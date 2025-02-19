Еще две дороги станут платными в Казахстане
Фото: КазАвтоЖол
Астана. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - С 22 февраля 2025 года еще два участка дорог в Казахстане станут платными, сообщает пресс-служба "КазАвтоЖола".
По ее данным, платными для автобусов и грузового автотранспорта станут следующие участки автодорог:
- Костанай - граница РФ (на Троицк), с 539-го по 376-й километр (М-36);
- Актобе - граница РФ (на Оренбург), с 17-го по 99+692-й километр автомобильной дороги общего пользования республиканского значения II категории Актобе - Мартук - граница РФ.
Система взимания платы на данных участках начнет функционировать уже с 22 февраля 2025 года.
На участке Костанай - граница РФ водителям предоставляется альтернативный маршрут через автомобильную дорогу районного значения Костанай - Рудный - Айет - граница РФ и автомобильную дорогу республиканского значения граница РФ (на Екатеринбург) - Алматы.
Протяженность платного участка составляет 163 километра, дорога классифицируется как II и III категории. Ширина полосы проезда - не менее 3,5 метра, количество полос движения - две, с одной полосой в каждом направлении", - добавили в "КазАвтоЖол".
Стоимость проезда в одном направлении составит:
- автобусы до 16 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,5 т: по предоплате - 1010 тенге, по постоплате - 1190 тенге;
- автобусы до 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 5,5 т: по предоплате - 2055 тенге, по постоплате - 2415 тенге;
- автобусы свыше 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью автопоезда до 10 т: по предоплате - 3065 тенге, по постоплате - 3610 тенге;
- грузовые автомобили грузоподъемностью от 10 т до 15 т: по предоплате - 4100 тенге, по постоплате - 4825 тенге;
- грузовые автомобили грузоподъемностью свыше 15 т, в том числе с прицепами, седельные тягачи: по предоплате - 5120 тенге, по постоплате - 6030 тенге.
На участке Актобе - граница РФ (на Оренбург) альтернативный маршрут проходит по автодороге республиканского значения Актобе - граница Российской Федерации (на Орск).
Протяженность платного участка составляет 82 километра 692 метра. Дорога классифицируется как II категории, ширина полосы проезда - не менее 3,75 метра, количество полос движения - одна в обоих направлениях", - уточнили в нацкомпании.
Стоимость проезда в одном направлении составит:
- автобусы до 16 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,5 т: по предоплате - 515 тенге, по постоплате - 600 тенге;
- автобусы до 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 5,5 т: по предоплате - 1040 тенге, по постоплате - 1220 тенге;
- автобусы свыше 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью автопоезда до 10 т: по предоплате - 1545 тенге, по постоплате - 1820 тенге;
- грузовые автомобили грузоподъемностью от 10 т до 15 т: по предоплате - 2080 тенге, по постоплате - 2440 тенге;
- грузовые автомобили грузоподъемностью свыше 15 т, в том числе с прицепами, седельные тягачи: по предоплате - 2580 тенге, по постоплате - 3040 тенге.
Проезд автомобилей по платному участку, скорость и интенсивность их передвижения будут фиксировать высокоскоростные камеры на арках.
При этом на дороге не будет стационарных постов оплаты, так как сейчас применяется удобная открытая система взимания платы. Поскольку нет шлагбаумов, следовательно, не будет и скопления транспортных средств, что обеспечит дополнительную безопасность и сократит время поездки. Оплата за проезд будет производиться безналичным способом. Для удобства пользователей предусмотрено около 10 способов оплаты: с помощью интернет-банкинга, через платежные терминалы и электронные кошельки, через баланс телефона, оплата по топливной карте E100, а также оформление договора для юридических лиц", - пояснили в "КазАвтоЖоле".
Там отметили, что выгоднее производить оплату заранее, так как стоимость предоплаты будет ниже.