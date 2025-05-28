27.05.2025, 17:29 31291
ЕАБР проведет на Международном форуме "Астана" посвященную потенциалу Евразийского региона сессию
Сессия пройдет 29 мая в зале "Бурабай" конгресс-центра Астаны
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Астана. 27 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийский банк развития проведет на Международном форуме "Астана" сессию "Евразия: раскрытие потенциала роста, опираясь на глобальные тенденции", сообщает пресс-служба банка.
Участники обсудят потенциал Евразии и драйвера устойчивого экономического роста за счет инноваций в энергетике, эффективного водопользования и модернизации транспортной инфраструктуры, а также роли проектов в этих отраслях, в формировании нового экономического ландшафта региона и его интеграции в глобальные цепочки создания стоимости. Сессия станет площадкой для выработки практических решений и стратегий, направленных на усиление регионального сотрудничества и устойчивого развития", - проинформировали в ЕАБР.
По данным пресс-службы, председатель правления Евразийского банка развития Николай Подгузов выступит в роли модератора сессии на Международном форуме Астана. Также в дискуссии примут участие высокопоставленные представители государственных органов и эксперты с мировым именем, представители международных финансовых институтов, транснациональных компаний и ведущих аналитических центров.
Сессия под названием "Евразия: раскрытие потенциала роста, опираясь на глобальные тенденции" пройдет 29 мая, с 14.30 до 15.30, в зале "Бурабай" конгресс-центра Астаны", - добавили в банке.
Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
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27.05.2025, 14:40 37956
Токаев призвал страны ОТГ к расширению сотрудничества в финансовой сфере Дополнено
Фото: Акорда
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Астана. 27 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе первого заседания совета центральных (национальных) банков стран - участниц Организации тюркских государств (ОТГ) президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что расширение сотрудничества в финансовой сфере может стать катализатором более широкого экономического и инвестиционного партнерства, сообщает Акорда.
Отрадно, что в повестку дня совета включены актуальные и своевременные темы, касающиеся экономических тенденций, денежно-кредитной политики, а также развития финансовых технологий, включая цифровые валюты центральных банков, криптовалюты и цифровые активы. Казахстан добился существенного прогресса в этой области: доля безналичных платежей в структуре всех транзакций достигла 85 %. Наш центральный банк первым в регионе внедрил цифровую валюту - цифровой тенге. В ближайшее время планируется принять новые правила, обеспечивающие безопасное обращение цифровых активов, в том числе криптовалют, стейблкоинов и токенизированных инструментов", - сказал президент в ходе мероприятия.
Токаев отметил, что текущие беспрецедентные изменения несут как вызовы, так и новые возможности, требующие скоординированных усилий в таких ключевых секторах, как транспорт и логистика, сельское хозяйство, цифровизация и финансы.
Совокупная доля наших стран в мировом ВВП выросла с 2,4 % в 2010 году до 3,1 %. Постоянный рост международных резервов государств ОТГ свидетельствует о повышении макроэкономической устойчивости региона", - подчеркнул он.
В завершение глава государства выразил уверенность в том, что расширение профессионального диалога между центральными банками заложит прочный фундамент для реализации экономического потенциала тюркского региона.
Дополнено 27.05.2025, 15.30
В Национальном банке РК рассказали, что в работе заседания первого совета приняли участие главы центральных банков Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана и Турции. Кроме того, на встрече присутствовал представитель центрального банка Венгрии в качестве приглашенного лица от государства-наблюдателя. Также в работе Совета принял участие Генеральный Секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев.
Стороны обсудили текущую экономическую ситуацию и денежно-кредитную политику, а также меры центральных банков и правительств, принимаемые для обеспечения макроэкономической и финансовой стабильности, в условиях глобальной трансформации мировой экономики. Стороны обменялись мнениями по вопросам развития финтеха и цифровых валют центральных банков. Главы центральных банков согласились, что развитие финтеха является ключевым приоритетом центральных банков для повышения экономического роста и доступности финансовых услуг для населения", - проинформировали в пресс-службе.
По итогам встречи было принято коммюнике, отражающее достигнутые договоренности и направления дальнейшего сотрудничества. Второе заседание совета планируется провести в 2026 году в Азербайджане.
В Нацбанке добавили, что совет учрежден как консультативно-совещательный орган центробанков ОТГ для укрепления регионального сотрудничества в финансовой сфере. Его создание закреплено в Меморандуме, подписанном 6 ноября прошлого года в рамках XI Саммита ОТГ.
Ранее, в ходе участия в неформальном саммите ОТГ президент Казахстана призвал активизировать торговлю между странами организации и расширить ее ассортимент.
27.05.2025, 14:32 39341
Казахстанцы переплатили за электроэнергию 34,7 млрд тенге: будет ли перерасчет, ответили в Минэнерго
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Астана. 27 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На пресс-конференции в правительстве вице-министр энергетики РК Сунгат Есимханов рассказал, произведут ли перерасчет за электроэнергию после выявления Высшей аудиторской палатой Казахстана переплаты из-за повышенных тарифов, передает корреспондент агентства.
Основной вопрос был по тарифообразованию, которое регулирует Комитет по естественным монополиям. Проверка после ВАП, естественно, продолжается. Я думаю, она (сумма переплаты. - Прим. ред.) никуда не денется. Эта сумма или будет возвращена в рамках снижения тарифов, или реинвестирована, чтобы не повышать тариф в дальнейшем. Эта сумма будет учтена при будущих рассмотрениях тарифов", - прокомментировал вице-министр.
Также спикер заявил, что рост тарифов на электроэнергию не предвидится до конца года.
В целом по тарифообразованию - по теплу и розничному рынку у нас регулирует Комитет по регулированию естественных монополий. Этот вопрос не в нашей компетенции. Мы утверждаем только тарифы на электроэнергию на уровне генерации. Рост, естественно, происходит, но мы его поднимаем один раз в год - он произошел с 1 февраля. Поэтому в этом году до 1 января этого роста не будет. Если только в случае чрезвычайных обстоятельств - например, роста цен на уголь", - сказал Сунгат Есимханов.
По его словам, повышение стоимости электроэнергии на источниках связано с ростом цена на уголь и на запасные части, а также увеличением заработных плат, потому что "есть кадровые вопросы". При этом, отметил вице-министр, рост тарифов осуществляется в рамках установленных инфляционных коридоров.
Ранее ВАП представила итоги госаудита сферы электроэнергетики Казахстана.
Тарифы на балансирующем рынке утверждены на основании формул, которые создают условия избирательного и субъективного подхода при выборе тех или иных значений. В результате допущено завышение тарифа в размере 34,7 млрд тенге, которое в итоге оплачено потребителями", - заявили в ВАП.
27.05.2025, 12:30 44716
В Казахстане увеличилась добыча угля
Фото: Depositphotos
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Астана. 27 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании правительства министр промышленности и строительства РК Ерсайын Нагаспаев доложил об итогах прошедшего отопительного периода и подготовке к предстоящему сезону, передает корреспондент агентства.
В целях повышения стабильности поставок угля в настоящее время совместно с "Қазтеміртранс" прорабатывается вопрос заключения с угольными компаниями долгосрочных контрактов с фиксированной ценой и гарантией обеспечения их подвижным составом добыча угля за четыре месяца текущего года увеличилась на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сообщил министр.
Он отметил, что запланированная потребность населения и коммунально-бытового сектора за прошедший отопительный сезон составила порядка 7,9 миллиона тонн угля. По его словам, все категории потребителей были полностью обеспечены твердым топливом, поставки в регионы выполнены на 101,1% от плана. На сегодня остаток запасов угля в точках реализации и на тупиках составляет порядка 350 тысяч тонн.
Ранее сообщалось, что девять ТЭЦ в Казахстане вышли из "красной" зоны риска.
26.05.2025, 17:40 90706
Казахстан спустя восемь лет возобновил поставки зерна во Вьетнам
Фото: Фото: Depositphotos
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Астана. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Республика Казахстан спустя восемь лет возобновила поставки зерна во Вьетнам, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства Казахстана.
Продкорпорация начала отгрузку первой партии казахстанской высококачественной пшеницы во Вьетнам объемом 15 тысяч тонн. Контейнерный поезд отправится с хлебоприемных предприятий Акмолинской области", - проинформировали в пресс-службе.
Как подчеркнул председатель правления АО "НК "Продкорпорация" Асылхан Джувашев, отправка зерна во Вьетнам имеет историческое значение для компании.
За последние пять лет национальный оператор ежегодно поставлял около 200 тысяч тонн зерна в Китай в целях закрепления на приоритетном для Казахстана рынке. В этом году мы планируем увеличить объемы экспорта за счет расширения географии поставок. Уже отгружено 60 тысяч тонн продовольственной пшеницы в Королевство Марокко. Что касается Юго-Восточной Азии, этот рынок обладает высоким потенциалом и является перспективным для казахстанских производителей сельхозпродукции", - отметил Асылхан Джувашев.
