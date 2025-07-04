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ЕАБР привлек средства на рынке капитала ОАЭ для финансирования инвестиционных проектов в Центральной Азии
Сделка знаменует важный этап в развитии финансового сотрудничества между Центральной Азией и Объединенными Арабскими Эмиратами
Абу-Даби. 3 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийский банк развития осуществил дебютный выпуск облигаций в формате частного размещения на рынке капитала Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает пресс-служба банка.
Облигации номинированы в дирхамах ОАЭ, объем выпуска составил 200 млн дирхамов (что эквивалентно около 54 млн долларов США). Организатором выпуска выступил крупнейший банк ОАЭ First Abu Dhabi Bank (FAB) в партнерстве с ведущим национальным финансовым институтом развития - Фондом развития Абу-Даби (ADFD)", - уточнили в пресс-службе.
Выпуск осуществлен в поддержку реализации стратегической задачи ЕАБР по развитию инфраструктуры, торговли и промышленных проектов в Центральной Азии и соответствует задачам банка по более активному использованию национальных валют в трансграничных операциях.
Привлеченные от размещения средства будут направлены на высокоэффективные инфраструктурные проекты в государствах-участниках банка, способствуя повышению экономической устойчивости и интеграции в Центральной Азии", - подчеркивается в релизе.
Сделка знаменует важный этап в развитии финансового сотрудничества между Центральной Азией и Объединенными Арабскими Эмиратами.
Ранее, в апреле 2025 года, ЕАБР успешно разместил дебютный выпуск облигаций в дирхамах ОАЭ на бирже Astana International Exchange (AIX) в Казахстане, став первым эмитентом публичного долга в данной валюте.
Новый выпуск отражает ряд важных аспектов, включая:
- совместную работу с ADFD и FAB и укрепление финансовых связей между ОАЭ и Казахстаном;
- поддержку миссии ЕАБР по стимулированию экономического роста и процветания экономик Центральной Азии.
Привлечение средств в дирхамах на рынке капитала ОАЭ - последовательный шаг ЕАБР в его задаче по диверсификации источников фондирования для более эффективных инвестиций в проекты устойчивого развития в странах-участницах, особенно после недавнего выпуска облигаций в дирхамах на Astana International Exchange в Казахстане. Выстраивая прочные и взаимовыгодные отношения с местными инвесторами на динамично развивающемся финансовом рынке ОАЭ, мы не только диверсифицируем свои источники финансирования, но и укрепляем экономическое сотрудничество между Центральной Азией и Ближним Востоком. Данная сделка идеально согласуется с нашей миссией по осуществлению инвестиций, способствующих процветанию Евразии", - прокомментировал выпуск ценных бумаг заместитель председателя правления ЕАБР Данияр Имангалиев.
В свою очередь генеральный директор Фонда развития Абу-Даби Мохаммед Саиф аль-Сувайди отметил, что стратегическое сотрудничество с Евразийским банком развития и First Abu Dhabi Bank подтверждает готовность ADFD работать над укреплением глобальных партнерств в области развития и использовать возможности финансовой экосистемы ОАЭ для поддержки устойчивого роста за рубежом.
Осуществляя этот первый выпуск облигаций в дирхамах ОЭА, мы стремимся поддерживать высокоэффективные инвестиции в регионе Центральная Азия, которые соответствуют нашей миссии по стимулированию экономического прогресса, повышению устойчивости и укреплению интеграции посредством инновационного финансирования развития", - заявил глава фонда.
Руководитель группы инвестиционного банкинга и рынков Линос Леккас назвал эксклюзивный мандат FAB на организацию частного размещения облигаций ЕАБР, номинированных в дирхамах ОАЭ, своего рода прорывом для региональных рынков капитала.
Данная сделка на сумму 200 млн дирхамов, организованная совместно с Фондом развития Абу-Даби, укрепляет наше партнерство с ЕАБР и подтверждает нашу готовность продвигать инновационные финансовые решения в регионе. Это первый выпуск в дирхамах, осуществленный на территории ОЭА наднациональной организацией. Он устанавливает новый стандарт для региональных рынков капитала и направлен на поддержку высокоэффективного развития во всем регионе Центральной Азии", - подчеркнул Леккас.
Для справки
Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 19 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К 2025 году в накопленном портфеле ЕАБР 305 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 16,5 млрд долларов США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
ЕАБР в рамках Стратегии 2022-2026 реализует 3 мегапроекта: "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии", "Евразийский транспортный каркас", "Евразийская товаропроводящая сеть".
Фонд развития Абу-Даби (ADFD)
Основанный в 1971 году Фонд развития Абу-Даби - национальная организация в собственности правительства Абу-Даби, целью которой является поддержка экономического и социального развития стран с формирующейся экономикой путем предоставления льготных кредитов, грантов и инвестиций в капитал. ADFD также играет ключевую роль в укреплении экосистемы финансирования развития ОАЭ и развитии международного сотрудничества посредством взаимодействия с многосторонними организациями и суверенными субъектами. На сегодняшний день фонд профинансировал проекты в области развития в более чем 100 странах в таких ключевых секторах, как энергетика, водоснабжение, развитие инфраструктуры, здравоохранение и образование, уделяя особое внимание укреплению устойчивости, продвижению инноваций и поддержке инклюзивного роста.
First Abu Dhabi Bank (FAB)
FAB имеет штаб-квартиру в Абу-Даби и работает на 20 рынках мира, являясь финансовым и торговым проводником в регионе Ближнего Востока и Северной Африки (MENA). По состоянию на конец марта 2025 года FAB входил в число крупнейших банковских групп мира - общая сумма его активов составляла 1,31 трлн дирхамов ОАЭ (356 млрд долларов США). Банк предоставляет экспертные финансовые услуги корпоративным и розничным клиентам по трем бизнес-направлениям: 1) инвестиционный банкинг и рынки; 2) корпоративные банковские услуги; 3) персональные банковские услуги и услуги для бизнес- и привилегированных клиентов. Акции FAB котируются на Фондовой бирже Абу-Даби (ADX). Рейтинги от Moody's, S&P и Fitch - Aa3, AA- и AA- соответственно, прогноз - стабильный. По линии устойчивого развития FAB имеет рейтинг AA от MSCI ESG, входит в число 6% ведущих банков мира по рейтингу ESG Refinitiv и признан лучшим диверсифицированным банком в странах MENA в рейтинге Sustainalytics ESG Risk Rating.