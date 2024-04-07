Эксперты сохранили ожидания по росту экономики Казахстана

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Астана. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк РК - Национальный банк РК опубликовал результаты очередного макроэкономического опроса среди экспертного сообщества.





В апреле сценарные условия по цене на нефть не претерпели существенных изменений. По медианным ожиданиям респондентов цена на нефть марки Brent в 2024 году в среднем сложится на уровне 81 доллар за баррель, в 2025 и 2026 годы - на уровне 80 долларов за баррель.





Прогнозы по росту экономики Казахстана на 2024 и 2025 годы сохраняются на уровне 4,5% и 5% соответственно. Прогноз на 2026 год несколько повышен с 4,5% до 4,7%.





Прогноз инфляции на 2024 год практически не изменился - 8,4%, при предыдущем прогнозе в 8,5%. Прогноз на 2025 год пересмотрен в сторону повышения с 6,5% до 7%, на 2026 год - с 5,7% до 6%.





Вместе с тем аналитики ожидают более высокую базовую ставку на всем прогнозном горизонте. Ожидания на 2024 год повышены с 13,8% до 14%, на 2025 год - с 10,5% до 11,2%, на 2026 год - с 9% до 9,8%.