В ведомстве напомним, что последняя отправка казахстанского зерна во Вьетнам состоялась в 2017 году. Тогда объем поставки составил всего 720 тонн.
Ранее сообщалось, что экспорт казахстанской сельхозпродукции в Грузию вырос на 12,3%.
26.05.2025, 16:57 91336
Казахстан и Китай обсудили возможное сотрудничество в реализации проекта по строительству АЭС
Фото: Depositphotos
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Астана. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Агентства по атомной энергии Республики Казахстан Алмасадам Саткалиев и заместитель министра экологии и охраны окружающей среды КНР, глава Национального управления ядерной безопасности Дон Баотон обсудили вопросы расширения казахстанско-китайского взаимодействия в сфере мирного использования атомной энергии, сообщили в пресс-службе агентства.
В ходе встречи стороны обсудили перспективы практического сотрудничества между регулирующими органами двух стран. Казахстан выразил заинтересованность в обмене опытом по ключевым направлениям, включая лицензирование, надзор, техническую экспертизу.
Алмасадам Саткалиев подчеркнул, что Казахстан ориентируется на внедрение международных стандартов и лучших практик в области регулирования, экологической устойчивости и ядерной безопасности.
Особое внимание в ходе переговоров было уделено возможному сотрудничеству в реализации проекта по строительству атомной электростанции, развитию ядерного топливного цикла, а также укреплению научной и технической инфраструктуры.
Казахстанская сторона выразила заинтересованность в изучении китайского опыта по обеспечению ядерной и водно-экологической безопасности на всех этапах реализации проекта АЭС.
Отмечается, что в рамках подготовки к строительству АЭС был сформирован шорт-лист потенциальных поставщиков технологий, в который вошли ведущие международные корпорации, включая китайскую CNNC с реакторной технологией HPR-1000.
Визит китайской делегации стал важным этапом в развитии двустороннего взаимодействия и заложил основу для системного сотрудничества между профильными ведомствами Казахстана и Китая.
Напомним, решение о выборе вендора или консорциума для строительства АЭС в Казахстане должны принять до 1 июля.
26.05.2025, 16:40 94641
Бектенов обсудил с главой КТК вопросы транспортировки казахстанской нефти
Фото: КТК
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Астана. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов и генеральный директор Каспийского трубопроводного консорциума Николай Горбань рассмотрели ход реализации текущих и перспективных инвестиционных программ, темпы модернизации нефтепровода Тенгиз - Новороссийск, сообщили в пресс-службе правительства РК.
Руководитель международного консорциума сообщил о завершении восстановительных работ и вводе в эксплуатацию нефтеперекачивающей станции "Кропоткинская". В рамках сотрудничества АО "КазТрансОйл" и КТК в 2024 году реализован проект строительства и подключения новой перемычки между нефтепроводом КТК и нефтеперекачивающей станцией имени Т. Касымова АО "КазТрансОйл".
На сегодняшний день обеспечена техническая возможность к увеличению объемов перекачки с 67 до 81,5 млн тонн в год, в том числе по казахстанскому участку с 53,7 до 72,5 млн тонн в год. В результате реализации проекта устранения узких мест нефтепровода КТК (ПУУМ КТК) в октябре текущего года планируется довести объем отгрузки нефти до 1 млрд тонн.
Олжас Бектенов подчеркнул, что правительство уделяет особое внимание вопросу бесперебойного функционирования нефтепровода КТК. Система является важной артерией по экспорту казахстанской нефти. В этой связи казахстанской стороной будет оказана необходимая поддержка.
В ходе встречи также отмечена важность социальной ответственности консорциума. КТК реализует ряд социальных проектов в Казахстане, в числе которых строительство школы на 900 мест в городе Атырау. Всего на соцпроекты за прошедший год направлено 4,4 млрд тенге. В 2025 году планируются меры по внесению вклада в развитие образовательной и медицинской инфраструктуры.
По итогам переговоров стороны подтвердили намерения укреплять сотрудничество по направлениям взаимодействия.
Трубопроводная система КТК - один из крупнейших проектов в энергетической сфере на территории СНГ. Протяженность трубопровода Тенгиз - Новороссийск составляет 1511 км. За январь-апрель текущего года по нефтепроводу КТК отгружено 23,9 млн тонн, в том числе казахстанской - 21,5 млн тонн", - проинформировали в правительстве.
