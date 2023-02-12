11.02.2023, 08:56 22231
Российский холдинг приобрел аэропорт Уральска
Удобное расположение аэропорта на северо-западе Казахстана позволяет развивать здесь транзитные перевозки и формировать на его базе региональный хаб
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Уральск. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - УК "Аэропорты регионов" совместно с казахстанскими партнерами завершила сделку по приобретению ТОО "Международный аэропорт "Орал" - компании-оператора международного аэропорта Уральска имени Маншук Маметовой, информирует пресс-служба российского холдинга.
Новый собственник планирует улучшить качество предоставляемых услуг для пассажиров и авиакомпаний, провести техническое переоснащение аэропорта и улучшить бизнес-процессы.
Все это позволит реализовать потенциал развития международных перевозок, а также обеспечить рост грузоперевозок", - говорится в сообщении УК "Аэропорты Регионов".
Сообщается, что на сегодняшний день пассажиропоток аэропорта Уральска превышает 300 тысяч человек в год. При этом удобное расположение аэропорта на северо-западе Казахстана позволяет развивать здесь транзитные перевозки и формировать на его базе региональный хаб.
Напомним, о готовности сотрудничать с Казахстаном по строительству АЭС заявили в МИД России.
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11.02.2023, 16:36 14961
Смаилов раскритиковал качество дорожного ремонта в стране
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Астана. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании Республиканского штаба по реализации предвыборной программы главы государства премьер-министр Алихан Смаилов поверг критике качество автодорог в стране.
Смаилов отметил, что плохое дорожное покрытие приводит к авариям и жертвам, снижает транзитный поток, а также негативно отражается на имидже страны.
Особое недовольство общественности вызывает проводимый ремонт. В интернете можно найти многочисленные видеоролики и фотографии, когда работы проводятся не по регламенту, в дождливую и даже снежную погоду", - подчеркнул премьер.
В качестве примера глава правительства привел факты, когда в селе Коктерек Абайской области асфальт укладывали на снег, а в Павлодаре асфальт попросту разбрасывали на дорогу. В некоторых регионах, не дождавшись действий от местных исполнительных органов, жители сел самостоятельно ремонтируют дороги. Так было в селе Рыскулово Алматинской области, селе Атамекен Мангистауской области. Кроме того, имеются факты, когда ежегодно проводятся ремонтные работы на одних и тех же участках.
Алихан Смаилов потребовал кардинально изменить подходы к дорожному строительству.
Акиматам регионов поручено обеспечить качественную работу по строительству и ремонту местной сети автодорог. Следует в самое ближайшее время завершить все процедуры государственных закупок и приобретения строительных материалов, чтобы компании начали свою работу сразу с открытия строительного сезона.
Кроме того, Смаилов поручил обеспечить до конца текущего года завершение важнейших автодорожных проектов, таких как Мерке - Бурылбайтал, Актобе - Атырау - Астрахань, Алматы - Усть-Каменогорск, Унеге - Бейсен, Казталовка - Жанибек, Ушарал - Достык.
Глава правительства отметил, что до 2030 года поставлена задача обеспечить качественное строительство и реконструкцию 8 тысяч километров республиканских и 14 тысяч километров местных автодорог.
Как доложил министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев, в текущем году ремонтными работами будут охвачены 11 тысяч километров автомобильных дорог, в том числе 7 тысяч километров республиканской сети. На сегодняшний день из 70 тысяч километров местной сети 85% дорог находится в нормативном состоянии. Хорошие показатели состояния местных дорог наблюдаются в Жамбылской (97%), Мангистауской (96%) и Павлодарской (91%) областях, показатели ниже среднего в 3 регионах: в Западно-Казахстанской (46%), Актюбинской (72%) и Атырауской (72%) областях.
Кроме того, министерством прорабатывается реализация с привлечением средств международных финансовых институтов новых дорожных проектов в период с 2024 по 2030 годы общей протяженностью 4,4 тысячи километров. В частности, Жезказган - Караганды - 513 километров, Астана - Костанай - граница РФ - 830 километров, Бейнеу - Шалкар - 515 километров, Атырау - Доссор - 86 километров, Кызылорда - Актобе - 1101 киолметр, Актобе - Уральск - 628 километров.
