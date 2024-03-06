Более 230 инвестпроектов на 2,3 трлн тенге намерены реализовать в этом году в Казахстане

Инвестиции в основной капитал в этом году достигнут 22,1 трлн тенге

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Астана. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В правительстве обсудили действующие меры поддержки и стимулирования инвестиций, а также планы по их улучшению, - В правительстве обсудили действующие меры поддержки и стимулирования инвестиций, а также планы по их улучшению, сообщает пресс-служба кабмина.





О принимаемых мерах рассказал министр национальной экономики Нурлан Байбазаров.





Инвестиции в основной капитал в этом году достигнут 22,1 трлн тенге, что на 22% больше, чем по итогам 2023 года. Запланирована реализация 234 проектов на 2,3 трлн тенге", - сообщил Байбазаров.





За каждым акимом регионов и министром отраслевых госорганов закреплены KPI (ключевые показатели эффективности. - Прим. Kazakhstan Today). Усилен инвестиционный штаб, продолжается работа по релокации 37 компаний.





Также в Казахстане внедрят новую систему поддержки инвестпроектов Fast Track или "зеленый коридор". Это ускорит и упростит прохождение инвесторами всех необходимых процедур - от регистрации до ввода в эксплуатацию объектов в 1,5-2 раза и снизит расходы на стадии проектирования и строительства на 20-30%.





Сейчас в пилотном режиме в республике работает национальная инвестиционная платформа, которая позволит отслеживать практическую реализацию сформированного пула инвестпроектов в разрезе регионов и отраслей.





Помимо этого, на базе Kazakh Invest будет создано "единое окно" для привлечения отечественных и иностранных инвесторов, объемы вложений которых превышают $50 млн.





Новшество позволит инвесторам централизованно решать вопросы по подведению инфраструктуры, получению разрешительных документов, а также преодолению бюрократических барьеров", - подчеркнул глава Миннацэкономики.





Он также рассказал, что сделано для улучшения инвестиционного климата:





усовершенствован механизм заключения соглашений об инвестициях;

внедрено соглашение об инвестиционных обязательствах;

внедрен улучшенный модельный контракт;

приняты меры по повышению эффективности СЭЗ;

сформирован рейтинг акимов и министров по привлечению инвестиций;

внедрен дифференцированный подход предоставления налоговых льгот для участников СЭЗ.





В дальнейших планах:



