На треть увеличились инвестиции в АПК Казахстана за год

Половина инвестиций в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства в январе 2023 года пришлась лишь на Северо-Казахстанскую (9,8 млрд тенге) и Акмолинскую (5,1 млрд тенге) области

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Астана. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Объем инвестиций в основной капитал в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства за январь текущего года достиг 29,4 млрд тенге - сразу на 36,3% больше в стоимостном выражении по сравнению с январем 2022 года (реальный рост физического объема - на 33,7%).





В целом за 12 месяцев 2022 года объем инвестиций в АПК составил 853,5 млрд тенге - на 10,4% больше в деньгах, чем за январь-декабрь 2021-го (реальный рост - на 6,7%), информирует finprom.kz





По данным аналитиков, в региональном разрезе половина инвестиций в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства в январе 2023 года пришлась лишь на Северо-Казахстанскую (9,8 млрд тенге) и Акмолинскую (5,1 млрд тенге) области. Значительные объемы пришлись также на Костанайскую (3,8 млрд тенге), Павлодарскую (3,1 млрд тенге) и Алматинскую (2,8 млрд тенге) области.





Практически весь объем инвестиций в АПК совокупно пришелся на растениеводство, животноводство, охоту и предоставление услуг в этих областях. Из них на выращивание сезонных культур было направлено 18 млрд тенге - на 32% больше в деньгах, чем годом ранее (ИФО - 129,5%). Следом идет животноводство: 8,9 млрд тенге, рост по сравнению с январем 2022 года - на 36,6% (ИФО - 134,1%).





Значительный объем инвестиций пришелся также на смешанное сельское хозяйство: 2,3 млрд тенге.





Объем инвестиций в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйств за счет собственных средств предприятий в январе 2022 года составил 21,8 млрд тенге. На небанковские заемные средства пришлось 4,9 млрд тенге, на кредиты банков - 2,7 млрд тенге", - информируют обозреватели.





Также сообщается, что среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в сфере АПК одна из самых низких среди всех отраслей в РК. Так, за январь-декабрь 2022 года она составила 189,1 тысячи тенге. Для сравнения: средняя заработная плата в целом по РК за аналогичный период достигла 308 тысяч тенге. При этом покупательная способность заработной платы в сфере АПК выросла на 9,7%, в то время как в среднем по РК - на 7,7%.



