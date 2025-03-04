Годовая инфляция в феврале составила 9,4%

За месяц инфляция ускорилась на 1,5%

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Астана. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В годовом исчислении инфляция в феврале 2025 года составила 9,4%, - В годовом исчислении инфляция в феврале 2025 года составила 9,4%, сообщили в Бюро национальной статистики.





По данным ведомства, в феврале 2025 года месячный индекс потребительских цен ускорился и составил 1,5% (в январе - 1,1%). Платные услуги подорожали на 2,1%, продовольственные товары - на 1,5%, непродовольственные товары - на 1%.





Отмечается, что среди регионов самая высокая месячная инфляция зарегистрирована в Астане - 2,9% (выше среднереспубликанского уровня на 1,4 процентных пункта), самая низкая - в областях Абай и Кызылординской - по 0,7%.





В годовом исчислении инфляция в феврале 2025 года составила 9,4%.





В структуре ИПЦ цены повысились:





платные услуги - на 14,1%;





непродовольственные товары - на 8,7%;





продовольственные товары - на 6,5%.









Напомним, аналитики повысили прогнозы по инфляции в Казахстане. Медиана прогнозов на 2025 год повышена с 7,5% до 8,7%, на 2026 год - с 6,5% до 7%, на 2027 год - с 5,6% до 5,8%, сообщили в Нацбанке.



