабре в видеообращении для СМИ заявил, что Узбекистан намерен импортировать газ и электроэнергию из соседних стран на основе коммерческих контрактов, а не через какой-то альянс или союз. В Минэнерго Казахстана заявляли, что в трехстороннем формате вопрос газового союза не обсуждался: страны обсуждают технические возможности газотранспортных систем. При этом сотрудничество в газовой сфере требует согласования всех трех сторон, заметил министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков.

Проект создания газового союза России, Казахстана и Узбекистана требует изучения специалистами до принятия решения на государственном уровне, в том числе должны быть оценены санкционные риски, заявлял заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко.
 

В Казахстане ограничили потребление электроэнергии для некоторых крупных предприятий

15.12.2022, 13:33 13741
В Казахстане ограничили потребление электроэнергии для некоторых крупных предприятий
Ограничения вводятся, чтобы удовлетворить потребности населения в электроэнергии
Астана. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - 7 декабря был зафиксирован исторический максимум потребления за всю историю казахстанской энергосистемы - 16 459 мегаватт, при этом суммарная генерация электростанций страны составляла только 15 203 мегаватт, сообщает пресс-служба KEGOC.

В условиях значительных дисбалансов системный оператор в целях обеспечения надежной работы ЕЭС Казахстана вынужден объявлять режим "Авария" по Северной, Южной, а также по Западной зоне казахстанской энергосистемы, с вводом ограничений потребления электрической энергии крупными промышленными предприятиями", - проинформировали в пресс-службе.


Подчеркивается, что полное удовлетворение потребностей населения в электроэнергии для системного оператора является приоритетом.

Отмечается, что дефицит покрывался за счет внеплановых перетоков из российской энергосистемы.

Систематическая нехватка генерации для покрытия потребности в электрической энергии и мощности возникает по причине частых аварийных и неплановых ремонтов на электрических станциях РК", - заявили в KEGOC.


Ранее сообщалось, что Казахстан идет в зиму с дефицитом электроэнергии.

Среди всех регионов Казахстана энергопрофицитными по итогам трех кварталов текущего года стали всего два - Павлодарская и Атырауская области. Все остальные регионы страны - энергодефицитные.

В текущем году и президент вновь говорил о дефиците, и в АО "KEGOC", согласно данным El.kz, сообщили, что в предстоящем отопительном сезоне дефицит может достичь 1,5 млрд киловатт в час, а чтобы зимой казахстанцы не остались без электричества, не исключен импорт электроэнергии из приграничных государств.

На электроэнергетическую безопасность республики, помимо всего прочего, негативно влияли майнеры - как "белые", так и в основном "серые". Именно нагрузка майнинга на сеть приводила к веерным отключениям в РК, о чем неоднократно говорили госорганы и писали многие СМИ.

В свою очередь министр энергетики РК Болат Акчулаков на брифинге в СЦК заявил, что продолжающийся дефицит электрической энергии, возникший в 2021 году, является следствием участившихся случаев аварийного выбытия оборудования отечественных энергоисточников, претерпевающих устаревание.

Также премьер-министр Алихан Смаилов на октябрьском заседании правительства отметил, что необходимо решать вопросы развития энергетической инфраструктуры, так как текущий уровень износа региональных электросетей составляет около 65%.
 

В Казахстане введут доплату специалистам, работающим с патогенными биоагентами

15.12.2022, 10:15 15941
В Казахстане введут доплату специалистам, работающим с патогенными биоагентами
Фото: Depositphotos
Премьер-министр подписал соответствующее постановление
Астана. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов подписал поправки в постановление "О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий", согласно которым работникам, имеющим дело с патогенными биологическими агентами, предусмотрены доплаты к заработной плате.

Фонд оплаты труда работников организаций определяется из пособия на оздоровление к ежегодному оплачиваемому трудовому отпуску гражданским служащим в размере одного ДО (тарифной ставки), за исключением работников, предусмотренных в пункте 4 статьи 25 Закона Республики Казахстан "О биологической безопасности Республики Казахстан", ДО (тарифной ставки), доплат и надбавок за условия труда, компенсаций, предусмотренных нормативными правовыми актами Республики Казахстан", - сказано в документе.