Напомним, в ЗКО новая дорога стала разрушаться после сдачи в эксплуатацию.
В отношении АО "НК "КазАвтоЖол" возбуждено уголовное дело. Прокуратура намерена привлечь к ответственности сотрудников, по чьей вине на республиканской трассе в результате ДТП погиб человек.
11.02.2023, 13:43 17836
Стабфонды начали реализацию лука торговым объектам
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Тараз. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Отпуск овощей из сформированных резервов ведется в рамках применения действующих мер по стабилизации цен, в том числе начаты товарные интервенции по реализации овощей из стабилизационных фондов в торговые объекты по сниженным ценам во всех регионах страны, рассказали в Министерстве торговли и интеграции РК.
На складах крестьянских хозяйств Жамбылской области насчитывается около 38 тысяч тонн лука.
По словам руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Жамбылской области Аспандияра Сейсебаева, лук в регионе был закуплен осенью, сегодня этот овощ реализовали порядка 40 торговым объектам по цене 115 тенге за килограмм, а магазины в свою очередь продают лук по 128 тенге за килограмм. Также Аспандияр Сейсебаев отметил, что сегодня запасов продукта достаточно не только для обеспечения торговых объектов Жамбылской области, но и для поставок в другие регионы.
В одной из крупных в Жамбылской области сетей продовольственных магазинов запасы лука составляют 21 тонну, из них 5 тонн - на прилавках магазина, и 16 тонн находятся на складе предприятия. Цена за килограмм лука в торговых точках составляет 128 тенге.
Посетив овощехранилища в Жамбылской области, мы видим, что лук имеется на складах в достаточном количестве, чтобы обеспечить текущую потребность внутреннего рынка страны. Как вы знаете, на этой неделе премьер-министр РК дал поручение разбронировать запасы из стабфонда и начать товарные интервенции, поэтому СПК должны реализовать запасы лука, тем самым обеспечить необходимым количеством лука торговые объекты по всей стране", - сказал исполняющий обязанности председателя Комитета торговли МТИ РК Айдар Абильдабеков.
Напомним, в Казахстане для стабилизации цен разбронируют запасы социально значимых овощей. Региональные комиссии должны принять решение о проведении товарных интервенций, в первую очередь по луку, следом - по моркови, картофелю, капусте с определением объемов, цены, условий и точек реализации.
По данным МТИ, в разрезе товаров максимальный рост цен с начала года отмечен на лук - 22,5%.
10.02.2023, 20:05 33036
В Казахстане на треть лекарств цены выросли в среднем на 30% за год
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Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе брифинга в СЦК вице-министр здравоохранения Жандос Буркитбаев сообщил, что на 4296, или 64%, позиций фармпрепаратов предельные цены не изменились с 2022 года, на 1918 или 29% - цены повышены, в среднем на 30%, на 501, или 8%, - снижены, в среднем на 7%.
По информации Минздрава в 2023 году в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи будет закуплено 1669 наименований лекарств и медицинских изделий, из которых для оказания помощи в стационарах используют 1580 наименований, на порядка 184 млрд тенге, для амбулаторий - 636 наименований на более 232 млрд тенге.
Финансирование лекарственного обеспечения с 2019 до 2023 года на амбулаторном уровне выросло с 83 до 232 млрд тенге.
Единый дистрибьютор с начала 2023 года отгрузил в регионы медикаменты и медицинские изделия на сумму 57 млрд тенге. В рамках амбулаторного лекарственного обеспечения выдано медикаментов на сумму более 4 млрд тенге.
На сегодняшний день в стране действуют 97 фармацевтических производителей, из них 34 занимаются производством лекарственных средств, 41 - изделиями медицинского назначения, 22 - специализируются на производстве медицинской техники.