26.05.2025, 14:42 96506
В пять раз вырастет пропускная способность железнодорожного участка Достык - Мойынты в Китай с вводом вторых путей
Движение по вторым путям будет запущено в июне
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Астана. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане готовят к вводу вторые пути на железнодорожном участке Достык - Мойынты протяженностью 836 километров, что позволит в пять раз увеличить пропускную способность железной дороги в Китай, сообщает пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы".
Как отметили в пресс-службе нацкомпании, модернизация железной дороги увеличит перевозки грузов в направлении Китая и повысит их качество. Ожидается, что пропускная способность участка увеличится в пять раз - с 12 до 60 пар поездов в сутки.
Строительно-монтажные работы на участке начались в начале 2023 года. Чтобы увеличить пропускную способность участка всего было отсыпано порядка 8,2 млн кубометров земли, уложено более 800 километров железнодорожного полотна с учетом развития и модернизации 32 станций, построено 92 моста. Модернизированы системы энергообеспечения и связи. Внедрена отечественная система управления движения поездов", - проинформировали в пресс-службе КТЖ.
Также в компании подчеркнули, что стройка дала дополнительный толчок к развитию отечественных предприятий. У казахстанских заводов закуплено более 100 тысяч тонн рельсов и порядка 1,5 миллиона железобетонных шпал. Доля казахстанского содержания в строительстве составила 85%.
Учитывая стратегическую значимость проекта и высокие темпы строительно-монтажных работ, движение по вторым путям будет запущено уже в июне. Это раньше нормативного срока строительства на два года", - отметили в КТЖ.
Ранее сообщалось, что министерства транспорта Казахстана и Китая проработают вопрос улучшения условий для прохождения транзита на границе.
26.05.2025, 11:40 82186
В Казахстане вырос спрос на автокредиты
Фото: Depositphotos
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Астана. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане вырос спрос на автокредиты и потребительские займы под залог, сообщает пресс-служба Национального банка.
Спрос на автокредиты продолжает рост благодаря партнерским программам с автосалонами, которые частично субсидируют автокредиты. В результате число кредитных заявок увеличилось на 13%, до 1,4 млн, а средний размер заявок увеличился на 11%, до 7,9 млн тенге", - проинформировали в банке.
По данным пресс-службы, коэффициенты одобрения по ипотечным продуктам и автокредитам снизились на 7 п.п. и 2 п.п., составив 24% и 16% соответственно.
Доля одобренных беззалоговых займов увеличилась и составила 31%, тогда как по займам с обеспечением доля одобрения сохранилась на уровне IV квартала 2024 года, составив 36%.Банки ожидают рост спроса на автокредиты и умеренное увеличение по ипотеке во II квартале 2025 года. При этом, по мнению банков, по потребительским займам ожидается умеренное снижение спроса", - сообщает Нацбанк.
Между тем, отметили в банке, спрос на ипотечные и потребительские беззалоговые кредиты снизился.
Снижение спроса на ипотеку во многом связано с относительно поздней выплатой государственной премии по жилищно-сберегательным вкладам, в связи с чем заемщики начали подавать заявки в конце квартала. Общее количество кредитных заявок выросло на 6%, до 241 тысячи, а их средний размер снизился на 7%, до 16,6 млн тенге. Спрос на потребительские кредиты под залог незначительно увеличился. Такое увеличение в основном связано со снижением ставок вознаграждения и отменой комиссий отдельным банком и активным продвижением данного продукта крупным банком", - заявили в пресс-службе.
В частности, количество поступивших заявок увеличилось на 25%, до 50,9 тысячи. Средний размер кредита вырос на 9%, до 12,8 млн тенге.
Устойчивое снижение спроса на беззалоговые потребительские кредиты наблюдалось за счет приостановления маркетинговых акций и выдачи товарных кредитов отдельными банками в I квартале 2025 года. При этом крупные банки отмечают, что спрос в данном сегменте остался на уровне предыдущего квартала. Количество поступивших заявок составило 18,1 млн, что на 10% меньше прошлого квартала, в то время как средний размер заявок увеличился на 13% и составил 1025 тысяч тенге", - добавили в Нацбанке.
Напомним, в Казахстане кредитование населения увеличилось на 3,5%.
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В законодательстве Казахстана отсутствуют нормы, согласно которым артисты цирка, исполняющие трюки на высоте, "подлежат обязательной страховке". При этом во время представлений они нередко получают серьезные травмы. Считаете ли вы необходимым внести в законодательство изменения, предусматривающие обязательное наличие страховки при выполнении опасных элементов?