Установлены следующие размеры доплаты:

  • за работу с возбудителями лепры - 140% от базового должностного оклада;

  • за обращение (выполнение вспомогательных функций при осуществлении обращения) с патогенными биологическими агентами I и (или) II групп патогенности, вызывающими особо опасные инфекционные заболевания, - 50% от должностного оклада;

  • за обращение (выполнение вспомогательных функций при осуществлении обращения) с патогенными биологическими агентами II группы патогенности, вызывающими инфекционные и (или) паразитарные заболевания, - 35% от должностного оклада.

Постановление вводится в действие с 25 декабря 2022 года.

Напомним, в мае в Казахстане был принят закон о биобезопасности. Закон предусматривает необходимость получения разрешений на обращение с патогенными биологическими агентами на каждый объект, прохождение субъектами, осуществляющими обращение с патогенными биологическими агентами, обязательной процедуры аккредитации в области оценки соответствия независимо от их форм собственности, а также социальную защиту сотрудников и вспомогательного персонала государственных организаций, осуществляющих обращение с патогенными биологическими агентами, увеличение их заработной платы, введение пособия на оздоровление в размере двух должностных окладов. Читать:

Также напомним, что Путин предложил создать научно-исследовательской лаборатории в рамках Содружества Независимых Государств.
 

Казахстанские экспортеры муки и масла смогут выйти на рынок Китая

14.12.2022, 19:44 21666
Казахстанские экспортеры муки и масла смогут выйти на рынок Китая
Фото: Depositphotos
На первом этапе будет закупаться фасованная мука и растительное масло, в последующем - другие товары
Астана. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - АО "Центр развития торговой политики QazTrade" и вице-президент одной из ведущих мировых площадок электронной торговли Alibaba подписали меморандум о взаимопонимании.

Основная цель меморандума - сотрудничество в сфере реализации проекта Export to China, направленного на содействие поставщикам в экспорте казахстанской продукции на территорию Китая, сообщает "АПК Новости".

В рамках проекта организуются закупки казахстанских товаров для экспорта в Китай", - отмечается в сообщении центра развития торговой политики QazTrade.


Отечественная продукция будет закупаться напрямую для дальнейшей дистрибуции по каналам Alibaba Group. Участие в проекте предоставит возможность долгосрочного сотрудничества с Alibaba в качестве прямого поставщика.

На первом этапе будет закупаться фасованная мука и растительное масло, в последующем - другие товары казахстанского производства", - сообщили в QazTrade.

 

В АЗРК назвали причины роста цен на продукты

14.12.2022, 13:20 25551
В АЗРК назвали причины роста цен на продукты
В сфере снижения цен на продукты за два-три года было выдано значительное число антимонопольных уведомлений по уменьшению наценки
Астана. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Первый заместитель Агентства по защите и развитию конкуренции Рустам Ахметов рассказал о причинах роста цен на продукты, сотовую связь и такси, сообщает пресс-служба агентства.

Рустам Ахметов пояснил, что основное увеличение стоимости произошло именно по тем товарным позициям, которые значительно зависят от импорта. Из 19 позиций социально значимых товаров потребления девять импортозависимы.

Он также отметил, что Казахстан как часть мирового рынка так или иначе зависит от мирового ценообразования, где в текущем году, по данным ФАО, также наблюдалось удорожание цен на 35%. Это привело к росту цен на социально значимые продовольственные товары и в Казахстане, на 21,3% на текущий момент.

Первый заместитель АЗРК привел в пример сахар, импорт которого составляет 58%.

При этом четыре действующих завода также в значительной степени зависят от поставок сахарного тростника. В результате из-за ограничений вывоза сахара в соседних странах, по словам Рустама Ахметова, стоимость сахара в Казахстане резко поднялась.

К тому же данные четыре завода сильно закредитованы. У них не хватает оборотных средств. Единственный поставщик, который снабдил их кредитными средствами, сейчас занимает 90% оптового рынка реализации сахара и является крупным монополистом, который продает сахар другим посредникам и торговым сетям. Мы проводили расследования по его влиянию на стоимость, где обнаружено завышенное ценообразование. По данному вопросу будем принимать меры реагирования", - пояснил представитель агентства.