В денежном эквиваленте оценка фармацевтической отрасли составляет 863 млрд тенге, в том числе доля отечественных товаропроизводителей -162 млрд тенге. В 2022 году доля отечественного производства на местном фармацевтическом рынке составила 19%, импортной продукции - 81%. По поручению Президента в ближайшее время мы должны довести долю продукции отечественных товаропроизводителей в фармацевтической отрасли до 50%", - сказал Жандос Буркитбаев.
В ноябре 2022 года сообщалось, что за январь-октябрь производство лекарств в стране в стоимостном выражении составило 112 млрд тенге - на 13,2% меньше, чем годом ранее.
В региональном разрезе наибольший объем выпуска пришелся на Шымкент: 46 млрд тенге, плюс 10,3% за год. В тройке лидирующих регионов также оказались Алматинская область (31,1 млрд тенге, плюс 23,4% за год) и Алматы (16,2 млрд тенге, плюс 7,7%).
10.02.2023, 14:50 37756
Холдинг "Байтерек" получил за прошлый год рекордную прибыль
Чистый доход составил 350 млрд тенге
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Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет председателя правления АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" Каната Шарлапаева об итогах деятельности холдинга за 2022 год и планах на предстоящий период, сообщает Акорда.
Президенту были представлены предложения по поддержке предпринимательства, агропромышленного комплекса и обеспечению населения жильем.
Также Шарлапаев доложил президенту о рекордной чистой прибыли холдинга за 2022 год в сумме 350 млрд тенге, что в пять раз превышает результат 2020 года и в три раза - 2021 года.
По итогам прошлого года структуры "Байтерека" профинансировали 238 крупных проектов и лизинговых сделок на 685 млрд тенге. В рамках поддержки малого и среднего бизнеса просубсидировано 50,5 тысячи проектов на сумму порядка 1,5 трлн тенге. Субъекты агропромышленного комплекса профинансированы на 522 млрд тенге при плане 432 млрд тенге", - сообщил Шарлапаев.
По его данным, в рамках обеспечения населения жильем выдано льготных ипотечных займов на общую сумму порядка 1,4 трлн тенге, обеспечены гарантии долевого строительства на 211,8 млрд тенге, профинансировано строительство кредитного жилья акиматами на 176,4 млрд тенге. Таким образом, за счет инструментов поддержки введено в эксплуатацию свыше 2,2 млн кв. метров жилья, за счет ипотечного кредитования 79 865 семей улучшили жилищные условия.
Глава государства акцентировал внимание на важности дальнейшей поддержки малого и среднего бизнеса. Он также указал на необходимость активного участия "Байтерека" в укреплении экспортного потенциала и развитии агропромышленного комплекса страны.
Напомним, в декабре прошлого года казахстанские фермеры обратились в национальную палату предпринимателей "Атамекен" с предложением пересмотреть завышенные требования по кредитам от холдинга "Байтерек". По словам сельхозпредпринимателей, чтобы получить кредит в размере 1 тенге, необходимо заложить 5 тенге.
Для справки:
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" создан в 2013 году как ключевой финансовый институт правительства. Его основная задача - поддержка бизнеса и повышение уровня жизни населения РК. В частности, в прошлом году фонд направил средства на обновление сельхозтехники по линии АО "КазАгроФинанс".
10.02.2023, 12:45 40021
Производители риса в Кызылординской области подозреваются в необоснованном повышении цен
Фото: Depositphotos
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Кызылорда. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Агентством по защите и развитию конкуренции РК начато расследование нарушения законодательства в области защиты конкуренции в отношении производителей-переработчиков риса в Кызылординской области, сообщает пресс-служба АЗРК.
АЗРК проведен анализ товарного рынка реализации риса, в ходе которого установлено, что максимальный рост цен на сырье наблюдается в мае 2022 года - на 16%, в сентябре 2022 года снижение - на 19%. Между тем рост цен у производителей-переработчиков риса составил в среднем 25%.
