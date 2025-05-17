FlyArystan запускает авиарейсы из Алматы на Иссык-Куль

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Астана. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский лоукостер FlyArystan объявил о запуске нового международного направления - с 3 июля 2025 года авиакомпания начинает выполнять рейсы из Алматы в международный аэропорт "Иссык-Куль", сообщает пресс-служба компании.





Полеты будут выполняться дважды в неделю - по четвергам и воскресеньям до 31 августа. Время в пути от Алматы до Тамчи (Иссык-Куля) составляет 55 минут, включая руление до взлета и после посадки.





Продолжительность обратного рейса составляет один час. Стоимость билетов начинается от 24 000 тенге в одну сторону.