Он также добавил, что во избежание ограничений реализации сахара на монополизированном рынке АЗРК предлагает реализовывать продукцию на товарной бирже, учитывая, что сахар давно уже является биржевым товаром.

Также правительство планирует снабдить заводы оборотными средствами от двух дополнительных субъектов рынка: СПК и торговых сетей. Это позволит сахарным заводам получить оборотные средства на покупку сырья и стабилизировать ценообразование на рынке. В связи с этим уже в следующем году такого резкого скачка стоимости сахара, как в текущем году, не должно быть.

Вместе с тем первый заместитель АЗРК обратил внимание на то, что многие меры по стабилизации цен несут административный и нерыночный характер. Например, ограничения на вывоз продукции, товарные интервенции, льготное кредитование сетей, ограничение торговых надбавок.

Это все не способствует стабильности в сфере АПК, и у сельхозпроизводителей нет уверенности в том, что получит ли они завтра урожай или необходимую прибыль. В результате это негативно влияет на развитие товаропроизводства, и зачастую фермер вынужден переходить на другие рынки, где меньше запретов. Тогда усугубляется импортозависимость на отдельных товарных позициях. В связи с этим для нас ключевым направлением работы являются не контрольные мероприятия, а развитие сельхозтоваропроизводства", - проинформировал он.


По его словам, необходимо акцентировать внимание на господдержку для увеличения объемов выпуска продукции, а не снижение цен.

Необходимо сокращать объемы экономически неэффективных субсидий на удешевление продукции в сторону льготного кредитования на увеличение мощностей и объемов производства. Потому что, как показывает практика, эффект от удешевления незначительный. При этом, когда страна обеспечена собственной продукцией, ценообразование более стабильно", - заявил Рустам Ахметов.


Говоря о сотовых операторах, представитель агентства пояснил, что данный рынок необходимо демонополизировать. Во-первых, следует выделить из состава инфраструктурного оператора "Казахтелекома" субъектов смежных рынков - сотовых операторов. Во-вторых, ввести новых игроков через изъятие неэффективно используемого радиочастотного спектра (РЧС) с последующей реализацией государственного ресурса через конкурс-аукцион.

Раньше, когда было четыре оператора, у казахстанцев был выбор тарифов. Сейчас же, когда есть две компании, и выбор людей ограничен. Данную тенденцию необходимо изменить", - пояснил он.


На рынке такси, по словам Рустама Ахметова, ведется расследование по тарифообразованию "Яндекс.Такси", который взимает комиссию в размере 17-20% и применяет динамичное ценообразование - в дождь, снег, праздники услуга для потребителей значительно дороже с учетом повышенного спроса. Если будут выявлены монопольно высокие цены, то будут предприняты меры реагирования и снижена комиссия.

В целом цифровизация рынка такси в любом бы случае привела к монополизации рынка, так как здесь маржинальность невысокая. Агрегаторы зарабатывают на увеличении объемов услуг. С другой стороны, чем выше спрос на услуги агрегатора, тем выше его цена. С этим связано и увеличение тарифов. При этом на данном рынке есть конкуренция. Помимо "Яндекс.Такси" есть InDriver, прочие агрегаторы и таксомоторные компании. Здесь уже решает клиент", - сообщил замглавы АЗРК.


Подводя итоги работы агентства, он отметил, что в сфере снижения цен на продукты за два-три года было выдано значительное число антимонопольных уведомлений по уменьшению наценки. При этом в 70% случаев бизнес добровольно их исполняет.

Мы проводим такую работу, но все же стоим на том, что необходимо увеличивать предложение на рынках. Иначе административные запреты, в том числе проверки, отрицательно скажутся на товаропроизводителях, а на товарные интервенции будут уходить значительные бюджетные средства, а эффект от этого будет малозначителен", - добавил Рустам Ахметов.


Напомним, социально значимые продукты подорожали на 20% в Казахстане с начала года.
 