Усмотрены признаки одновременного поддержания цен на рис производителями Кызылординской области. В связи с чем, АЗРК вынесено 6 уведомлений по согласованным действиям в отношении производителей риса в Кызылординской области и 1 уведомление по злоупотреблению доминирующим положением в Северо-Казахстанской области в отношении оптового реализатора риса в части применения разных цен к равнозначным соглашениям. В рамках исполнения уведомления оптовый реализатор риса Северо-Казахстанской области снизил цены на 5%", - рассказали в ведомстве.
В свою очередь в отношении производителей-переработчиков риса в Кызылординской области назначено расследование по факту неисполнения уведомления.
В случае установления нарушения законодательства в области защиты конкуренции предусмотрен штраф в размере пяти процентов от дохода (выручки), полученного в результате осуществления монополистической деятельности на основании Кодекса РК "Об административных правонарушениях" либо уголовная ответственность, предусмотренная Уголовным кодексом РК.
Согласно статистическим данным, в Казахстане рост цен на рис в 2022 году составил 36%. В настоящее время рост цен на рис продолжается и с начала года составил 5,2%.
По данным производителей-переработчиков риса, рост связан с повышением цен на сырье (шала), что привело к увеличению себестоимости после переработки, а также рост минимальной зарплаты. На данном рынке переработку-производство риса осуществляют более 20 субъектов рынка. В свою очередь сельхозтоваропроизводители сообщают о сокращении посевных площадей риса по причине маловодья (согласно данным БНС, на 10%), подорожания цен на удобрения, запчасти, ГСМ и др.
10.02.2023, 12:16 40796
О готовности сотрудничать с Казахстаном по строительству АЭС заявили в МИД России
Сейчас согласовываются параметры проекта, его финансовая модель
Фото: Depositphotos
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Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Россия готова к сотрудничеству по строительству АЭС в Казахстане в любом комфортном для Астаны формате, заявил директор третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник.
Наши партнеры заинтересованы в осваивании передовых технологий в этой сфере. Россия готова к сотрудничеству в любом комфортном для них формате, в том числе к многосторонней кооперации. Сейчас согласовываются параметры проекта, его финансовая модель", - цитирует дипломата РИА Новости.
Он отметил, что наряду с экономичностью и надежностью российского дизайна АЭС его привлекательной стороной являются мультипликативные эффекты: передача передовых технологий, формирование корпуса национальных компетентных кадров, новые рабочие места, развитие сопутствующей инфраструктуры экономического и социального характера.
Он также отметил, что Россия вместе с Узбекистаном и Казахстаном обеспокоены волатильностью энергорынков и "запрещенными приемчиками" западных конкурентов и аномальными перепадами температур в регионе.
Вот по всем этим актуальным вопросам, влияющим на "самочувствие" экономик, благополучие населения, обсуждаются необходимые меры. Подписаны дорожные карты. На взаимовыгодной основе стороны намерены укрепить свою энергетическую безопасность, скоординировать позиции на внешних рынках, включая поставки друг другу и третьим странам", - сказал Стерник.
Напомним, вопрос выбора района размещения АЭС в Казахстане вынесут на общественные обсуждения.
10.02.2023, 10:42 42466
По итогам прошлого года объем экспорта казахстанского мяса почти сравнялся с объемам импорта колбасных изделий
Хотя экспорт мяса стабильно увеличивается, а импорт в последние два года снижается, РК все еще завозит почти вчетверо больше мяса, чем поставляет на внешние рынки
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Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Поставки свежего, охлажденного или замороженного мяса всех видов из Казахстана в другие страны за январь-ноябрь прошлого года составили 38,6 тысячи тонн. Это на 6,5% больше, чем за полный 2021 год и сразу на 66,9% - чем за весь "докоронакризисный" 2019 год.
Импорт мяса тем временем составил внушительные 144,5 тысяви тонн (причем сразу 88% поставок составило мясо птицы), однако это сразу на 45,7% меньше, чем за весь 2021 год, информирует energyprom.kz.
Хотя экспорт мяса стабильно увеличивается, а импорт в последние два года снижается, РК все еще завозит почти вчетверо больше мяса, чем поставляет на внешние рынки, и проблемной зоной здесь является птицеводство", - отмечают аналитики.
