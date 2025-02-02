"Газпромнефть-Казахстан" оштрафовали за недолив бензина на АЗС в Алматы

Фото: Телеграм-канал Правительства РК

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Актау. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках исполнения поручения президента по реализации социально значимых проектов за счет возвращенных активов в городе Актау построят областную станцию скорой и неотложной медицинской помощи на 100 тыс. выездов в год. На эти цели правительством выделено 4,6 млрд тенге из Специального государственного фонда, сообщает пресс-служба правительства Казахстана.

Как рассказали в кабмине, строительство объекта планируется на земельном участке площадью 2,6 га в микрорайоне 34а Актау. Станция скорой и неотложной медицинской помощи будет включать в себя учебно-симуляционный центр, ремонтную и моечную базу для санитарных автомашин.





Уточняется, что общая стоимость проекта оценивается в 4,8 млрд тенге. Часть средств в размере 100 млн тенге выделена из местного бюджета. На сегодня готовность объекта составляет 10%: выполнены земляные работы, осуществлено строительство внутренних инженерных сетей. Средства из Специального государственного фонда позволят завершить реализацию проекта согласно графику.





На сегодня в Актау проживают 200 тыс. человек. Регион занимает лидирующие позиции по рождаемости. За последние 7 лет в городе построено 10 новых микрорайонов. Строительство новой станции скорой помощи позволит обеспечить население доступной и качественной медицинской помощью", - проинформировали в правительстве.





Всего на сегодня правительством из Специального государственного фонда выделено порядка 55,2 млрд тенге на строительство социально значимых объектов. В их числе 4 школы, из которых 1 музыкальная, а также 2 спортивных комплекса, многофункциональный больничный комплекс, общежитие, 2 детских сада. Также за счет средств субъектов закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов" ведется строительство ряда объектов социальной инфраструктуры в Аркалыке, Астане, Алматы.