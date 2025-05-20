Госдолг Казахстана вырос на 17,2%

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Астана. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Высшая аудиторская палата РК представила депутатам мажилиса отчет об исполнении республиканского бюджета за 2024 год, передает корреспондент агентства.





По исполнению доходной части бюджета за 2024 год отмечено, что утвержденный план в объеме 16,1 триллиона тенге был сокращен на 2 триллиона тенге. Однако по итогам года этот показатель также не достигнут - сумма неисполнения составила 609 миллиардов тенге. Основным источником доходов остаются налоговые поступления. Они занимают 62,7%, или 12,3 триллиона тенге. При этом по сравнению с 2023 годом отмечается сокращение их доли на 5,1%, или в абсолютном выражении на 604,6 миллиарда тенге", - сообщил член ВАП РК Нурлан Нуржанов.





Согласно отчету, почти половина расходов республиканского бюджета покрывается за счет трансфертов из Национального фонда и получаемых заемных средств.





Эта растущая зависимость от других источников финансирования снижает финансовую стабильность и уже привела к проблемам с исполнением бюджета: из-за нехватки средств на контрольном счете наличности республиканского бюджета в 2024 году не освоено 422 миллиарда тенге", - отметил Нурлан Нуржанов.





Изменения в прогноз бюджетных параметров доходной части вносились трижды, что указывает на "проблемы исполнения планов".





В результате не было обеспечено исполнение прогноза доходов даже по пессимистическому сценарию. В расходы республиканского бюджета изменения вносились 13 раз, что является рекордным количеством за последние 5 лет. В результате 26% расходной части бюджета (на 6,2 триллиона тенге) были пересмотрены. Это может говорить о фокусировке на краткосрочных решениях в ущерб предсказуемости бюджетного планирования", - проинформировали в ВАП.





Одним из ключевых трендов прошлого года стало изменение в структуре финансирования инвестиций. Наблюдается снижение собственных инвестиций бюджета на 257 миллиардов тенге, или на 7%.





В 2024 году в регионы из бюджета было суммарно перечислено 7 трлн тенге. Планировалось реализовать 912 проектов. Однако, по данным акиматов, по итогам года завершено только 449 проектов, или 49%", - доложил Нурлан Нуржанов.





Он подчеркнул, что по результатам 27 аудиторских мероприятий выявлено нарушений на 862 миллиарда тенге, что на 65% больше, чем в 2023 году. В бюджет возвращено 135 миллиардов тенге (с наступившими сроками исполнения).





По материалам аудиторских проверок к административной ответственности привлечено 175 физических и юридических лиц, к дисциплинарной ответственности - 198 лиц. Вместе с тем по итогам последующей оценки ВАП, проведенной в рамках заключения к отчету правительства об исполнении бюджета за 2024 год, неэффективное управление бюджетными программами составило 147 миллиардов тенге", - заключил Нурлан Нуржанов.