При этом они подчеркивают, что с мясопродуктами ситуация еще печальнее.
Экспорт из РК в секторе - мизерный. Скажем, колбас республика поставила на внешние рынки за 11 месяцев всего 149 тонн, а импортировала - 39,1 тысячи тонн, то есть в 262 раза больше, чем экспортировала. Если сравнивать этот несущественный экспорт с показателями полного 2021 года, можно отметить рост, однако в сравнении с 2019 годом спад составляет сразу 63,4%. Впрочем, при таком уровне экспорта рост или спад не имеют значения - показатель пренебрежительно мал", - рассказали они.
Экономисты пришли к выводу, что фактически в 2022 году объемы экспорта казахстанского мяса почти сравнялись с объемами импорта одних только колбасных изделий.
Тот факт, что импортеры наращивают поставки продуктов более высокого передела из-за недостатка объемов на отечественных мясокомбинатах, подтверждает баланс ресурсов в Казахстане. Диаграмма за январь-ноябрь 2022 года показывает, по каким видам мяса отечественные фермеры полностью закрывают потребности населения (баранина - на 100%, говядина - на 98,6%, конина - на 97,5%, свинина - на 90,3%), а каких недостает. К последней категории относятся мясо птицы (собственное производство составляет всего 67,4%, импорт - 32,6%), консервы (37,9% импорта) и колбасные изделия (зарубежные поставки - 39,7%)", - разъяснили обозреватели.
Последние два года выпуск мяса в стране показывал в целом положительную динамику. В 2021 году показатели производства мяса крупного рогатого скота, овец, свиней и лошадей выросли на 8,1% (с 311,3 тысячи до 336,5 тысячи тонн), а в 2022 году - на 3,9%. Выпуск мяса кур и других домашних птиц в 2021 году увеличился на 9,7% (со 100,5 тыс. до 110,3 тыс. тонн), в прошлом году - на 4,2%.
С мясопереработкой ситуация иная: динамика производства нестабильна. В 2021 году показатели выпуска продукции по мясным и мясорастительным консервам сократились более чем на 27% для обеих категорий. В прошлом году прирост хоть и был плюсовым (5,5% и 24,7% соответственно), но все равно не перекрыл минусов 2021 года", - проинформировали аналитики.
Отмечается, что динамика выпуска колбасных изделий стабильна: объемы немного выросли в 2021 году (плюс 3,4%) и продолжили рост в 2022-м (еще плюс 8,3%).
Одна из причин, по которой мясоперерабатывающая промышленность в Казахстане развивается медленно - недостаток у действующих фермеров инвестиций для строительства крупных конкурентоспособных перерабатывающих комплексов. Иностранные инвесторы, в свою очередь, не спешат вкладывать деньги в казахстанские проекты из-за нестабильности", - считают экономисты.
Напомним, в Казахстане введен в действие новый техрегламент на мясо птицы В нем прямо предусмотрен запрет на инжектирование водой мяса птицы.
10.02.2023, 08:45 38526
Казахстан, Россия и Узбекистан обсудили взаимодействие в газовой отрасли
В январе 2023 года "Газпром" подписал дорожные карты по сотрудничеству с правительством Казахстана и Минэнерго Узбекистана
Фото: Газпром
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Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялась трехсторонняя рабочая встреча министра энергетики Республики Казахстан Болата Акчулакова, министра энергетики Республики Узбекистан Журабека Мирзамахмудова и председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Сообщается, что участники встречи обсудили возможности трехстороннего взаимодействия в газовой отрасли.
В январе 2023 года "Газпром" подписал двусторонние дорожные карты по сотрудничеству в газовой отрасли с правительством Казахстана и Министерством энергетики Узбекистана.
Напомним, президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин на встрече в Кремле в конце ноября 2022 года обсуждали создание "тройственного газового союза" с участием Узбекистана для координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана. В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев заявил, что готов рассмотреть вопрос трехстороннего союза с Россией и Узбекистаном, но ему надо "вникнуть в тему".
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