На реализацию проекта по повышению доходов сельчан направят триллион тенге

14.12.2022, 12:38 26431
На реализацию проекта по повышению доходов сельчан направят триллион тенге
В 2023 году на реализацию проекта акиматам всех областей будет выделено 52,4 млрд тенге с планом выдачи 11 тысяч микрокредитов и созданием более 12 тысяч рабочих мест
Астана. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Начата реализация проекта по повышению доходов сельского населения через активное развитие сельскохозяйственной кооперации за счет микрокредитования, доложил на заседании правительства министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев.

За семь лет на цели по повышению доходов населения сельской местности планируется направить 1 трлн тенге с охватом более 1 млн сельчан и вовлечением в кооперативное предпринимательство половины всех ЛПХ с созданием более 350 тысяч рабочих мест.

Уже в 2023 году на реализацию проекта акиматам всех областей будет выделено 52,4 млрд тенге с планом выдачи 11 тысяч микрокредитов и созданием более 12 тысяч рабочих мест. В настоящее время акиматы областей совместно с проектным офисом "Ауыл Аманаты" проводят скрининг сельских округов для начала реализации проекта", - цитирует Карашукеева пресс-служба правительства.


Кроме того, в рамках реформирования системы субсидирования предусматривается взятие сельхозтоваропроизводителями встречных обязательств по поставке сырья на внутренний рынок, в том числе отечественным предприятиям переработки.

В рамках поручения главы государства по развитию института зерновых расписок будут внесены изменения и дополнения в действующее законодательство в части признания зерновых расписок залоговым обеспечением для целей кредитования, а также рассмотрена возможность создания на государственном уровне специального фонда гарантирования по аналогии с обязательным гарантированием депозитов, размещенных в банках второго уровня, которые гарантированы на сто процентов в пределах установленного лимита", - пояснил Карашукеев.


Напомним, с 2023 года в рамках масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения у казахстанцев появится возможность получения микрозаймов на выгодных условиях. Микрокредиты на открытие нового и расширение действующего бизнеса на селе смогут получить жители сельских населенных пунктов и малых городов. Номинальная ставка вознаграждения 2,5% годовых со сроком не более 7 лет с залоговым обеспечением. Максимальная сумма кредита - 2,5 тысячи МРП, или порядка 7,9 млн тенге, для развития якорной кооперации - 8 тысяч МРП, или около 25,4 млн тенге.

Ранее казахстанские фермеры обратились в национальную палату предпринимателей "Атамекен" с предложением пересмотреть завышенные требования по кредитам от холдинга "Байтерек". По словам сельхозпредпринимателей, чтобы получить кредит в размере 1 тенге, необходимо заложить 5 тенге. Размер залога дочерних компаний АО "НУХ "Байтерек", предоставляющих кредиты, фермеры считают неприемлемым.
 

ЕНПФ выступит оператором детских накопительных счетов

14.12.2022, 11:32 27386
ЕНПФ выступит оператором детских накопительных счетов
Фото: Depositphotos
В следующем году планируется принятие необходимых законодательных изменений для реализации инициативы
Астана. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-министр национальной экономики Республики Казахстан Тимур Жаксылыков сообщил на заседании правительства о работе по запуску с 2024 года инициативы "Нацфонд - детям".

Жаксылыков напомнил, что всем детям до 18 лет будут открыты персональные накопительные счета, на которые ежегодно будут начисляться средства.

Оператором счетов будет АО "ЕНПФ" (Единый накопительный пенсионный фонд). Накопленные средства будут доступны для использования только по достижении совершеннолетия", - проинформировал спикер.


При этом он отметил, что в следующем году планируется принятие необходимых законодательных изменений для реализации инициативы.

Напомним, с 1 января 2024 года планируется запуск новой программы "Нацфонд - детям", где предлагается отчислять 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет без права досрочного снятия. С данной инициативой выступил президент Казахстана в послании народу 1 сентября текущего года.

По словам министра национальной экономики Алибека Куантырова, начисления казахстанским детям из Нацфонда будут производиться в долларах для защиты от инфляции.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      После аварии на приватизированных теплосетях в городах Казахстана президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил рассмотреть вопрос возвращения в государственную собственность проблемных энергетических активов в городах страны. Считаете ли Вы, что подобные меры буду эффективны?

      Архив опросов